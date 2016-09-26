Власть

Владимир Маркин опроверг новую информацию об отставке Александра Бастрыкина

Слухи об отставке руководителя СКР появились в связи с уходом самого Маркина
Владимир Маркин опроверг информацию о том, что Александр Бастрыкин подал заявление об отставке
Владимир Маркин опроверг информацию о том, что Александр Бастрыкин подал заявление об отставке
PhotoXPress

Официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Владимир Маркин опроверг информацию о том, что председатель комитета Александр Бастрыкин подал заявление об отставке. О том, что такое заявление было отправлено 20 сентября, сообщило издание Legal Report.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что ему неизвестно о том, написал ли председатель СКР заявление об отставке. Legal Report опубликовал документ, похожий на сопроводительную записку, где говорится о том, что 20 сентября на имя президента отправлен некий документ о заявлении об отставке, завизированный начальником управления кадров СКР Андреем Радченко. Маркин назвал этот документ фальшивкой.

Отставка Бастрыкина давно обсуждается, но решения пока нет

Тем не менее сотрудник центрального аппарата одного из правоохранительных ведомств и источник в органах прокуратуры сообщили «Ведомостям», что такое заявление Бастрыкиным было подано 20 сентября, но решение по нему не принято.

Слухи об отставке Бастрыкина появились в связи с уходом официального представителя СКР Владимира Маркина, о чем он заявил на прошлой неделе.

