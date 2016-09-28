Безопасность и право

Поиск виновных в крушении Boeing MH17 может затянуться на десятилетие

Вторая часть расследования, скорее всего, не станет точкой в этом деле
Россия официально не признает участия своих военнослужащих в вооруженном конфликте в Донбассе, как и причастность к атаке на малазийский Boeing 777
Россия официально не признает участия своих военнослужащих в вооруженном конфликте в Донбассе, как и причастность к атаке на малазийский Boeing 777
BULENT KILIC / AFP

Вторая часть доклада расследования прокуратуры Нидерландов о крушении малазийского Boeing 777, сбитого над Донецкой областью, скорее всего, не станет точкой в этом деле, которая позволит назвать конкретных виновных. К объявленному в октябре 2015 г. типу ракеты международная комиссия 28 сентября должна указать точное место, откуда она была запущена.

Однако название населенного пункта оставляет без ответа вопрос о том, кто нажимал на «пуск» системы ПВО «Бук».

Родственники находившихся на борту сбитого Boeing 777 граждан Великобритании опасаются, что поиск и наказание виновных может занять десятилетия, пишет The Telegraph.

Самолет МН17 «Малазийских авиалиний» разбился 17 июля 2014 г. в Донецкой области Украины
Версии крушения Boeing МН17 на востоке Украины
Сегодня будет опубликована вторая часть расследования катастрофы

По мнению украинского политолога Владимира Фесенко, серьезных доказательств причастности армии Украины к атаке Boeing 777 нет, а все международные расследования «свидетельствуют, что это сделано со стороны России». Но именно этот факт, уверен Фесенко, делает маловероятным обнародование всей полноты данных, так как приведет «к критичным изменениям отношений и новому кризису между Европой и Россией». «Доклад не даст четкой оценки, кто это сделал, но намеки на причастность России и сепаратистов будут», - уверен Фесенко.

Россия - единственная страна, которая заняла наиболее открытую позицию - предоставила данные радиолокации, возражает российский политолог Олег Бондаренко. «Без них определить это невозможно, а из них следует, что со стороны России ничего не прилетало», - говорит Бондаренко.

Пока международное расследование продолжается, представители 33 жертв из Австралии, Новой Зеландии и Малайзии не стали дожидаться его окончательных результатов - они уже обратились с гражданской жалобой в ЕСПЧ против России и Владимира Путина. В качестве компенсации в иске указано требование выплатить по $10 млн представителям каждой из жертв, их интересы представляет адвокат из США Джерри Скиннер.

Иск к России и Путину взял адвокат, добившийся выплат от Ливии

Адвокат подчеркивал, что не имеет ничего против Путина лично, однако тот сам открыл путь для возможного привлечения его к ответственности. «Ничто в России не происходит без его ведома, таким образом он подлежит ответственности по принципу субститутивности», - говорил Скиннер.

Россия официально не признает участия своих военнослужащих в вооруженном конфликте в Донбассе, как и причастности к атаке на малазийский Boeing 777.

Минобороны: Локатор увидел бы ракету, запущенную по Boeing MН17 с востока

Наднациональные структуры, такие как ЕСПЧ, имеют мало возможностей приведения в исполнение своих решений, к тому же это структура не первой инстанции, сказал «Ведомостям» на условиях анонимности специалист по международному праву, участвовавший в правовых разбирательствах по другой авиакатастрофе. Он считает, что обращаться стоит в национальные судебные инстанции. Однако привлечь к ответственности должностных лиц той или иной страны, как и государство, практически невозможно, считает он.

На месте крушения малазийского Boeing

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Ополченцы на месте крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines
ИТАР-ТАСС
Ополченцы на месте крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines
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На месте крушения
AP
На месте крушения
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На месте крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines
AP
На месте крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines
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Поезд с вагонами-рефрижераторами для транспортировки тел погибших пассажиров Boeing 777 на станции Торез
AP
Поезд с вагонами-рефрижераторами для транспортировки тел погибших пассажиров Boeing 777 на станции Торез
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Шахтеры помогают собирать тела погибших
AP
Шахтеры помогают собирать тела погибших
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На месте крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines
РИА Новости
На месте крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines
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Наблюдатели ОБСЕ на месте падения Boeing 777 Malaysia Airlines
ИТАР-ТАСС
Наблюдатели ОБСЕ на месте падения Boeing 777 Malaysia Airlines
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На месте крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines
РИА Новости
На месте крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines
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Премьер-министр ДНР Александр Бородай (слева на втором плане) во время передачи бортовых самописцев разбившегося Boeing 777 представителям Малайзии
Зураб Джавахадзе / ИТАР-ТАСС
Премьер-министр ДНР Александр Бородай (слева на втором плане) во время передачи бортовых самописцев разбившегося Boeing 777 представителям Малайзии
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Ополченец на месте крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines
AP
Ополченец на месте крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines
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Комментарии  ()
Сергей Горн
12:40 28.09.2016
"Россия - единственная страна, которая заняла наиболее открытую позицию - предоставила данные радиолокации, возражает российский политолог Олег Бондаренко". На самом деле Россия - единственная страна, которая открыто поддерживает сепаратистов, отчаянно старается "отмазать" их от совершения, при ее попустительстве или даже помощи, этого ужасного преступления. Версии идут одна за другой, но их фальшь видна всему миру. И даже если, с помощью "киселевовидения", удастся на какое-то время запудрить мозги россиянам, то в остальном мире этот номер не пройдет.
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