В Кремле решили, кто будет новым куратором Госдумы - РБК

Вместо ушедшего в отставку Радия Хабирова заместителем начальника управления внутренней политики Кремля, ответственным за взаимодействие с парламентом, с 19 сентября станет нынешний глава аппарата Общественной палаты Сергей Смирнов. Об этом РБК рассказали собеседник, близкий к руководству палаты, и подтвердил чиновник внутриполитического управления президентской администрации.

Ранее об уходе Хабирова с должности после 18 сентября «Ведомостям» сообщили источник в администрации президента и источник, близкий к Кремлю. По их словам, он написал заявление по собственному желанию и после избрания нового состава Думы в Кремле ею будет заниматься новый куратор.

Смирнову 38 лет, он закончил Московский пограничный институт ФСБ по специальности «юриспруденция». Смирнов долго занимался каратэ и в 1996 г. стал победителем Кубка Европы, а затем возглавил ассоциацию боевых искусств «Има-Лианозово», рассказывает знакомый нового куратора. В начале 2000-х Смирнов трижды избирался муниципальным депутатом в районе Лианозово, а затем перешел в исполнительную власть. Сначала он возглавлял в столичном департаменте семейной и молодежной политики центр социальной активности «Молодые Москвичи» (подчинялся вице-мэру Людмиле Швецовой), а затем занимался молодежной политикой в Новомосковском и Западном административных округах Москвы. В 2014 г. Смирнов стал заместителем руководителя Росмолодежи. Там он занимался региональной политикой и стал первым директором молодежного лагеря «Таврида», который с тех пор стали ежегодно проводить в Крыму.