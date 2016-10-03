На референдум в Венгрии пришли противники квот на прием мигрантов

Референдум в Венгрии по плану Евросоюза о квотах для приема беженцев странами-участницами провалился. Как сообщает CNN, по данным государственной избирательной комиссии, явка составила 43,7%. По закону референдум считается состоявшимся, если явка превысила 50%.

Из проголосовавших 98,3% поддержали политику правительства Виктора Орбана и высказались против предлагаемых ЕС квот на распределение беженцев. Это около 3,2 млн избирателей. Представитель правительства ранее заявил, что результат «и политически, и с точки зрения закона» обязывает власти на него ориентироваться, оппозиция указывает на недостаточно высокую явку, которая не позволяет говорить о законности, передает CNN.

Тем не менее Орбан уже заявил, что Венгрия должна гордиться, что стала первой страной, которая высказала свое мнение на эту тему, и потребовал, чтобы Брюссель учел этот сигнал и предоставил странам ЕС полный контроль за собственной миграционной политикой, пишет The Wall Street Journal. Он также пообещал изменить конституцию Венгрии, чтобы результат референдума был признан законным, и пообещал бороться с попытками ЕС навязать Венгрии неудобные ей решения. По его словам, пока в борьбе против приема мигрантов имел место только разогрев, а настоящие бои еще впереди.

CNN отмечает активную кампанию Орбана и его сторонников против соглашения принять квоты на мигрантов. По всей стране были расклеены плакаты и листовки с предупреждениями об опасности такой политики, а мигрантов в этих материалах изображали в негативном ключе. В минувшую пятницу Орбан предупредил, что в случае принятия миграционной политики ЕС Венгрия незаметно утеряет европейские ценности и национальную идентичность, «как те лягушки, которые свариваются в медленно нагреваемой воде». «Все очень просто: мусульман будет становиться все больше и больше, и в какой-то момент мы уже не узнаем Европу», - заявил премьер в воскресенье на избирательном участке.

В сентябре 2015 г. страны ЕС договорились о распределении 160 000 беженцев по всем странам союза, чтобы помочь Греции и Италии, которые первыми принимают поток мигрантов. План был рассчитан на два года и остается в силе, однако с момента договоренности по этому плану из Греции было переселено только 4455 мигрантов, из Италии - 1196, отмечает Deutsche Welle. 215 из этих мигрантов приняла Германия, Франция - 1952, Австрия, Дания, Польша и Венгрия не приняли ни одного беженца по этой программе. За справедливое распределение принимаемых беженцев выступает канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая настаивает на такой политике, несмотря на снижение поддержки в Германии. Против переселения выступают Венгрия и многие страны Центральной и Восточной Европы, их позиция, в частности, заставила руководство ЕС начать изучать меры по укреплению общей границы союза, хотя и от приема беженцев Брюссель не отказался, отмечает The Wall Street Journal.

Спикер Европарламента Мартин Шульц в интервью Berliner Morgenpost назвал референдум, организованный правительством Венгрии, «опасной игрой», поскольку эта политика бросает вызов законам ЕС. Директор европейского подразделения правозащитной организации Amnesty International Джон Дальхизен назвал политику Орбана «пиаром на международной арене»: «Он продает себя как идеолог радикально иной миграционной политики, если Меркель говорит: пусть приезжают, то он говорит, что решение кризиса в том, чтобы никого не пускать» (цитата CNN).