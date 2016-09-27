Исландия обвинила ВКС России в опасном сближении с пассажирским самолетом

Власти Исландии обвинили российские бомбардировщики в опасном сближении с пассажирскими самолетами, МИД страны выразил обеспокоенность по этому поводу.

Министр иностранных дел Исландии заявил, что три бомбардировщика Ту-160 22 сентября, в прошлый четверг, приблизились к гражданскому авиалайнеру, который выполнял рейс из Рейкьявика в Стокгольм. Однако местные СМИ сообщали, что бомбардировщиков было два и это были Ту-22М. Дипломат уточнил, что российские самолеты пролетели 1800–2700 м ниже гражданского исландского борта. Министр подчеркнул, что уже неоднократно говорил об опасности таких сближений и будет делать это снова.

Пилот исландского борта рассказал, что российские самолеты ВКС находились на 2 км ниже лайнера. По словам пилота, он заметил бомбардировщики недалеко от границы с Норвегией.

«Я посмотрел из окна и вскоре увидел, как два российских бомбардировщика летят строем», – заявил летчик.

По данным газеты Local, самолеты ВКС России летели с выключенными транспондерами и сообщений о намерении приблизиться к пассажирскому самолету не передавали.

Представитель российского посольства Алексей Шадский в Рейкьявике заявил, что власти Исландии преувеличивают опасность ситуации. «Вполне понятно, что то, как представлен инцидент в местных газетах, – это повод, чтобы открыть (США) военно-морскую базу Кефлавик снова», – приводит The Guardian его слова.

Ранее в этом году Вашингтон и Рейкьявик подписали соглашение о размещении американских войск на территории Исландии. Согласно подписанному документу исландское правительство предоставило вооруженным силам США в пользование авиабазу Кефлавик (Кеблавик), позволяя Вашингтону проводить на ней любые работы в целях «укрепления обороны Исландии и поддержания безопасности в территориальных водах НАТО». Тогда власти страны объяснили необходимость такой договоренности в связи с изменением ситуации в Европе и Североатлантическом регионе.

Военная база Кефлавик имела важное стратегическое значение как во времена Второй мировой войны, так и после ее окончания. В 1946 г. правительство Исландии передало Кефлавик под полный контроль американцев, и лишь в 2006 г. база была закрыта и военные США покинули остров.