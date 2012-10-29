Российские торгпредства ждет реформа

В пятницу Министерство экономического развития опубликовало для общественного обсуждения на своем сайте концепцию формирования нового облика торгпредств. Российские торговые представительства работают в 53 странах мира начиная с 1920-х гг., когда на внешнюю торговлю действовала госмонополия. «С начала 1990-х гг., после отмены госмонополии, система «провисла в воздухе» - в первую очередь с точки зрения целей ее деятельности. Очевидно, что она до сих пор не вписалась в рыночные реалии и требует не просто подстройки, а кардинального обновления ключевых целей и задач», - объясняет необходимость реформы заместитель министра экономического развития Алексей Лихачев.

Летом, выступая в МИДе на совещании с послами, президент Владимир Путин говорил о необходимости развития экономической дипломатии и отметил, что некоторые успехи на этом направлении уже есть. Продвигать экономические интересы за рубежом легче будет торгпредствам, следует из концепции: передача их функций посольствам добавила бы работы послам, а экономическая деятельность стала бы зависимой от политической конъюнктуры. Полная передача функций торгпредств на откуп коммерческим компаниям привела бы к потере статуса торгпредства и сокращению лоббистских возможностей, поэтому министерство решило сохранить торгпредства в своем ведении. Неизменной останется и миссия торгпредств, указывает Лихачев: продвижение интересов России в глобальной экономике, закрепление российских экспортеров на мировых рынках, привлечение иностранных инвестиций.

Такой подход – отделение экономических функций от дипломатических - укладывается в принятую во многих странах практику. Например, 40 торговых представительств Израиля относятся к министерству промышленности, торговли и труда, к клиентам причисляется любая израильская компания, от которой поступает обращение, рассказывает глава торгово-экономического представительства Эдуард Штейнбук.

Концепция предполагает, что расширится список клиентов торговых представительств – в их числе будут не только крупные и государственные компании, но и представители малого и среднего частного бизнеса, регионы. Отношения с этими субъектами будут формализованы через договоры.

Изменится оценка деятельности торгпредств: эффективность работы будет определяться по количеству и качеству поддержки ключевых проектов российских компаний за рубежом. Причем оценку эту предполагается проводить с учетом мнения клиентов. Поощрение сотрудников (премии, повышение) будет зависеть от персональных результатов и достижения показателей. Израильским торгпредствам план по количеству сделок не ставят – с начала работы до сделки могут пройти месяцы и даже годы, оцениваются качественные показатели работы, рассказывает Штейнбук.

Изменится и кадровый состав торгпредств: после курсов повышения квалификации работники пройдут аттестацию, потом в представительства начнут привлекать новые кадры, получившие профильное образование. Министерство планирует утвердить концепцию в середине ноября и провести реформу за четыре года.

Интервью заместителя министра экономического развития Алексея Лихачева

- Торговые представительства работают давно, почему именно сейчас возникла необходимость в перестройке их работы?

- Система торговых представительств уникальна: она была создана в 1923 г., когда ее существование было обусловлено фактором совершенно исключительного характера - государственной монополией на внешнюю торговлю. Торгпредство являлось представителем интересов государства: продвигало советских экспортеров, заключало внешнеторговые контракты, отслеживало конъюнктуру рынков страны пребывания.

С начала 90-х гг., после отмены госмонополии, сильная система «провисла в воздухе» - в первую очередь с точки зрения целей ее деятельности. Очевидно, что она до сих пор не вписалась в рыночные реалии и требует не просто подстройки, а кардинального обновления ключевых целей и задач.

Без сомнения, абсолютно не адекватны сегодняшним реалиям и прежние нормативные базы, и принципы мотивации.

- Миссия торговых представительств как-то изменится?

- В том-то все и дело, что миссия торгпредств не меняется. Основное предназначение - продвижение интересов России в глобальной экономике, закрепление наших экспортеров на мировых рынках и привлечение инвестиций под проекты, необходимые для модернизации страны.

- Что же тогда изменится?

- В первую очередь основные цели и задачи, которых должны добиваться торгпредства в каждой конкретной стране.

Необходимо, чтобы работа была ориентирована на реализацию конкретных проектов крупнейших национальных компаний, предприятий малого и среднего бизнеса. И в обязательном порядке - проектов регионов России.

Также необходимо оценивать результаты деятельности торгпредства по количеству и качеству поддержки ключевых проектов российских компаний за рубежом. Причем оценку эту проводить с учетом мнения «заказчиков» - я имею в виду сами компании и регионы.

- Как министерство будет этого добиваться?

- Такая работа уже начата. Заключаются соглашения с компаниями и регионами. Подготовлены и реализуются «дорожные карты» проектов. В «ручном режиме» мы ориентируем торгпредства на конкретные действия и шаги, направленные на реализацию проектов. Но это «пилотный» подход к решению главной задачи. В ближайшее время необходимо обновить нормативную базу торговых представительств, изменить систему оплаты труда, ввести счетные показатели эффективности взаимодействия с бизнесом и регионами. Еще раз хочу подчеркнуть: главные задачи первого этапа реформы - сделать торгпредство «клиентоориентированным» на потребности крупных компаний, включая компании государственные, на малый и средний бизнес, на регионы.

Работа торгпредств с ними должна вестись постоянно, и эта работа будет формализована. Рамочные договоры должны быть заключены министерством с регионами, крупными компаниями, с ТПП, РСПП и другими бизнес-объединениями. Затем по каждому из проектов будут прописаны «дорожные карты», то есть конкретный набор мер, за выполнение которых торгпред будет отвечать.

- При этом от уже имеющихся функций торгпредства не будут освобождены?

- Наверное, часть запросов и бумаг канет в Лету. Но обязательно останется некий прообраз «госзадания». Я имею в виду сбор аналитической информации, обслуживание межправительственных комиссий, работа с министерствами и ведомствами.

- Что будет на втором этапе реформ?

- Мы проведем структурную подстройку системы торговых представительств. Очевидно, что в ходе работы с компаниями появятся предложения об изменении географии размещения торгпредств. Необходимы будут серьезные кадровые перестановки. Возможно, потребуется внедрение новых организационных механизмов управления.

Более того, необходимо изучить возможность развития сети коммерческих центров, работающих в интересах торгпредств. Все это требует серьезной подготовки, апробирования новых инструментов в «пилотном режиме».

Отдельный разговор о современной системе подготовки кадров и кадрового резерва. Мы надеемся на помощь высших учебных заведений, в первую очередь Всероссийской академии внешней торговли и Высшей школы экономики.

- Как будет оцениваться эффективность работы?

- Конкретными цифровыми показателями: количеством реализованных проектов, числом проведенных бизнес-миссий, после которых заключаются соглашения, количеством преодоленных препятствий и снятых барьеров по доступу на рынок той или иной страны и по объему привлеченных инвестиций. Работа людей будет оцениваться с учетом мнения главных "выгодоприобретателей" - компаний, регионов, деловых ассоциаций. Но в целом мы хотим, чтобы система KPI была максимально оцифрована и апробирована для того, чтобы избежать формализма, показухи и очковтирательства. Поскольку, как говорят управленцы, ничто так не демотивирует деятельность, как неправильно составленные KPI.

- Может ли география торгпредств измениться за счет закрытия уже существующих?

- Очень может быть, что по итогам работы с бизнесом и регионами в той или иной стране мы не сможем идентифицировать проекты, значимые для них. В этом случае может быть принято решение о закрытии торгового представительства и проведении в дальнейшем необходимой работы в этой стране через соответствующие отделы посольства.