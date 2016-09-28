Расследование крушения MH17 установило точное место запуска ракеты

Совместная следственная группа (JIT), которая вела уголовное расследование крушения Boeing 777 на востоке Украины в июле 2014 г., установила точное место запуска ракеты комплекса «Бук». Об этом стало известно из презентации результатов расследования.

Согласно информации следствия, пусковая установка «Бука» была выгружена с трейлера близ населенного пункта Снежное, откуда проследовала своим ходом 20 км на поле размером 500 на 700 м, под поселком Первомайский, откуда и был произведен запуск. Кроме того, следствие нашло свидетелей, видевших установку на месте запуска, след запуска и инверсионный след ракеты. Также следователи обнаружили, помимо имеющейся, две новых фотографии следа запущенной ракеты. Триангуляция по этим снимкам также указала на то самое поле. Там же нашли след выжженной травы размером 50 на 50 м. Следствие выразило благодарность за космические снимки Европейскому космическому агентству и группе Bellingcat - за первичный анализ.

Этот район, по данным опроса свидетелей и радиоперехвата, контролировался повстанцами, подчеркнул JIT. Установка была привезена с российской территории, а после запуска 17 июня была отправлена обратно в Россию, считает следствие.

Тем не менее следствие не утверждает, что Россия на государственном уровне была вовлечена в инцидент - только что ЗРК «Бук» был привезен с ее территории и увезен обратно, подчеркнул участник следствия, отвечая на вопросы корреспондентов. Никакая информация о подозреваемых (JIT утверждает, что их порядка 100 человек) не раскрывалась и не будет раскрываться в интересах следствия.

Версия другого самолета полностью исключена, сказал представитель JIT. Проанализированы новые данные передвижного радара с украинской стороны (он находился в тестовом режиме, но картина ясна). Опрошены авиадиспетчеры с украинской стороны, есть запись радиообмена с MH-17 - это и позволило установить, что рядом с MH17 не было ни одного постороннего самолета, сказал представитель следствия. Также впервые показан натурный взрыв ракеты «Бука» 9м38 (вероятно, предоставленной Финляндией) и сравнение фрагментов от него с соплом и другими частями ракеты, обнаруженными на месте крушения.

Представленные 26 сентября Россией первичные данные радара подтверждают лишь то, что радар не зафиксировал запуск с территории повстанцев, однако в контексте «подавляющего» комплекса других доказательств не могут рассматриваться как ключевое свидетельство, указал один из членов JIT. Следствие не получило самих данных, но обязательно их изучит, отметил он.

Результаты натурной реконструкции взрыва ракеты «Бука», проведенные «Алмаз-Антеем», были следствие получило только 2 недели назад, и будет добавлен к расследованию, ответил представитель на вопрос корреспондента RT. Но его значение для установления причин трагедии незначительно по сравнению с огромным корпусом информации, уже собранным следствием, подчеркнул он: имеющихся обломков Boeing 777 более чем достаточно для реконструкции и анализа картины произошедшего.

Крушение Boeing 777 Malaysia Airlines

Maxim Zmeyev / Reuters 1/14 Joshua Paul / AP 2/14 Dmitry Lovetsky / AP 3/14 Зураб Джавахадзе / ИТАР-ТАСС 4/14 Dmitry Lovetsky / AP 5/14 Martijn Beekman / ANP/AFP 6/14 Андрей Стенин / РИА Новости 7/14 Maxim Zmeyev / Reuters 8/14 Dmitry Lovetsky / AP 9/14 Зураб Джавахадзе / ИТАР-ТАСС 10/14 Зураб Джавахадзе / ИТАР-ТАСС 11/14 Maxim Zmeyev / Reuters 12/14 Maxim Zmeyev / Reuters 13/14 Dmitry Lovetsky / AP 14/14

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 Амстердам – Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 г. под Донецком. Жертвами трагедии стали 298 человек - все, кто был на борту, среди погибших граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии. Россия, Украина и представители непризнанных республик на востоке Украины отрицают причастность к этой катастрофе.

