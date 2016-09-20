Новый удар нанесен по сотрудничеству России и США в Сирии

США могут пересмотреть возможность дальнейшего сотрудничества с Россией в Сирии. Это заявил официальный представитель госдепартамента Джон Кирби, после того как 19 сентября в провинции Алеппо под авиаудары попала гуманитарная колонна ООН. В Вашингтоне и в ООН пока никого не обвинили в бомбардировке. Базирующаяся в Лондоне правозащитная организация «Сирийская обсерватория по правам человека» утверждала, что жертвами бомбардировки стали 12 человек и что грузовики бомбили либо сирийские, либо российские летчики.

Удар по военным Башара Асада

Бомбардировка гуманитарной колонны была осуществлена накануне открытия Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и сразу после того, как правительство Сирии заявило о выходе из режима перемирия, о котором за неделю до этого договорились Россия и США. Режим Башара Асада решил «продолжить войну с террором», сославшись на нарушения режима прекращения огня террористами. Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Сергей Рудской заявил, что одностороннее соблюдение перемирия в Сирии правительственными войсками потеряло смысл, а США и контролируемые ими группировки «здоровой» оппозиции «не выполнили ни одно из обязательств, взятых на себя в рамках женевских договоренностей, в частности, не отмежевались от запрещенной в России "Джебхат ан-Нусры". В минувшую пятницу Минобороны России заявило, что ВВС США нанесли удар по позициям сирийской армии в районе города Дейр-эз-Зор, в результате чего погибли 62 сирийских военнослужащих, около 100 человек были ранены и возникла угроза наступления боевиков "Исламского государства" (запрещено в России) на этот окруженный город. Удары были прекращены после того, как российские военные, получив информацию об этой атаке, связались с американскими. Президент Сирии Башар Асад назвал инцидент «актом прямой агрессии». Пентагон признал нанесение авиаударов коалиции по ИГ в этой зоне и допустил ошибочное попадание бомб по сирийской армии. 19 сентября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал удар ВВС США по сирийским войскам «чудовищным происшествием».

Удар по гуманитарной колонне

ООН подтвердила нанесение авиаудара по гуманитарной колонне под Алеппо 19 сентября. Как отмечает Reuters, в ООН пока не высказывали предположений, кто мог бомбить эту колонну и сколько именно было жертв и пострадавших. Представитель организации Стефан Дюжаррик заявил, что были задеты 18 грузовиков из 31. Конвой ООН и Красного Полумесяца должен был доставить гуманитарную помощь в город Урм аль-Кубра в Алеппо, где живут 78 000 человек. Руководитель гуманитарной программы ООН Стивен О'Брайен заявил, что, судя по предварительным данным, много человек погибли или получили тяжелые ранения. Если окажется, что бомбардировка была осознанной, - это военное преступление, добавил он. По его словам, о маршруте колонны были проинформированы все стороны конфликта и машины были четко маркированы как относящиеся к гуманитарной миссии.

Генеральный секретарь Международной федерации сообществ Красного Креста и Красного Полумесяца Эльхадж Ас-Си заявил на Генассамблее ООН, что погибли не менее 14 волонтеров сирийского Красного Полумесяца. Местный житель сообщил Reuters по телефону, что не менее пяти ракет было выпущено по грузовикам, которые стояли у здания Сирийского Красного Полумесяца в Урм аль-Кубре и что ранения получили руководитель центра и еще несколько человек. Базирующаяся в Европе правозащитная организация «Сирийская обсерватория по правам человека» утверждала, что жертвами бомбардировки стали 12 человек и что с окончания перемирия по Алеппо и его окрестностям российские и сирийские летчики нанесли 35 авиаударов.

