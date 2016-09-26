Владимир Маркин опроверг новую информацию об отставке Александра Бастрыкина

Владимир Маркин опроверг информацию о том, что Александр Бастрыкин подал заявление об отставке
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Официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Владимир Маркин опроверг информацию о том, что председатель комитета Александр Бастрыкин подал заявление об отставке. О том, что такое заявление было отправлено 20 сентября, сообщило издание Legal Report.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что ему неизвестно о том, написал ли председатель СКР заявление об отставке. Legal Report опубликовал документ, похожий на сопроводительную записку, где говорится о том, что 20 сентября на имя президента отправлен некий документ о заявлении об отставке, завизированный начальником управления кадров СКР Андреем Радченко. Маркин назвал этот документ фальшивкой.
Тем не менее сотрудник центрального аппарата одного из правоохранительных ведомств и источник в органах прокуратуры сообщили «Ведомостям», что такое заявление Бастрыкиным было подано 20 сентября, но решение по нему не принято.
Слухи об отставке Бастрыкина появились в связи с уходом официального представителя СКР Владимира Маркина, о чем он заявил на прошлой неделе.
Тараканов Вадим / PhotoXPress
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ТАСС / компания «Bazelevs»
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PhotoXPress
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PhotoXPress
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Артем Коротаев / ТАСС
«Вместо некоего исламского государства <...> боевикам построили здание суда в Нальчике, в стенах которого они и получили достойную оценку», - прокомментировал Маркин вынесение обвинительных приговоров 57 участникам нападения на Нальчик в октябре 2005 г., декабрь 2014 г. На фото: Маркин в время отчетно-выборной конференции Федерации хоккея России
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Виталий Белоусов / РИА Новости
«Нелишне было бы напомнить чиновникам самого разного уровня, которые «путают свою личную шерсть с государственной»: остановитесь, пока не поздно! Иначе вас ждет участь Вячеслава Дудки - бывшего губернатора Тульской области, мэров Ставрополя Игоря Бестужего и Астрахани Михаила Столярова и других чиновников самого разного уровня, которые были осуждены», - заявил Маркин, комментируя уголовное дело в отношении губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина (цитата по «Интерфаксу»)