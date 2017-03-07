Мир хижинам, война пятиэтажкам

Эклектическая Москва все переварит. Это строгий Петербург не тронь, небоскреба не построй – а Москве-то не привыкать! Сколько всего снесли и построили – страшно сказать. Даже за мою жизнь перемены с нею произошли такие, что некоторых районов – вот хотя бы родной Остоженки – и не узнать! И ничего, пока все еще Москва: порой нелепо поновленная, порой уродски протезированная, порой варварски втиснутая в чужую одежду. Москва – город покалеченный, но обаятельный.

Но вот теперь с благословления ленинградца Владимира Путина саратовец Вячеслав Володин и няксимволец Сергей Собянин собираются навести в Москве окончательный порядок. Одной воли московских властей для проекта уничтожения пятиэтажек, как оказалось, маловато – пришлось привлечь первое и четвертое лица государства.

В архитектурном отношении, не поспоришь, московские пятиэтажки – здания невыдающиеся, да еще их очень много. Вроде как беречь-то и нечего. Но совокупность этих самых пятиэтажек, кварталы, расположенные в основном внутри Третьего транспортного кольца, пока что сохраняют что-то вроде московской городской идентичности: там зелено, за пятидесятилетие жизни создался особый характер, уют и покой. Соседи узнают друг друга и даже иногда здороваются, дворы еще ведут московскую дворовую жизнь.

Не сравнить с жутью новостроек, которые, наверное, через 50 лет тоже станут пригодны для нормальной жизни – если достоят, конечно.

Московский центр стараниями мэров Лужкова и Собянина уют свой, мне кажется, решительно потерял. Уплотнение застройки и плиточные работы почти лишили москвичей интимности вот этого самого городского общественного пространства, которой и так-то с коммунистических безжалостных времен оставалось немного. Существовать можно, особенно приезжим, простите мне некоторое московское снобское брюзжание, но не тот это тихий центр, каким был еще 20 лет назад.

Теперь та же участь постигнет гигантский пояс пятиэтажек. Если б беречь уют, можно было бы аккуратно вырезать из городской ткани блочные пятиэтажки, действительно отжившие свой век, и менять их на нечто столь же уютное, но иного строительного качества. Но к чему менять крепкие кирпичные дома на гулкий душный бетон?

Конспирологически можно предположить, что московские власти дробят и растаскивают даже те сообщества, которые чисто теоретически могли бы когда-нибудь оказать им сопротивление хоть в чем-нибудь, но вряд ли это так. Скорее организаторам уничтожения Москвы хочется размаха, славы и сопутствующих им полноводных денежных рек.