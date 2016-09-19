«Искандеры» доехали до Армении

В пятницу в социальных сетях появились сделанные на репетиции парада в Ереване (приуроченного к отмечаемому 21 сентября 25-летию независимости Армении) фотографии машин оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Получить комментарии представителей министерства обороны Армении не удалось, телефон представителя «Рособоронэкспорта» в воскресенье не отвечал. Но два менеджера российского оборонно-промышленного комплекса подтвердили поставку комплекса «Искандер» в количестве одного дивизиона армянской армии, уточнив, что «Рособоронэкспорт» к ней не имеет отношения: это вооружение было приобретено на основе соглашений о поставках оружия в ОДКБ, минуя российского госпосредника.

В конце прошлого года на российском официальном сайте правовой информации было опубликовано приложение к российско-армянскому соглашению о кредите на сумму в $200 млн, предоставленном для закупок вооружений. Комплекс «Искандер» в этом документе не упоминался, и, по словам менеджера предприятия оборонной промышленности, контракт по его поставке заключен без привлечения средств этого кредита.

Комплекс «Искандер» был создан в 1990-е – начале 2000-х гг. в коломенском Конструкторском бюро машиностроения (КБМ, ныне входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»). До сих пор эту высокоточную и дальнобойную систему (дальность действия экспортного варианта – до 280 км) не удалось экспортировать ни в одну страну. В 2005 г. был подписан контракт на поставку «Искандера» в Сирию, однако он не был выполнен по просьбе правительства Израиля.

По словам полковника запаса Виктора Мураховского, минимально возможная к поставке единица комплекса «Искандер» – дивизион с четырьмя пусковыми установками (по две ракеты в каждой). Можно предположить, что такое количество и поставлено в Армению, говорит эксперт. Ракета может оснащаться как осколочно-фугасной, так и кассетной боевой частью с самоприцеливающимися элементами и является эффективным средством поражения командных пунктов, штабов и позиций артиллерии, в том числе и реактивной, добавляет Мураховский. В этом качестве «Искандер» и интересен армянской армии. По словам человека, близкого к минобороны одной из стран – членов ОДКБ, после поставок Азербайджану из России, с Украины и из Израиля дальнобойных реактивных систем залпового огня у Армении возникли опасения, что они будут использованы для ударов по населенным пунктам, а в апреле министр обороны Азербайджана Закир Гасанов пригрозил нанести «сокрушительный» удар по Степанакерту (Ханкенди), столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. По словам собеседника «Ведомостей», комплекс «Искандер» может стать серьезным сдерживающим средством для реализации таких планов.