«Алмаз-Антей»: В отчете JIT неверно смоделирован взрыв ракеты «Бука»

Технический анализ, на котором основаны обнародованные сегодня выводы международного следствия (JIT) о месте запуска ракеты по малазийскому Boeing 777 рейса MH17, некорректен и неполон, сообщил разработчик ЗРК «Бук» концерн ПВО «Алмаз-Антей» на специальной пресс-конференции.

Советник главного конструктора «Алмаз-Антея» Михаил Малышевский сказал, что отчет следствия основан на уже опубликованном техническом отчете с единственной версией - встреча ракеты с самолетом на встречном курсе. Но, по его оценке, она не соответствует реальным повреждениям самолета. Более того, ряд фрагментов самолета с не соответствующими ей повреждениями не попали в финальную выкладку на авиабазе Гилзе-Рийен в Нидерландах. Модель «Алмаз-Антея» (пересекающийся курс) лучше соответствует реальным повреждениям, утверждает Малышевский.

По мнению Малышевского, зарубежные специалисты ошиблись при моделировании боевой части (БЧ) ракеты, использовав существенно некорректные данные о заднем фронте осколочного поля. Это расхождение в 12-15 градусов сильно влияет на результаты эксперимента, причем именно в сторону «международной» версии, подчеркнул он.

По его словам, голландцы вообще не использовали отправленные им в июне 2015 г. секретные данные о реальных БЧ: «Институт NLR использовал данные из американских учебников». Фактически огрехи моделирования привели к тому, что БЧ была перевернута задом наперед, отметил Малышевский. Натурное моделирование «Алмаз-Антея» подтвердило, что голландская модель неверна, отметил он: помимо прочего специалисты не учли характер распределения скоростей осколков, различия плотности осколочного поля и высокую пробивную способность осколков.

«Таким образом, весь технический отчет, который строился на совпадении двух моделей, использовал не совсем достоверные данные», - заявил советник главного конструктора. Взрыв реальной ракеты близ списанного Ил-86 также не подтвердил версию о поражении MH17 на встречном курсе, сказал он. «Алмаз-Антей» в итоге пришел к выводу, что ракета, вероятно, была выпущена из района южнее Зарощенского под углом 72 градуса к курсу самолета в горизонтальной плоскости, а не из Первомайского, находящегося приблизительно в 20 км к востоку. Тип ракеты однозначно определен как 9М38 с боевой частью 9Н314 (без двутавров).

Малышевский не прокомментировал проведенное для уголовного отчета натурное моделирование взрыва ракеты 9М38. О том, что Финляндия предоставила для него одну из имевшихся у нее ракет, стало известно лишь накануне, а само видео показали только во время презентации 28 сентября.

Представитель Лианозовского электромеханического завода Виктор Мещеряков указал, что гражданский локатор «Утес-М» под Ростовом не видел ракету, якобы пущенную со стороны Первомайского, а значит, с вероятностью почти 100% ракета оттуда не запускалась. Это он объяснил тем, что эффективная площадь рассеяния (ЭПР) ракеты «Бука» в заднюю полусферу (запуск из Первомайского) на порядок больше, чем ЭПР в переднюю полусферу (запуск из Зарощенского). В последнем случае доплеровская составляющая скорости ракеты (используется локатором для фильтрации движущихся объектов) также была бы очень малой. «Вероятность не увидеть ни одну из трех возможных отметок [ракеты при запуске из Первомайского] при вероятности одиночного обнаружения 95% составляет 0,01%», - сказал Мещеряков. «Ракета была пущена с другого направления», - подытожил он.

Основной вывод международного следствия: пусковая установка комплекса ЗРК «Бук» была привезена с российской территории, 17 июля 2014 г. сбила Boeing MH17 одной ракетой из района поселка Первомайский близ Снежного, а уже 18 июля вернулась на территорию России. Район запуска на дату крушения самолета контролировался повстанцами Донбасса. Следствие провело свое натурное моделирование взрыва ракеты «Бука», предоставленной Финляндией. Траектория, приведенная в материалах, показывает ракету на встречно-пересекающемся курсе, что соответствует запуску из района Снежного. «Алмаз-Антей» считает, что ракета подошла к самолету на пересекающемся курсе справа.