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«Если кто-то хочет раскрутиться на моем имени, то могу только пожелать удачи! Но наверняка это будет первая и единственная возможность», - заявил Владимир Маркин в Twitter в сентябре 2016 г.
Тараканов Вадим / PhotoXPress
«Если кто-то хочет раскрутиться на моем имени, то могу только пожелать удачи! Но наверняка это будет первая и единственная возможность», - заявил Владимир Маркин в Twitter в сентябре 2016 г.
1/10
«Для такого уровня «футболистов» достаточно и обычного пастуха…» - написал Владимир Маркин в Twitter в ответ на заявление министра спорта Виталия Мутко о том, что российскую сборную может возглавить «даже женщина», июнь 2016 г.
Михаил Джапаридзе / ТАСС
«Для такого уровня «футболистов» достаточно и обычного пастуха…» - написал Владимир Маркин в Twitter в ответ на заявление министра спорта Виталия Мутко о том, что российскую сборную может возглавить «даже женщина», июнь 2016 г.
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«Не важно, где скрывается обвиняемый – в России или за ее пределами, да хоть в Антарктиде, – мы обязаны принять все предусмотренные меры». Накануне СКР сообщил, что суд заочно арестовал Михаила Ходорковского, обвиняемого в организации убийства, декабрь 2015 г.
Владимир Астапкович / ТАСС
«Не важно, где скрывается обвиняемый – в России или за ее пределами, да хоть в Антарктиде, – мы обязаны принять все предусмотренные меры». Накануне СКР сообщил, что суд заочно арестовал Михаила Ходорковского, обвиняемого в организации убийства, декабрь 2015 г.
3/10
«Классическое «кому выгодно» – омрачить годовщину воссоединения русского Крыма с родиной – однозначно указывает на зарубежных «доброжелателей». Представитель Следственного комитета назвал истинными вдохновителями убийства Бориса Немцова «тех, кто из-за рубежа дергал за нитки и влиял на заказчиков», март 2016 г.
ТАСС / компания «Bazelevs»
«Классическое «кому выгодно» – омрачить годовщину воссоединения русского Крыма с родиной – однозначно указывает на зарубежных «доброжелателей». Представитель Следственного комитета назвал истинными вдохновителями убийства Бориса Немцова «тех, кто из-за рубежа дергал за нитки и влиял на заказчиков», март 2016 г.
4/10
«Оказывается, в минздраве Карелии [люди] с большим чувством юмора! Надеюсь, уголовное дело они не восприняли как шутку?» Представитель СКР прокомментировал заявление о том, что фельдшер скорой помощи посчитала баловством звонок пострадавшего в июне 2016 г. на Сямозере ребенка
Максим Блинов / РИА Новости
«Оказывается, в минздраве Карелии [люди] с большим чувством юмора! Надеюсь, уголовное дело они не восприняли как шутку?» Представитель СКР прокомментировал заявление о том, что фельдшер скорой помощи посчитала баловством звонок пострадавшего в июне 2016 г. на Сямозере ребенка
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«У нас Родина одна! С Днем России!» - написал Маркин в Twitter накануне Дня России в 2015 г. Пост сопровождался ссылкой на запись в Youtube песни, которую он исполнил вместе с певцом Стасом Пьехой. Впервые композиция «Родина» на музыку Виктора Дробыша была исполнена ими на «Первом канале» в программе «Кто хочет стать миллионером», а затем она вошла в различные хит-парады
PhotoXPress
«У нас Родина одна! С Днем России!» - написал Маркин в Twitter накануне Дня России в 2015 г. Пост сопровождался ссылкой на запись в Youtube песни, которую он исполнил вместе с певцом Стасом Пьехой. Впервые композиция «Родина» на музыку Виктора Дробыша была исполнена ими на «Первом канале» в программе «Кто хочет стать миллионером», а затем она вошла в различные хит-парады
6/10
«Воруют по-взрослому, объясняют - как дети. Получил взятку с поличным при свидетелях – скажи «грешен, отвечу по всей строгости». Владимир Маркин заявил, что по делу кировского губернатора Никиты Белых вряд ли можно «ожидать оправдательного приговора», июнь 2016 г. (цитата по «РИА Новости»)
Александр Щербак / ТАСС
«Воруют по-взрослому, объясняют - как дети. Получил взятку с поличным при свидетелях – скажи «грешен, отвечу по всей строгости». Владимир Маркин заявил, что по делу кировского губернатора Никиты Белых вряд ли можно «ожидать оправдательного приговора», июнь 2016 г. (цитата по «РИА Новости»)
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«Похищения, насилие, выдворение и убийства журналистов поставлены на поток. Я бы назвал это «бандеровской стерилизацией журналистики», - прокомментировал Владимир Маркин возбуждение уголовного дела в связи с депортацией с Украины корреспондента «Первого канала», июль 2015 г. На фото: с певцом Гариком Сукачевым в театре «Современник»
PhotoXPress
«Похищения, насилие, выдворение и убийства журналистов поставлены на поток. Я бы назвал это «бандеровской стерилизацией журналистики», - прокомментировал Владимир Маркин возбуждение уголовного дела в связи с депортацией с Украины корреспондента «Первого канала», июль 2015 г. На фото: с певцом Гариком Сукачевым в театре «Современник»
8/10
«Вместо некоего исламского государства &lt;...&gt; боевикам построили здание суда в Нальчике, в стенах которого они и получили достойную оценку», - прокомментировал Маркин вынесение обвинительных приговоров 57 участникам нападения на Нальчик в октябре 2005 г., декабрь 2014 г. На фото: Маркин в время отчетно-выборной конференции Федерации хоккея России
Артем Коротаев / ТАСС
«Вместо некоего исламского государства <...> боевикам построили здание суда в Нальчике, в стенах которого они и получили достойную оценку», - прокомментировал Маркин вынесение обвинительных приговоров 57 участникам нападения на Нальчик в октябре 2005 г., декабрь 2014 г. На фото: Маркин в время отчетно-выборной конференции Федерации хоккея России
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«Нелишне было бы напомнить чиновникам самого разного уровня, которые «путают свою личную шерсть с государственной»: остановитесь, пока не поздно! Иначе вас ждет участь Вячеслава Дудки - бывшего губернатора Тульской области, мэров Ставрополя Игоря Бестужего и Астрахани Михаила Столярова и других чиновников самого разного уровня, которые были осуждены», - заявил Маркин, комментируя уголовное дело в отношении губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина (цитата по «Интерфаксу»)
Виталий Белоусов / РИА Новости
«Нелишне было бы напомнить чиновникам самого разного уровня, которые «путают свою личную шерсть с государственной»: остановитесь, пока не поздно! Иначе вас ждет участь Вячеслава Дудки - бывшего губернатора Тульской области, мэров Ставрополя Игоря Бестужего и Астрахани Михаила Столярова и других чиновников самого разного уровня, которые были осуждены», - заявил Маркин, комментируя уголовное дело в отношении губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина (цитата по «Интерфаксу»)
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