20 000 избирателей в Москве голосовали по открепительным в своем округе

Четверть избирателей, проголосовавших в Москве по открепительным удостоверениям, не выезжали в день голосования за пределы собственных округов. Это следует из сравнения числа открепительных, по которым избиратели голосовали за федеральный список кандидатов, с количеством тех, кто голосовал и за список, и за кандидата в одномандатном округе. По два бюллетеня избиркомы имели право выдавать только тем, кто голосует не на своем участке, но прописан на территории данного округа. Массовое голосование по открепительным стало одной из наиболее очевидных аномалий, наблюдавшихся в Москве в день выборов в Госдуму. Прибытие на участки больших групп людей с открепительными зафиксировали представители КПРФ, «Парнаса», независимые наблюдатели. Голосование по открепительным не является нарушением, если речь не идет об организованном подвозе избирателей.

Три проблемы По данным председателя ЦИК Эллы Памфиловой, голосование могут не признать на участках в Нижнем Новгороде и Ростове (где вброс зафиксирован видеокамерой), а также в дагестанском селе Гоцатль, где произошла драка.

По данным на 10.30 19 сентября, в Москве по открепительным проголосовали 84 635 избирателей (3,2% от общего числа). Наиболее высокий процент «мигрантов» оказался в Центральном округе – здесь по открепительным проголосовало в общей сложности 7,8% от пришедших на участки. Достаточно высоким оказался процент голосующих в Новомосковском округе (5,2%), а также в Кунцевском и Ленинградском округах (3,5 и 3,8% соответственно). При этом 20 000 из 80 000 проголосовавших по открепительным также получили бюллетени для голосования за кандидатов по одномандатным округам. Самым низким процент «домашнего» открепительного голосования оказался в Центральном округе: там по два бюллетеня получили 993 человека из 14 424. Зато в Тушинском таких было 1328 из 3348, т. е. более трети. Депутат Мосгордумы Андрей Клычков говорит, что наблюдатели от КПРФ зафиксировали несколько случаев, когда предъявителям открепительных выдавали по два бюллетеня вместо одного без законных на то оснований. На участке № 161 в Лианозове такое голосование остановили и шесть бюллетеней успели изъять, но нет гарантий, что подобное не происходило в других местах. Координатор московских наблюдателей Елена Баркова говорит, что в Москве были участки, где голосовавшие по открепительным составляли до половины избирателей. На участке 377 района Левобережный по 55 открепительным избирателям, не прописанным в округе, выдали по два бюллетеня, результаты голосования пытаются отменить.

Такое соотношение для голосующих по открепительным неестественно, говорит эксперт по избирательному праву Андрей Бузин: трудно представить, что помешало избирателю в течение дня добраться до собственного участка, если он находится в пределах городского округа. Бузин объясняет произошедшее сочетанием двух факторов. Очевидно, имело место понуждение к получению открепительных в целом либо для повышения явки (взявший открепительный вычеркивается из списков избирателей), либо для организации контролируемого голосования, когда работники отчитываются руководству о том, как проголосовали. Но также не исключено, что голосующим по открепительным выдавали по два бюллетеня с прицелом на волеизъявление в пользу определенного кандидата.