Песков подтвердил отставку кремлевского куратора Госдумы

Замначальника управления внутренней политики Кремля, ответственный за взаимодействие с парламентом, Радий Хабиров действительно ушел в отставку. Это журналистам 19 сентября подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Насколько мне известно, Хабиров или уже ушел, или уходит из УВП, - сказал он. - Я не видел это распоряжение. Я не знаю, с какой формулировкой, но, если не ошибаюсь, - по собственному желанию».

Ранее об уходе Хабирова с должности после 18 сентября «Ведомостям» ранее сообщили источник в администрации президента и источник, близкий к Кремлю. По их словам, он написал заявление по собственному желанию и после избрания нового состава Думы в Кремле ею будет заниматься новый куратор. 14 сентября, комментируя эту информацию, Песков сказал, что, по его данным, Хабиров «пока работает», что ему лично ничего не известно о планах этого чиновника и что он вообще не считает возможным комментировать информацию источников.

19 сентября РБК и ТАСС со ссылкой на источники сообщили, что преемником Хабирова будет нынешний руководитель аппарата Общественной палаты России Сергей Смирнов.

Знакомый Хабирова рассказывал «Ведомостям», что тот долго проработал в Кремле, накопил большой опыт и давно хотел применить его «в практической деятельности». «Он уже восемь лет занимается Думой, и, возможно, появились некая усталость и желание сменить сферу деятельности», - подтверждал источник, близкий к Кремлю.

Хабиров начал работать в администрации президента в 2008 г., возглавив департамент по взаимодействию с Федеральным собранием и политическими партиями. Он перешел на работу в Кремль по приглашению тогдашнего первого замглавы администрации президента Владислава Суркова, уйдя с должности главы администрации президента Башкирии после конфликта с влиятельным Муртазой Рахимовым. В 2004 и 2008 гг. возглавлял в Башкирии избирательные штабы тогда кандидатов в президенты Владимира Путина и Дмитрия Медведева.

С 2009 г. Хабиров уже замначальника УВП, в чьи должностные полномочия, помимо Думы, Совета Федерации и политических партий, входило взаимодействие с Советом по правам человека при президенте, Общественной палатой, общественными организациями. После возвращения в должность президента Владимира Путина в 2012 г. место Суркова, перейдя из Белого дома, занял Вячеслав Володин, который постепенно провел практически полную замену руководящих сотрудников управления, но Хабиров сумел не только сохранить свою должность, но и нормальные отношения с Володиным и начальником УВП Татьяной Вороновой. Тем не менее спустя два года его полномочия были урезаны. В середине 2014 г. -начале 2015 г. часть его функций, в частности взаимодействие с Общественной палатой и распределение грантов для НКО, была передана в сферу ответственности созданного в 2012 г. управления по общественным проектам, которое возглавил выходец из УВП Павел Зенькович. Еще более значительный участок работы - кураторство политических партий - было передано другому замначальника УВП, выходцу из «Молодой гвардии «Единой России» Тимуру Прокопенко.

Сергею Смирнову 38 лет, он окончил Московский пограничный институт ФСБ по специальности «юриспруденция». Смирнов долго занимался карате и в 1996 г. стал победителем Кубка Европы, а затем возглавил ассоциацию боевых искусств «Има-Лианозово», рассказывал РБК его знакомый. В начале 2000-х Смирнов трижды избирался муниципальным депутатом в районе Лианозово , а затем перешел в исполнительную власть. Сначала он возглавлял в столичном департаменте семейной и молодежной политики центр социальной активности «Молодые москвичи» (подчинялся вице-мэру Людмиле Швецовой), а затем занимался молодежной политикой в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы. В 2014 г. Смирнов стал заместителем руководителя Росмолодежи. Там он занимался региональной политикой и стал первым директором молодежного лагеря «Таврида», который с тех пор стали ежегодно проводить в Крыму.