Сирийская армия объявила об окончании перемирия

Армия Сирии объявила об окончании объявленного неделю назад, 12 сентября, перемирия и о готовности «продолжить войну против терроризма». «Перемирие должно было стать всеобъемлющим, реальным шансом остановить кровопролитие. Однако вооруженные террористические группы разрушили это соглашение, не имея намерения соблюдать его условия. Количество задокументированных нарушений со стороны террористов в различных районах превысило 300», - цитируют сирийские СМИ заявление командования ВС Сирии.

Информации о том, будет ли возобновлено перемирие, пока нет.

В минувшую пятницу представитель Мин­обороны России заявил, что четыре самолета возглавляемой США коалиции нанесли удар по позициям сирийской армии в районе города Дейр-эз-Зор, в результате чего погибли 62 сирийских военнослужащих, около 100 человек были ранены и возникла угроза наступления боевиков ИГИЛ (запрещено в России) на этот окруженный город. Удары были прекращены после того, как российские военные, получив информацию об этой атаке, связались с американскими. Президент Сирии Башар Асад назвал инцидент «актом прямой агрессии».

Пентагон признал, что авиация коалиции наносила удары по ИГИЛ в этом районе и один из них мог быть ошибочно нанесен по сирийской армии. Дейр-эз-Зор находится в осаде ИГИЛ уже более двух лет и никаких «умеренных» группировок вблизи города нет, говорил «Ведомостям» офицер Минобороны России.

10 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри после 14-часовых переговоров в Женеве согласовали пакет из пяти документов об урегулировании в Сирии. Первым шагом на пути к стабилизации ситуации должно было стать подтверждение режима прекращения боевых действий. Если бы режим прекращения боевых действий продержался семь дней, в Сирии должен был быть создан специальный центр по размежеванию террористов и умеренной оппозиции. Стороны также закрепили механизмы поставок гуманитарной помощи.

Самым сложным пунктом соглашения на практике оказался отвод сил противоборствующих сторон от дороги Кастелло на севере Алеппо. Это единственный путь, связывающий оппозиционные силы с осажденным городом. Сирийские власти опасались, что боевики, часть из которых сразу заявила об отказе признать соглашение, воспользуются дорогой, по которой планируется транспортировать гуманитарную помощь, для переброски подкреплений. Грузовики с гуманитарной помощью в Алеппо за время перемирия так и не прошли, указывает Reuters.