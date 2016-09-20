Минобороны России выдвинуло свою версию случившегося с гуманитарной колонной ООН

Пожар начался после того, как российские беспилотники прекратили за ней следить; точные данные – только у боевиков

Российские и сирийские летчики не бомбили грузовики с гуманитарной помощью ООН на юго-западной окраине Алеппо. Как передает «Интерфакс», это заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Ранее ООН подтвердила нанесение удара по гуманитарной колонне в городе Урм аль-Кубра в Алеппо, колонна должна была доставить продукты, одежду и лекарства в район, где в помощи нуждаются 78 000 человек. США выразили возмущение в связи со случившимся и добавили, что маловероятно, чтобы гуманитарную миссию могли разбомбить самолеты возглавляемой Штатами антиигиловской коалиции. Местный житель по телефону сообщил Reuters, что по машинам с гуманитарной помощью, стоявшим у офиса сирийского Красного Полумесяца в этом городе, было нанесено не менее пяти ракетных ударов. Западные СМИ называют случившееся «авиаударами».

По словам Конашенкова, колонну сопровождали российские беспилотники, поскольку ее маршрут проходил по территориям, которые под контролем боевиков. «Около 13.40 весь гуманитарный груз был благополучно доставлен до конечной точки, после чего российский центр примирения враждующих сторон в Сирии прекратил мониторинг автоколонны. Дальнейшие перемещения конвоя российской стороной не отслеживались. Вся информация о местонахождении автоколонны была известна только контролирующим эти районы боевикам», - подчеркнул он.

Информацию об уничтожении 18 из 31 грузовика с гуманитарной помощью российские военные изучали по выложенным видеозаписям. «Мы внимательно изучили видеосъемки так называемых "активистов" с места событий и не нашли никаких признаков попадания по автоколонне каких-либо боеприпасов, - сказал Конашенков. - Отсутствуют соответствующие воронки, автомобили не имеют повреждений корпуса и разломов конструкций от взрывной войны авиабоеприпаса». По его словам, военные считают, что все, что зафиксировано на видео, - это «прямое следствие пожара груза, который странным образом начался одновременно с проведением масштабного наступления боевиков на Алеппо». Кто устроил пожар и зачем, «могут ответить только, как всегда, случайно оказавшиеся в нужное время и в нужном месте с видеокамерами представители близкой к «Джебхат ан-Нусре» (запрещена в России) организации «Белые каски», - добавил представитель Минобороны.

Конашенков напомнил, что 20 сентября боевики «Джебхат ан-Нусры» вечером начали масштабное наступление на Алеппо именно на этом направлении.

Ранее информацию СМИ об ударах по гуманитарной колонне ООН отказался комментировать пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он сказал, что ее изучают военные и что они сделают соответствующее заявление. Ситуацию в Сирии он охарактеризовал как чрезвычайно напряженную, но не смог сказать однозначно, пришел ли конец перемирию. Надежда на его восстановление очень слабая, признал он.

После инцидента с гуманитарной колонной госдепартамент США официально заявил, что Вашингтон может пересмотреть позицию о дальнейшей возможности сотрудничества с Россией в Сирии, и пообещал провести переговоры с российской стороной на высоком уровне. До этого правительственные войска Сирии заявили о выходе из перемирия после того, как ВВС антиигиловской коалиции случайно обстреляли их позиции.

Ни в Вашингтоне, ни в ООН пока не высказывали предположений, кто мог бомбить гуманитарную колонну. Точное число пострадавших в ООН не назвали. Представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что были уничтожены 18 грузовиков из 31. Руководитель гуманитарной программы ООН Стивен О'Брайен заявил, что, судя по предварительным данным, много человек погибли или получили тяжелые ранения. Если окажется, что бомбардировка была осознанной, - это военное преступление, добавил он. Он подчеркнул, что о маршруте колонны были проинформированы все стороны конфликта и машины были четко маркированы как относящиеся к гуманитарной миссии. ООН пока прекратила доставку гуманитарной помощи сирийцам.

Базирующаяся в Европе правозащитная Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что конвой бомбили либо сирийские, либо российские летчики и что с окончания перемирия по Алеппо и его окрестностям было нанесено не менее 35 авиаударов. Генеральный секретарь Международной федерации сообществ Красного Креста и Красного Полумесяца Эльхадж Ас-Си заявил в ООН, что погибли не менее 14 волонтеров сирийского Красного Полумесяца.

20 сентября в середине дня по московскому времени ТАСС сообщил, что руководитель МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри принимают участие в министерской встрече Международной группы поддержки Сирии (МГПС) в Нью-Йорке. По словам представителя американской делегации, в мероприятии участвуют представители 25 стран. Главной темой дискуссии заявлено соблюдение перемирия в Сирии. До этого Лавров и Керри провели двусторонние переговоры.