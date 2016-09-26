Минобороны: Локатор увидел бы ракету, запущенную по Boeing MН17 с востока

Российский гражданский локатор освещения воздушной обстановки не зафиксировал каких-либо посторонних объектов близ малазийского Boeing 777 рейса MH17 перед катастрофой 17 июля 2014 г., заявил сегодня на брифинге заместитель главного конструктора радиолокационного комплекса «Утес Т» Виктор Мещеряков. По словам представителя Воздушно-космических сил (ВКС), возможности локатора позволяли обнаружить ракету комплекса «Бук», если бы она была была запущена из района, контролировавшегося повстанцами Донбасса.

«Тщательный анализ записанной информации показал, что вблизи малазийского самолета Усть-Донецкий радиолокатор не наблюдал никаких сторонних объектов, которые могли бы быть причиной его разрушения», - сказал Мещеряков.

В брифинге Минобороны, посвященном передаче Россией следствию в Нидерландах первичных радиолокационных данных, помимо Мещерякова участвовали официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков и начальник радиотехнических войск ВКС генерал-майор Андрей Кобан. 28 сентября в Нидерландах представят промежуточные результаты уголовного расследования крушения MH17, унесшего жизни 298 человек.

Загадка Су-25 По горячим следам катастрофы, в июле 2014 г., Минобороны выдвигало версию, что Boeing мог сбить самолет украинских ВВС. Минобороны тогда заявило, что на расстоянии 3-5 км за Boeing 777 в гражданском воздушном коридоре следовал украинский штурмовик Су-25, который теоретически способен сбить авиалайнер. Позднее министерство отказалось от этой версии, но год спустя ее подхватил СКР. Следователи нашли свидетеля, украинского авиатехника, который сообщил, что в день катастрофы Су-25 ВВС Украины вернулся на аэродром базирования с израсходованным боекомплектом.

Кобан, комментируя радарные данные вторичного (строит траектории по данным авиационных ответчиков) и первичного (обнаруживает воздушные объекты активным способом) локаторов комплекса «Утес Т» в Усть-Донецком, подчеркнул, что ракета «Бука» не является для последнего сложной целью. «Необходимо отметить, что кроме информации о воздушных судах, находящихся в районе полета Boeing 777, радиолокационный комплекс "Утес Т" обнаружил полет беспилотника "Орлан-10", который барражировал вдоль российско-украинской границы на территории России», - сказал Кобан.

По его словам, беспилотник имеет длину около 2 м и выполнен из композитов, «что дополнительно затрудняет его обнаружение средствами РЛС». «По сравнению с беспилотником ракета ЗРК "Бук" имеет длину более 5,5 м, диаметр 0,4 м, размах рулей - около 1 м. Ракета выполнена из металла, имеет большую эффективную отражающую поверхность по сравнению с БПЛА и представляет собой цель более простую для обнаружения РЛС», - указал представитель российских ВКС. Кобан не прокомментировал существенную разницу скоростей беспилотника и ракеты - максимум 150 км/ч и 1500 м/с соответственно.

«Если бы малазийский Boeing сбила ракета, выпущенная из любого района, находящегося восточнее точки катастрофы, она была бы обнаружена первичным радиолокатором», - подчеркнул Кобан. Он особо отметил, что российские средства объективного контроля не имеют данных, которые помогли бы судить о возможном запуске ракеты из точек южнее или западнее места крушения. Однако эта информация может быть на космических снимках, которые до сих пор не предоставили Украина и США, отметил Кобан.

Кобан напомнил, что российские средства радиотехнической разведки 17 июля 2014 г. зафиксировали работу радиолокаторов ВС Украины близ места крушения, что подтверждает «наличие украинских средств ПВО в районе катастрофы самолета». По его словам, поскольку MH17 вели украинские гражданские диспетчеры, у Украины должна быть информация и с военных, и с гражданских локаторов. «Тот факт, что она до сих пор не обнародована, позволяет предположить, что место пуска ракеты, если это был "Бук", находилось на территории, подконтрольной ВС Украины», - сказал начальник радиотехнических войск.

По мнению представителя Минобороны Конашенкова, Украина утаивает информацию, которая помогла бы установить причины катастрофы. «Украинская сторона не случайно утаивает от следствия, родственников погибших и мирового сообщества информацию, которая позволила бы установить полную картину катастрофы», - сказал он на брифинге.