В Верховной раде призвали ввести визовый режим с Россией

Такое заявление было сделано после сообщений ФСБ России о задержании полковника украинской разведки Романа Сущенко

Председатель Верховной рады Андрей Парубий снова заговорил об отмене безвизового режима с Россией после задержания на территории России гражданина Украины Романа Сущенко. По словам Парубия и других официальных представителей Украины, Сущенко является журналистом «Укринформа».

«В начале 2016 г. я внес в Верховную раду проект постановления об обращении к кабинету министров Украины о прекращении действия соглашения между правительствами Украины и России о безвизовых поездках граждан. Возможно, есть смысл поднять вопрос и вернуться к введению визового режима с РФ», - сказал спикер в понедельник на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента. Он добавил, что считает целесообразным обсудить вопрос о расширении антироссийских санкций.

Сегодня пресс-служба ФСБ России сообщила о задержании в Москве гражданина Украины по подозрению в шпионаже. По версии российского силового ведомства, Роман Сущенко является полковником украинской военной разведки. По данным ФСБ, он собирал сведения о деятельности российских Вооруженных сил и войск Национальной гвардии России.

«ФСБ России в Москве при проведении шпионской акции задержан кадровый сотрудник главного управления разведки министерства обороны Украины полковник Роман Сущенко», - заявили «Интерфаксу» в ЦОС ФСБ России. В ведомстве подчеркнули, что утечка собранных полковником данных могла нанести ущерб обороноспособности государства. ФСБ возбудила уголовное дело по статье «Шпионаж», ведется следствие. Лефортовский суд Москвы 1 октября арестовал его на два месяца.

Адвокат Романа Сущенко Марк Фейгин сообщил «Интерфаксу», что намерен обжаловать арест подзащитного. По его словам, защита отрицает его причастность к шпионской деятельности и заявляет, что он работал в Париже как корреспондент «Укринформа». Фейгин заявил, что Сущенко прибыл в Россию с частным визитом.

МИД Украины выразил протест в связи с арестом Романа Сущенко. «В министерстве иностранных дел Украины выражают решительный протест в связи с безосновательным задержанием в Москве 30 сентября 2016 г. органами ФСБ РФ гражданина Украины, собственного корреспондента национального информационного агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко», - говорится в сообщении.

В МИД России сообщили, что арестованный гражданин Украины не занимался на территории России журналистской работой и не обращался за журналистской аккредитацией в российское внешнеполитическое ведомство.