Прокуратура Нидерландов опубликует вторую часть расследования крушения Boeing 777 на востоке Украины

Прокуратура Нидерландов 28 сентября опубликует вторую часть доклада расследования крушения малайзийского Boeing 777, сбитого над Донецкой областью Украины. Ожидается, что международная комиссия укажет точное место, откуда был произведен запуск ракеты.

Рейс МН17 Malaysia Airlines разбился 17 июля 2014 г. в Донецкой области Украины при не выясненных пока обстоятельствах, погибли все находящиеся на борту 298 человек. Все участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к этой трагедии, обвиняя в ней противостоящую сторону.

13 октября 2015 г. комиссия Совета безопасности Нидерландов (СБН) и специалисты российского концерна «Алмаз Антей» — производителя ЗРК — опубликовали свои доклады.

Расследование катастрофы ведет совместная следственная группа 12 стран - Нидерландов, Австралии, Украины, Бельгии и Малайзии, Великобритании, Германии, Филиппин, Канады, Новой Зеландии, Индонезии и США. В числе экспертов специалисты в области металлов и красок, систем вооружения, взрывчатых веществ и баллистики.

И российские и международные эксперты пришли к выводу, что малайзийский лайнер был сбит над Донецкой областью из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук». Однако мнение расходятся в том, откуда и кем был произведен выстрел.

По словам источника «Ведомостей», близкого к Минобороны, если в отчете комиссии по криминальному расследованию, как и раньше, точкой пуска будет названо Снежное, а ракетой уже списанная в ВС России 9М38, то тем самым будет просто воспроизведена прежняя версия технического отчета, где по сути содержались те же самые данные, что означало, что вина возлагается на сепаратистов. Для российской стороны все это не будет убедительным, поскольку характерных для поражающих элементов этой «старой» ракеты отверстий ей так до сих пор и не предъявили, сказал он.

Версия Совета безопасности Нидерландов

Согласно докладу Совета безопасности Нидерландов, самолет МН17 был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук» с боеголовкой 9Н314 М с территории на востоке Украины площадью около 320 кв. км.

В пресс-релизе комиссии по итогам доклада уточняется, что голландские и российские специалисты указывают на участки и районы, находившиеся под контролем как сил самопровозглашенной ДНР, так и вооруженных сил Украины. Украинские же специалисты указывают на участок, который покрывает только территорию ДНР.

Версия «Алмаз-Антея»

Специалисты концерна ПВО «Алмаз-Антей» установили не только тип ракеты, сбившей лайнер в небе над Донецком, но и место, откуда она могла быть запущена. Согласно версии «Алмаз-Антея», Boeing был сбит ракетой 9M38. По данным «Алмаз-Антея», пассажирский лайнер был обстрелян из населенного пункта Зарощенское, подконтрольного в день катастрофы украинским военным, и которое не попадает в зону предполагаемого запуска в отчете Нидерландов. К таким выводам специалисты пришли, проведя натурный эксперимент с подрывом ракеты 9М38М1 от ЗРК «Бук-М1» у списанного самолета.

Версия Минобороны России

Минобороны России представило исходные данные гражданского радиолокатора близ Ростова, который освещал воздушную обстановку во время крушения. Из данных следует, что рядом с Boeing не было посторонних воздушных объектов - в том числе ракет, которые могли бы быть запущены с территории, контролируемой повстанцами ДНР. Другие варианты траекторий ракеты возможны, но имеющиеся у России радарные данные не позволяют о них судить, заявил представитель Минобороны. По его мнению, эта информация есть у Украины и США, но те до сих пор ими не поделились.

Версия Bellingcat

Расследованием катастрофы также занималась британская группа Bellingcat, основываясь на материалах из интернет-источников. Согласно данным Bellingcat, ракету запустила с территории сепаратистов установка комплекса «Бук М1» 53-й зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил России из Курска.

Авторы исследования пришли к таким выводам, проанализировав десятки фотографий различных СОУ «Бук», опубликованных военнослужащими 53-й бригады в 2000–2013 гг.

Крушение Boeing 777 Malaysia Airlines