Владимир Маркин опроверг новую информацию об отставке Александра Бастрыкина

Владимир Маркин опроверг информацию о том, что Александр Бастрыкин подал заявление об отставке

Слухи об отставке руководителя СКР появились в связи с уходом самого Маркина

Официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Владимир Маркин опроверг информацию о том, что председатель комитета Александр Бастрыкин подал заявление об отставке. О том, что такое заявление было отправлено 20 сентября, сообщило издание Legal Report.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что ему неизвестно о том, написал ли председатель СКР заявление об отставке. Legal Report опубликовал документ, похожий на сопроводительную записку, где говорится о том, что 20 сентября на имя президента отправлен некий документ о заявлении об отставке, завизированный начальником управления кадров СКР Андреем Радченко. Маркин назвал этот документ фальшивкой.

Тем не менее сотрудник центрального аппарата одного из правоохранительных ведомств и источник в органах прокуратуры сообщили «Ведомостям», что такое заявление Бастрыкиным было подано 20 сентября, но решение по нему не принято.

Слухи об отставке Бастрыкина появились в связи с уходом официального представителя СКР Владимира Маркина, о чем он заявил на прошлой неделе.