Власть

Песков подтвердил отставку кремлевского куратора Госдумы

Песков точно не помнит, но предположил, что Радий Хабиров уходит по собственному желанию
Песков подтвердил отставку кремлевского куратора Госдумы
Песков подтвердил отставку кремлевского куратора Госдумы
Митя Алешковский / ТАСС

Замначальника управления внутренней политики Кремля, ответственный за взаимодействие с парламентом, Радий Хабиров действительно ушел в отставку. Это журналистам 19 сентября подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Насколько мне известно, Хабиров или уже ушел, или уходит из УВП, - сказал он. - Я не видел это распоряжение. Я не знаю, с какой формулировкой, но, если не ошибаюсь, - по собственному желанию».

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Ранее об уходе Хабирова с должности после 18 сентября «Ведомостям» ранее сообщили источник в администрации президента и источник, близкий к Кремлю. По их словам, он написал заявление по собственному желанию и после избрания нового состава Думы в Кремле ею будет заниматься новый куратор. 14 сентября, комментируя эту информацию, Песков сказал, что, по его данным, Хабиров «пока работает», что ему лично ничего не известно о планах этого чиновника и что он вообще не считает возможным комментировать информацию источников.

19 сентября РБК и ТАСС со ссылкой на источники сообщили, что преемником Хабирова будет нынешний руководитель аппарата Общественной палаты России Сергей Смирнов.

Знакомый Хабирова рассказывал «Ведомостям», что тот долго проработал в Кремле, накопил большой опыт и давно хотел применить его «в практической деятельности». «Он уже восемь лет занимается Думой, и, возможно, появились некая усталость и желание сменить сферу деятельности», - подтверждал источник, близкий к Кремлю.

Хабиров начал работать в администрации президента в 2008 г., возглавив департамент по взаимодействию с Федеральным собранием и политическими партиями. Он перешел на работу в Кремль по приглашению тогдашнего первого замглавы администрации президента Владислава Суркова, уйдя с должности главы администрации президента Башкирии после конфликта с влиятельным Муртазой Рахимовым. В 2004 и 2008 гг. возглавлял в Башкирии избирательные штабы тогда кандидатов в президенты Владимира Путина и Дмитрия Медведева.

С 2009 г. Хабиров уже замначальника УВП, в чьи должностные полномочия, помимо Думы, Совета Федерации и политических партий, входило взаимодействие с Советом по правам человека при президенте, Общественной палатой, общественными организациями. После возвращения в должность президента Владимира Путина в 2012 г. место Суркова, перейдя из Белого дома, занял Вячеслав Володин, который постепенно провел практически полную замену руководящих сотрудников управления, но Хабиров сумел не только сохранить свою должность, но и нормальные отношения с Володиным и начальником УВП Татьяной Вороновой. Тем не менее спустя два года его полномочия были урезаны. В середине 2014 г. -начале 2015 г. часть его функций, в частности взаимодействие с Общественной палатой и распределение грантов для НКО, была передана в сферу ответственности созданного в 2012 г. управления по общественным проектам, которое возглавил выходец из УВП Павел Зенькович. Еще более значительный участок работы - кураторство политических партий - было передано другому замначальника УВП, выходцу из «Молодой гвардии «Единой России» Тимуру Прокопенко.

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Сергею Смирнову 38 лет, он окончил Московский пограничный институт ФСБ по специальности «юриспруденция». Смирнов долго занимался карате и в 1996 г. стал победителем Кубка Европы, а затем возглавил ассоциацию боевых искусств «Има-Лианозово», рассказывал РБК его знакомый. В начале 2000-х Смирнов трижды избирался муниципальным депутатом в районе Лианозово , а затем перешел в исполнительную власть. Сначала он возглавлял в столичном департаменте семейной и молодежной политики центр социальной активности «Молодые москвичи» (подчинялся вице-мэру Людмиле Швецовой), а затем занимался молодежной политикой в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы. В 2014 г. Смирнов стал заместителем руководителя Росмолодежи. Там он занимался региональной политикой и стал первым директором молодежного лагеря «Таврида», который с тех пор стали ежегодно проводить в Крыму.

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