Движение «Голос» обнаружило в сети поддельный сайт-двойник

В «Голосе» опасаются, что в день голосования могут быть заблокированы ресурсы движения и заменены на фейковые
Евгений Разумный / Веомости
Движение в защиту прав избирателей «Голос» сообщило о появлении в сети фальшивого сайта и аккаунтов в соцсетях, полностью имитирующих электронные ресурсы самой организации. В «Голосе» опасаются, что в день голосования могут быть заблокированы ресурсы движения и заменены на фейковые.
Так, поддельный твиттер «Голоса» сообщает, что это «резервный аккаунт на случай блокировки основного». Сайт-двойник «Голоса» в домене .eu полностью имитирует настоящий.
В 2011 г. в день голосования были обрушены сайты «Эха Москвы», «Голоса», Каспаров.ру, «Слон», The New Times, «Карта нарушений на выборах», - напоминает сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц. «Скорее всего, идет подготовка к информационным провокациям», - опасается он.
В 2011 г. по инициативе «Голоса» была организована работа «Карты нарушений на выборах», принимавшей сообщения о различных нарушениях - в общей сложности было обработано около 8000 сообщений. В ходе текущей кампании председатель ЦИК Елена Памфилова рекомендовала региональным избиркома отслеживать и проверять сообщения, поступающие на «карту нарушений».
Sergei Karpukhin / Reuters
Председатель ЦИК Элла Памфилова отмечает фактическое отсутствие досрочного голосования на выборах: к ночи 14 сентября проголосовали всего 0,05% от общего числа избирателей, передает «Интерфакс». На фото: вертолет избирательной комиссии в Ненецком автономном округе
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Sergei Karpukhin / Reuters
Центризбирком запустил по всем федеральным телеканалам ролик, призывающий граждан, которых принуждают получать открепительные и голосовать определенным образом, «фиксировать ситуацию и обращаться на горячую линию Центризбиркома»
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Sergei Karpukhin / Reuters
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Лев Федосеев / ТАСС
Члены территориально-избирательной комиссии в селе Тетрино Мурманской области
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В восьми районах Приморья, пострадавших от наводнения, досрочное голосование стартует 15 сентября. На фото: разгрузка вертолета МЧС, доставившего в село Фурманово продукты питания, медикаменты, корреспонденцию, а также бюллетени и оборудование для проведения единого дня голосования
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Юрий Смитюк / ТАСС
«Ситуация в Приморском крае: там с завтрашнего дня начнется досрочное голосование в отдельных населенных пунктах, там, где было подтопление. Все, что было необходимо, сделано, несмотря на все сложности», - сказала глава ЦИК Элла Памфилова (цитата по «Интерфаксу»). На фото: подготовка к выборам в селе Милоградово
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Лев Федосеев / ТАСС
Жители села Чапома Мурманской области во время досрочного голосования