Память как опасность

У тех, кто занимается эксплуатацией городского хозяйства, есть свои соображения [о мемориале на месте убийства Бориса Немцова]. Просто нужно у них спросить.

Вообще-то отрадно, что разного уровня власти сдерживают негодование, которое – очевидно – вызывает у них мемориал Бориса Немцова на Москворецком мосту. Могли бы, наверное, выставить собственный правоохранительный пост, фэсэошников каких-нибудь, и никогда больше никого не пускать туда с цветами и фотографиями, но нет – ограничиваются набегами силами бюджетного учреждения «Гормост».

Журналисты, кстати, то ли воспользовались советом Дмитрия Пескова, то ли провидели этот совет – но уже спросили «Гормост», чего это он устраивает набеги. А вот чего, ответил «Гормост» (цитата по «Интерфаксу»): «Большой Москворецкий мост – памятник культурного наследия, один из популярных туристических маршрутов столицы. Большое скопление цветов, лампад, фотографий и другой памятной атрибутики затрудняет обеспечение безопасности людей, которые пользуются инженерным сооружением на Москва-реке».

По мне, так нет ничего проще, чем прекратить скопление цветов, лампад и фотографий, – переименовать Большой Москворецкий мост в Немцов; ну это максимум, а минимум, которого, как всем хорошо известно, требуют люди, последовательно чтущие память покойного политика, – установить на месте убийства мемориальную доску.

Но на это явно нужна высшая политическая санкция, о чем тот же Песков говорит так: «Я не стал бы какую-то позицию говорить. Не думаю, что это сейчас возможно. Не думаю, что сейчас возможно какую-то позицию говорить на этот счет». Я бы обратил внимание на стилистическое несовершенство этого высказывания пресс-секретаря Пескова, обычно весьма хорошо владеющего русским языком. И традиционная его ссылка на то, что такого рода решение находится в компетенции городских властей, тоже вполне показательна. Сергею Собянину несложно сходить к Владимиру Путину за одобрением сноса пятиэтажек; мог бы, наверное, спросить и позволения устроить мемориал – но нет.

Традиционный, но оттого ничуть не менее ясный аргумент: память Ахмата Кадырова чтится и в форме улицы в Москве, и в форме моста в Санкт-Петербурге, а в Чечне, где он погиб, память его чтится многократно. Но жизнь Кадырова текла от полной нелояльности Кремлю к полной лояльности, а у Немцова как бы в обратном направлении – отсюда, видимо, и разница в отношении к покойным. Одному – улица, другому – сотрудники «Гормоста».

А почему власти не удается справиться со своим вполне очевидным – по крайней мере из судьбы мемориала на Немцовом мосту – негативным отношением к погибшему человеку, понятно: он мало того что символ единства разной там оппозиции, он еще чиновник, позволивший себе покинуть властную систему во имя каких-то там, кажется, идеалов!