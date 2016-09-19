Боевики начали наступление на позиции правительственных войск близ Алеппо

Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) начали на юго-западной окраине Алеппо масштабное наступление на позиции армии Сирии, под обстрелы попали жилые кварталы, сообщил российский Центр примирения враждующих сторон. «На юго-западной окраине Алеппо боевики группировки "Джебхат ан-Нусра" ведут масштабное наступление с направления Хан-Туман на позиции сирийской армии в районе Академии имени Асада и квартала 1070», — говорится в сообщении.

По данным Центра по примирению, атаке террористов предшествовала массированная артиллерийская подготовка с 19.30 до 20.00 из танков, реактивных систем залпового огня и минометов. «Обстрелам подверглись позиции правительственных войск и жилые кварталы на юго-западной окраине Алеппо. Информация о жертвах и пострадавших среди сирийских военнослужащих и мирного населения уточняется», — отмечается в сообщении.

Сообщается, что сейчас сирийские правительственные войска ведут ожесточенные оборонительные бои, чтобы не допустить прорыва формирований террористов к центральной части города Алеппо.