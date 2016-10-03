США приостанавливают диалог с Россией по перемирию в Сирии

США приостанавливают свое участие в двусторонних каналах связи с Россией, которые были созданы для поддержания режима прекращения боевых действий. Об этом говорится в заявлении официального представителя госдепартамента США Джона Кирби. «Это не то решение, которое было легко принять», – отмечается в заявлении.

В нем также говорится, что США не жалели усилий на разработку и попытку реализации договоренностей с Россией, направленных на сокращение насилия, обеспечение гуманитарного доступа, а также направленных против «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (запрещены в России).

«К сожалению, Россия не выполнила свои обязательства, включая обязательства по международному гуманитарному праву и резолюции 2254, а также она не желает или не способна обеспечить выполнение договоренностей, с которыми Москва согласилась», – отмечает Кирби.

Россия, по мнению США, выбрала путь, несовместимый с прекращением боевых действий. Об этом свидетельствуют «нападения на гражданские объекты, объекты инфраструктуры» и «препятствование доставке гуманитарной помощи», в том числе «посредством нападения на гуманитарный конвой» 19 сентября, отмечается в заявлении.

При этом Кирби сообщил, что США продолжат использовать каналы связи с Россией для предупреждения конфликтных ситуаций при контртеррористических операциях в Сирии.

В Сирии продолжается наступление правительственных войск на крупнейший город страны Алеппо. На прошлой неделе военная операция, осуществляемая при поддержке российской авиации, привела к взаимным обвинениям со стороны Вашингтона и Москвы.

Госсекретарь США Джон Керри тогда заявил, что Вашингтон вплотную приблизился к замораживанию дипломатического диалога с Россией по урегулированию в Сирии. «Мы находимся на пороге приостановки дискуссии, поскольку она иррациональна в контексте происходящих сейчас бомбардировок», – сказал Керри. Он отметил, что между двумя странами существует «огромное недоверие».