Поиск виновных в крушении Boeing MH17 может затянуться на десятилетие

Россия официально не признает участия своих военнослужащих в вооруженном конфликте в Донбассе, как и причастность к атаке на малазийский Boeing 777

Вторая часть расследования, скорее всего, не станет точкой в этом деле

Вторая часть доклада расследования прокуратуры Нидерландов о крушении малазийского Boeing 777, сбитого над Донецкой областью, скорее всего, не станет точкой в этом деле, которая позволит назвать конкретных виновных. К объявленному в октябре 2015 г. типу ракеты международная комиссия 28 сентября должна указать точное место, откуда она была запущена.

Однако название населенного пункта оставляет без ответа вопрос о том, кто нажимал на «пуск» системы ПВО «Бук».

Родственники находившихся на борту сбитого Boeing 777 граждан Великобритании опасаются, что поиск и наказание виновных может занять десятилетия, пишет The Telegraph.

По мнению украинского политолога Владимира Фесенко, серьезных доказательств причастности армии Украины к атаке Boeing 777 нет, а все международные расследования «свидетельствуют, что это сделано со стороны России». Но именно этот факт, уверен Фесенко, делает маловероятным обнародование всей полноты данных, так как приведет «к критичным изменениям отношений и новому кризису между Европой и Россией». «Доклад не даст четкой оценки, кто это сделал, но намеки на причастность России и сепаратистов будут», - уверен Фесенко.

Россия - единственная страна, которая заняла наиболее открытую позицию - предоставила данные радиолокации, возражает российский политолог Олег Бондаренко. «Без них определить это невозможно, а из них следует, что со стороны России ничего не прилетало», - говорит Бондаренко.

Пока международное расследование продолжается, представители 33 жертв из Австралии, Новой Зеландии и Малайзии не стали дожидаться его окончательных результатов - они уже обратились с гражданской жалобой в ЕСПЧ против России и Владимира Путина. В качестве компенсации в иске указано требование выплатить по $10 млн представителям каждой из жертв, их интересы представляет адвокат из США Джерри Скиннер.

Адвокат подчеркивал, что не имеет ничего против Путина лично, однако тот сам открыл путь для возможного привлечения его к ответственности. «Ничто в России не происходит без его ведома, таким образом он подлежит ответственности по принципу субститутивности», - говорил Скиннер.

Россия официально не признает участия своих военнослужащих в вооруженном конфликте в Донбассе, как и причастности к атаке на малазийский Boeing 777.

Наднациональные структуры, такие как ЕСПЧ, имеют мало возможностей приведения в исполнение своих решений, к тому же это структура не первой инстанции, сказал «Ведомостям» на условиях анонимности специалист по международному праву, участвовавший в правовых разбирательствах по другой авиакатастрофе. Он считает, что обращаться стоит в национальные судебные инстанции. Однако привлечь к ответственности должностных лиц той или иной страны, как и государство, практически невозможно, считает он.

На месте крушения малазийского Boeing