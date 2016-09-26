«Единая Россия» поделится с оппозицией руководящими постами

На совместном заседании высшего и генерального совета в субботу «Единая Россия» утвердила состав фракции в новой Госдуме (ее первое заседание пройдет 5 октября) и выдвинула кандидатов на руководящие должности. На пост председателя палаты был предложен первый замруководителя администрации президента Вячеслав Володин. «Вячеслав Викторович сделал очень многое для развития политической системы, успешного проведения выборов», – подчеркнул председатель партии Дмитрий Медведев. Должности зампредов Думы сохранят секретарь генсовета Сергей Неверов, Александр Жуков и Владимир Васильев, впервые на этот пост рекомендованы председатель комитета по безопасности Ирина Яровая и телеведущий Петр Толстой. 343 думских единоросса будут поделены на пять фракционных групп, которые возглавят Виктор Кидяев, Раиса Кармазина, Николай Панков, Виктор Пинский и Адальби Шхагошев. Руководить фракцией в целом по-прежнему будет Васильев, а его заместителем станет Андрей Исаев.

Несмотря на подавляющее преимущество по мандатам, единороссы решили, как и в предыдущем созыве, оставить половину думских комитетов за оппозицией. В ближайшее время пройдут консультации с представителями других думских партий по количеству комитетов и их распределению, сообщил Неверов. По его словам, единороссы предлагают уменьшить число комитетов с 30 до 26 за счет объединения тех, которые ранее дублировали друг друга. В качестве примера в партии называют комитеты по конституционному и уголовному законодательству, которые после объединения мог бы возглавить Павел Крашенинников. При этом новые комитеты «должны создаваться под задачи, а не под человека», подчеркнул Неверов. Всего «Единая Россия» может получить 13 комитетов, КПРФ и ЛДПР – по 5, «Справедливая Россия» – 3. На пост председателя комиссии по контролю за доходами депутатов обсуждается кандидатура экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской. «Она профессионал с безупречной репутацией», – подчеркнул секретарь генсовета. По его словам, претенденты на руководящие посты в комитетах будут проверяться на конфликт интересов, чтобы исключить ситуацию, когда «главы комитетов имеют бизнес в этой сфере».

Снова сюрприз Гендиректор «Росатома» и бывший премьер Сергей Кириенко стал основным кандидатом на место, освободившееся в результате ухода Володина в Госдуму, сообщил в субботу РБК. В 1999 г. Кириенко возглавлял партсписок СПС на выборах в Госдуму.

Оппозиционеры тоже готовят свои предложения по кадрам. В КПРФ консультации будут продолжаться всю неделю, говорит коммунист Дмитрий Новиков: «Пока решения нет, но, по всей видимости, у нас будет не менее пяти комитетов». Эсеры хотели оставить себе ключевые для фракции комитеты по ЖКХ (для Галины Хованской) и экономполитике (для Анатолия Аксакова), говорил ранее эсер Александр Бурков. Также у фракции может остаться комитет по информполитике под руководством Леонида Левина. В ЛДПР заявляли, что будут претендовать на комитет по регламенту, который ранее возглавлял единоросс Пинский, еще один комитет – по образованию – может возглавить Михаил Дегтярев, говорит собеседник во фракции.

Пакетное соглашение – важный и позитивный шаг, а первые появившиеся в руководстве Думы фамилии (за исключением Яровой) не относятся к радикально-экстремальному крылу, создающему карикатурный образ нижней палаты, считает политолог Михаил Виноградов. Хотя стоит дождаться окончательного списка, добавляет эксперт. То, что «Единая Россия», несмотря на сверхубедительную победу, постарается сохранить паритет по комитетам ради сохранения ранее сложившегося межпартийного консенсуса, было ожидаемо, говорит политолог Александр Пожалов. Он напоминает, что в Госдуму не попали некоторые председатели комитетов – Владимир Комоедов и Сергей Собко (квота КПРФ), Валерий Черешнев («Справедливая Россия») и их комитеты могут быть перераспределены в пользу других партий. Ну а проверки на «конфликт интересов» в первую очередь должны серьезно изменить руководящий состав комитетов по строительству и земельным отношениям, аграрного комитета и комитета по природопользованию – тем более что в Думе заметно увеличилось представительство регионального строительного бизнеса и аграриев, указывает эксперт.