Версии сторон

Российское Минобороны по горячим следам - в июле 2014 г. - выдвигало версию, что Boeing мог сбить самолет украинских ВВС. Министерство утверждало, что на расстоянии 3-5 км за Boeing 777 в гражданском воздушном коридоре следовал украинский штурмовик Су-25, который теоретически способен сбить авиалайнер. Эксперты сразу обратили внимание, что эта версия крайне маловероятна, а потом от нее отказалось и Минобороны. Но через год спустя ее подхватил СКР. Следователи нашли свидетеля, украинского авиатехника, который сообщил, что в день катастрофы видел, как Су-25 ВВС Украины якобы вернулся на аэродром базирования с израсходованным боекомплектом.

13 октября 2015 г. комиссия Совета безопасности Нидерландов (СБН) и специалисты российского концерна «Алмаз Антей» — производителя ЗРК — опубликовали собственные доклады. И российские эксперты, и СНБ решили, что лайнер был сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук», но их мнения разошлись при определении мест, откуда стреляли, и кто стрелял.

По мнению Совета безопасности Нидерландов, МН17 был сбит ракетой ЗРК «Бук» с боеголовкой 9Н314 М с территории на востоке Украины площадью около 320 кв. км. В докладе говорилось, что голландские и российские специалисты указывают на участки и районы, находившиеся под контролем как сил самопровозглашенной ДНР, так и вооруженных сил Украины. Украинские же специалисты указывают на участок, который покрывает только территорию ДНР.

Специалисты концерна ПВО «Алмаз-Антей» установили тип ракеты, сбившей лайнер, - 9M38, а также место, откуда она могла быть запущена, - из населенного пункта Зарощенское, подконтрольного в день катастрофы украинским военным, и которое не попадает в зону предполагаемого запуска в отчете Нидерландов. К таким выводам специалисты пришли, проведя натурный эксперимент с подрывом ракеты 9М38М1 от ЗРК «Бук-М1» у списанного самолета Ил-96.

Минобороны России 26 сентября 2016 г. представило исходные данные гражданского радиолокатора близ Ростова, который освещал воздушную обстановку во время крушения. Из данных следует, что рядом с Boeing не было посторонних воздушных объектов - в том числе ракет, которые могли бы быть запущены с территории, контролируемой повстанцами ДНР. Другие варианты траекторий ракеты возможны, но имеющиеся у России радарные данные не позволяют о них судить, заявил представитель Минобороны. По его мнению, эта информация есть у Украины и США, но те до сих пор ими не поделились.

Расследованием катастрофы также занималась британская группа Bellingcat, основываясь на материалах интернет-источников. Согласно данным Bellingcat, ракету выпустила с территории сепаратистов установка комплекса «Бук М1» 53-й зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил России из Курска. Авторы исследования пришли к таким выводам, проанализировав десятки фотографий различных СОУ «Бук», опубликованных военнослужащими 53 зенитно-ракетной бригады в 2000–2013 гг.

Независимый тест

Накануне публикации доклада совместной следственной группой стало известно, что в расследовании помогла и Финландия. В этой стране проводились секретные ракетные эксперименты для расследования крушения Boeing, сообщила нидерландская De Telegraaf. По ее сведениям, также следствию помогала криминальная полиция Финляндии. Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля подтвердил, что его страна дала согласие на проведение экспериментов. Его цитирует Yle. Председатель комиссии по иностранным делам Матти Ванханен также подтвердил Yle проведение экспериментов. «Между Финляндией и Голландией есть двустороннее соглашение об оказании правовой помощи. В Голландии идет следствие касательно малазийского самолета и одной из версий является использование ракет "Бук". В Финляндии имеются вышедшие из эксплуатации ракеты, и какие-то технические эксперименты на них проводились.Техничские детали раскрывать не могу» - сообщил он.

Автор статьи в De Telegraaf Йорн Йонкер уточнил Yle, что проведенные в Финляндии эксперименты показали, что самолет был сбит российской ракетой для "Бука" новейшего образца. "Следовательно, она прибыла из России на Украину незадолго до катастрофы", - сказал он. Также он сказал, что испытания были засекречены из-за чувствительного характера финляндско-российских отношений, а также из-за опасения, что Россия может оказать давление на Финляндию.