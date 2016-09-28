Судебных исков об отмене итогов выборов будет меньше обычного

Мосгорсуд начинает рассмотрение заявления экс-кандидатов в Госдуму по Новомосковскому одномандатному округу № 202 Олега Безниско («Парнас») и Игоря Сегенбаева (КПРФ), которые требуют отмены результатов выборов в своем округе. Они ссылаются на нарушения процедуры голосования, зафиксированные их представителями. Речь идет об организованном подвозе больших групп избирателей с открепительными удостоверениями, которые те получали из рук неких бригадиров под роспись, следует из текста заявления, с которым ознакомились «Ведомости». После голосования эти избиратели вновь садились на автотранспорт и перемещались на другой избирательный участок, где также получали перед выходом из автомобиля открепительные удостоверения и вновь шли голосовать, пишут авторы жалобы. К ней приложены сделанные наблюдателями видеозаписи, а также обращения, поступившие в избирательные комиссии, и копии принятых по ним решений – заявители считают, что нарушения не получили должной оценки со стороны избиркомов. Безниско сказал «Ведомостям», что обращался с жалобой в Центризбирком, но оттуда ее спустили в Мосгоризбирком, который в свою очередь ответил отпиской.

В связи с изложенным заявители просят суд истребовать списки избирателей, дополнительные списки избирателей, содержащие информацию о лицах, проголосовавших по открепительным удостоверениям, сами открепительные, а также записи камер видеонаблюдения, сделанные на участках в день голосования. Досудебное разбирательство по иску пройдет в среду, сообщила пресс-служба Мосгорсуда.

Мандат не нужен ЦИК в среду зарегистрирует избранных депутатов и рассмотрит вопрос о передаче мандатов. ЛДПР – единственная партия, где отказов не будет. В «Единой России» мандат не нужен 24 кандидатам, включая премьера Дмитрия Медведева и 19 губернаторов, у КПРФ пять отказников, у «Справедливой России» – один.

Это первый иск об отмене итогов голосования на выборах 18 сентября, и он может оказаться единственным: опрошенные «Ведомостями» партийцы дали понять, что не рассматривают обращение в суд как безусловный способ восстановить справедливость. «Парнас» не будет оспаривать результаты выборов, говорит зампред партии Константин Мерзликин: «Можно вспомнить прошлые выборы, особенно выборы 2003 г., когда СПС и КПРФ пытались обжаловать результаты. Сам процедурный аспект очень сложный, поскольку обращаться в Верховный суд сразу нельзя: нужно, чтобы были обращения на низовом уровне, и только после этого можно подавать иск в Верховный суд. Это грандиозная работа, которая ничем не увенчается. К тому же, поскольку на выборах было мало наблюдателей, технически обеспечить доказательства сложно».

Пресс-секретарь лидера партсписка «Яблока» Григория Явлинского Игорь Яковлев тоже признается, что партия столкнулась с дефицитом доказательной базы, поскольку по новым правилам списки наблюдателей нужно было подавать за три дня до голосования. То есть организаторы выборов заранее знали, на каких участках будут находиться представители оппозиции, и такие участки фальсификаторы обходили стороной. Тем не менее партийные юристы сейчас самым внимательным образом изучают все документы.

Руководитель юридической службы КПРФ Вадим Соловьев говорит, что в суд, по его данным, могут обратиться несколько кандидатов от КПРФ по одномандатным округам: Леонид Калашников (прошел в Думу по списку, но в Тольяттинском округе отстал от единоросса Владимира Бокка всего на 4%), Денис Вороненков (баллотировался в Нижегородской обл.) и Наталья Еремейцева, загадочным образом победившая в Подмосковье на участках с КОИБами и проигравшая там, где подсчет велся вручную. Но это будет личная инициатива кандидатов, уточняет Соловьев: на уровне партии обращение в суды признано бесполезным и даже вредным. Суды не рассматривают иски об отмене результатов выборов по существу, а лишь легитимизируют ранее принятые решения. В последний раз, когда КПРФ оспаривала итоги думских выборов, Верховный суд отказался затребовать документы, заслушать свидетелей или хотя бы изучить записи телепередач, вспоминает Соловьев. Было бы наивно рассчитывать на решение российского суда, соглашается Безниско, но он намерен дойти до ЕСПЧ.