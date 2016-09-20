Российские военные сообщили о контрнаступлении сил Асада при поддержке ВКС России

Подразделения сирийской армии на юго-западе Алеппо в ночь на 20 сентября отразили наступление боевиков запрещенной в России группировки «Джабхат ан-Нусра» в районе военных училищ и квартала 1070, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии. «В ходе дальнейшего контрнаступления сирийские войска при поддержке ВКС России разгромили передовой отряд террористов «Джабхат ан-Нусра», уничтожив четыре танка, три боевых машины пехоты, девять пикапов с крупнокалиберными пулеметами и до 100 боевиков», - говорится в сообщении.

Накануне вечером боевики группировки начали наступление с направления Хан-Туман на позиции сирийской армии в районе военных училищ и квартала 1070, вклинившись в оборону правительственных войск на глубину до 500 м. Ранее сообщалось, что боевики рано во 20 сентяюря перешли в наступление в направлении квартала Шейх-Максуд в Алеппо, взяв при этом под временный контроль участок дороги «Кастелло» протяженностью около километра