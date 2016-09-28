Правительство поддержало идею Елены Мизулиной о запрете беби-боксов

Правительство поддержало идею о запрете беби-боксов, одобрив законопроект сенатора Елены Мизулиной и депутата Олега Михеева. Поправки в закон об основных гарантиях прав ребенка и в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) запрещают анонимно оставлять детей после их рождения и создавать для этого специальные места. За это предлагается штрафовать юридических лиц на сумму от 1 млн до 5 млн руб. либо приостанавливать их деятельность на срок до 90 суток. В пояснительной записке к проекту сказано, что беби-бокс создает иллюзию «легкого гуманного решения проблемы», влечет рост числа отказов от новорожденных, значительно повышает риски торговли детьми. «Государство не должно поощрять отказы от новорожденных. Практика тех стран, которые в разное время прибегали к использованию беби-боксов, показывает, что число отказов от детей резко возрастало», – объясняла при внесении законопроекта Мизулина, предлагая сместить акцент на усиление поддержки женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Беби-боксы нарушают статьи Конвенции о правах ребенка, сказано в проекте отзыва правительства, одобренном на заседании комиссии по законопроектной деятельности в понедельник. Белый дом согласен поддержать инициативу при условии ее доработки. Так, формулировка поправок в КоАП может породить противоречивую правоприменительную и судебную практику. А приостановление деятельности юрлица может привести к невозможности получения медпомощи, а также социальных и образовательных услуг детьми-сиротами, поскольку сейчас беби-боксы создаются, как правило, при медицинских организациях и организациях для детей-сирот, напоминает правительство. Мизулина сообщила «Ведомостям», что «признательна правительству за то, что оно поддерживает этот законопроект», и пообещала «легко устранить» все замечания ко второму чтению.

В марте тогдашний уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов просил Генпрокуратуру разобраться с установкой беби-боксов, противоречащих законам и моральным принципам. Представитель СКР Владимир Маркин, напротив, говорил, что беби-боксы доказали эффективность и смогли стать инструментом защиты детей. Депутаты собираются наказывать роддома и больницы, говорит президент фонда «Колыбель надежды» Елена Котова, открывавшая первые беби-боксы в России. За пять лет их существования в них оставили около 50 детей, сейчас функционируют около 20 беби-боксов. В 2011 г. Мизулина была в числе тех, кто поддержал законопроект, одобряющий беби-боксы, но почему спустя пять лет она изменила свое мнение, никому не понятно, недоумевает Котова: «За последний год нас замучили проверками, но никаких нарушений найти не могут. Сначала нужно спасти ребенка, не бросать его на улице, а потом уже думать обо всем остальном. Даже от насморка есть несколько видов лекарств, поэтому поддержка женщин в трудной ситуации никак не отменяет беби-боксы».