Реакция Вашингтона

В администрации США выразили возмущение в связи со случившимся. Предствитель госдепа Джон Кирби заявил, что погибли сотрудники гуманитарной организации, которые пытались помочь сирийскому народу. Он также отметил, что России и сирийскому режиму было известно, куда направляется эта автоколонна. США поднимут этот вопрос в прямом диалоге с Россией, пообещал Кирби. «С учетом вопиющего нарушения режима прекращения огня мы пересмотрим возможность сотрудничества с российской стороной в будущем», - заявил он.

Представитель госдепа также напомнил, что американская сторона на протяжении недели настаивала, чтобы Москва выполняла обязательства, взятые на себя в Женеве, по облегчению беспрепятственного доступа гуманитарной помощи сирийскому населению. И все это время сирийский режим неоднократно не пропускал конвои ООН и не давал им распределять продукты, воду и лекарства, столь нужные отчаявшимся гражданам, заявил он, добавив, что только в понедельник правительственные структуры наконец-то разрешили передвижение некоторым гуманитарным колоннам.

Даже если окажется, что к бомбардировке гуманитарной колонны причастны США, это будет явной ошибкой, поскольку такие действия противоречат всем целям Вашингтона не только в Сирии, но и во всем мире, заявил, комментируя случившееся, высокопоставленный представитель госдепа на брифинге 19 сентября на условиях анонимности. По его словам, то, что произошло, ложится в схему действий сирийского режима, который «наносил удары не только по своему народу и мирным гражданам, но и по оппозиции, которая находилась под защитой режима прекращения огня». Усилиям США по мирному урегулированию в Сирии был нанесен серьезный удар. Еще один высокопоставленный чиновник заявил, что, судя по всем признакам, удар нанесли не самолеты антиигиловской коалиции во главе с США.

В Вашингтоне считают, что произошедшее «вызывает очень серьезные вопросы о том, могут ли россияне выполнить свою часть договоренностей», добавил один из чиновников. По его словам, уже зависит от российской стороны, захочет ли она продемонстрировать серьезность своих намерений, и не только на словах, а и на делах, которые подтвердят возможность мирного урегулирования. От Москвы ждут действий в этом направлении и ждут, что это будет сделано быстро. С российской стороной будут проведены встречи на высоком уровне, чтобы выяснить, что можно сделать в сложившейся ситуации, пообещал он. Также Вашингтон проведет консультации с партнерами по Совбезу ООН и по группе поддержки Сирии.

С самого начала военной операции в Сирии 30 сентября 2015 г. Москва не раз говорила о возможности договориться о координации усилий российских и американских военных в борьбе с террористическими группировками. 10 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри после 14-часовых переговоров в Женеве согласовали пакет из пяти документов об урегулировании в Сирии. Первым шагом на пути к стабилизации ситуации должно было стать подтверждение режима прекращения боевых действий. От Москвы ожидалось, что она окажет влияние на режим Асада, чтобы правительственные войска прекратили нанесение ударов по различным объектам. Если бы режим прекращения боевых действий продержался семь дней, в Сирии должен был быть создан специальный центр по размежеванию террористов и умеренной оппозиции. Стороны также закрепили механизмы поставок гуманитарной помощи. Точные детали достигнутых договоренностей не разглашались. Российкая сторона в последние дни заявляла о намерении добиться их обнародования, с тем чтобы Москве потом не могли предъявить претензии в их невыполнении, но подчеркивала, что против раскрытия деталей выступают США.

Самым сложным пунктом соглашения на практике оказался отвод сил противоборствующих сторон от дороги «Кастелло» на севере Алеппо. Это единственный путь, связывающий оппозиционные силы с осажденным городом. Сирийские власти опасались, что боевики, часть из которых сразу заявила об отказе признать соглашение, воспользуются дорогой, по которой планируется транспортировать гуманитарную помощь, для переброски подкреплений. Грузовики с гуманитарной помощью в Алеппо за время перемирия так и не прошли, указывал Reuters в минувший понедельник.

По данным Минобороны России, за неделю перемирия режим прекращения огня был нарушен 302 раза, погибли 63 мирных жителя и 252 получили ранения.