Россия больше не утилизирует оружейный плутоний

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, приостанавливающий действие соглашения России и США 2000 г. об утилизации избыточного для нужд обороны оружейного плутония. Причина приостановки, объясняет документ, в «коренном изменении обстоятельств и возникновении угрозы стратегической стабильности».

Действие договора возобновится, если США выполнят несколько условий. Во-первых, сократят численность войск в странах, вступивших в НАТО после 2000 г., т. е. в Прибалтике, Румынии и Болгарии, до уровня 2011 г. Во-вторых, отменят закон Магнитского и закон о поддержке свободы Украины 2014 г. В-третьих, отменят санкции против физических и юридических лиц из России и компенсируют ущерб от этих санкций, а также ущерб от контрсанкций, которые сама же Россия ввела против США (см. статью на стр. 05). В-четвертых, представят план необратимой утилизации плутония.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, что соглашение о плутонии было одним из важных шагов на пути к ядерному разоружению, а приостановка вызвана недружественными действиями США – от санкций и расширения НАТО до заявлений о политике сдерживания России.

С точки зрения ядерной безо-пасности приостановка соглашения – потерянный потенциал, считает директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков: «Договор отвечает национальным интересам обоих государств, он был политической демонстрацией готовности к необратимому сокращению ядерного вооружения».

По 34 т плутония По соглашению Россия и США с 2018 по 2024 г. утилизируют по 34 т оружейного плутония главным образом путем переработки в топливо для реакторов. Россия построила завод по фабрикации такого топлива, США – нет и будут захоранивать плутоний. Представитель «Росатома» Сергей Новиков говорит, что Россия не будет выполнять соглашение в одностороннем порядке, топливо для АЭС будет фабриковаться с использованием плутония из гражданских реакторов, а оружейный плутоний будет храниться – до восстановления соглашения с США.

Приостановка соглашения ни к чему хорошему не приведет, уверен и профессор Колумбийского университета Роберт Джервис: «Это одна из очень немногих областей, где осталось хоть какое-то взаимодействие и коммуникация. Двусторонние отношения это только еще больше испортит».

Пресс-секретарь Пу­тина Дмитрий Пес­ков, объясняя причины приостановки, в частности, сказал, что США выполняли соглашение таким образом, что оставили за собой «возвратный потенциал в отношении плутония». По мнению редактора сайта Russianforces.org Павла Подвига, ссылка на возможность возвращения утилизируемого в США плутония в оружейное состояние – лукавство: на практике это не планировалось. Приостановка соглашения обусловлена в первую очередь политическими причинами, считает он.

Решение российской стороны вызывает лишь удивление и в качестве орудия политического шантажа не подходит, уверен руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов: «Видимо, у нас решили так по-дипломатически пошутить – согласиться на наши условия Вашингтон мог только в одном случае: если бы у нас в руках вдруг оказался их ядерный чемоданчик».

Москва показывает Западу свою недоговороспособность и обиду, убежден вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин: «Россия сама себя изолирует от Запада. Это не шантаж, он подразумевает, что можно получить что-то взамен, а здесь условия выдвинуты изначально невыполнимые, и наши политики это понимают. Видимо, Россия хотела новой Ялты, когда несколько человек поделили мир, но этого не получилось, особенно после Сирии. Этот законопроект – знак разочарования, не вижу, чтобы за ним стоял какой-то стратегический план».

В Вашингтоне на сигнал из Москвы уже ответили. Официальный представитель госдепа Джон Кирби сообщил, что США приостанавливают участие в двусторонних каналах связи с Россией, созданных для поддержания режима прекращения боевых действий в Сирии.