Движение «Голос» обнаружило в сети поддельный сайт-двойник

В «Голосе» опасаются, что в день голосования могут быть заблокированы ресурсы движения и заменены на фейковые

Не исключено, что в день выборов им заменят настоящий

Движение в защиту прав избирателей «Голос» сообщило о появлении в сети фальшивого сайта и аккаунтов в соцсетях, полностью имитирующих электронные ресурсы самой организации. В «Голосе» опасаются, что в день голосования могут быть заблокированы ресурсы движения и заменены на фейковые.

Так, поддельный твиттер «Голоса» сообщает, что это «резервный аккаунт на случай блокировки основного». Сайт-двойник «Голоса» в домене .eu полностью имитирует настоящий.

В 2011 г. в день голосования были обрушены сайты «Эха Москвы», «Голоса», Каспаров.ру, «Слон», The New Times, «Карта нарушений на выборах», - напоминает сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц. «Скорее всего, идет подготовка к информационным провокациям», - опасается он.

В 2011 г. по инициативе «Голоса» была организована работа «Карты нарушений на выборах», принимавшей сообщения о различных нарушениях - в общей сложности было обработано около 8000 сообщений. В ходе текущей кампании председатель ЦИК Елена Памфилова рекомендовала региональным избиркома отслеживать и проверять сообщения, поступающие на «карту нарушений».