Международная группа следователей пока не обвиняет Россию в крушении малазийского Boeing

Совместная следственная группа (JIT), которая вела уголовное расследование крушения Boeing 777 на востоке Украины в июле 2014 г., пока не выдвигает официальных обвинений в отношении России в причастности к катастрофе, заявил генеральный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке.

По его словам, «пока в официальном статусе подозреваемых никто не состоит». Вестербеке сообщил, что работа международной следственной группы продлена до начала 2018 г.

JIT установила точное место запуска ракеты комплекса «Бук». Согласно информации следствия пусковая установка «Бука» была выгружена с трейлера близ населенного пункта Снежное, откуда проследовала своим ходом 20 км на поле размером 500 х 700 м под поселком Первомайский, откуда и был произведен запуск. Кроме того, следствие нашло свидетелей, видевших установку на месте запуска, след запуска и инверсионный след ракеты. Этот район, по данным опроса свидетелей и радиоперехвата, контролировался повстанцами, подчеркнула JIT.