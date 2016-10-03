Песков объяснил остановку соглашения с США об утилизации плутония

Россия приостановила действие соглашения с США об утилизации плутония, поскольку не считает более возможным в одиночку выполнять положения документа, объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это говорит о том, что Россия дальше не считает возможным в одиночку выполнять положения этого договора, - сказал Песков. - Дело в том, что - и президент Путин это неоднократно сам объяснял, и наши эксперты - действительно, американская сторона выполняла положения этого документа таким образом, что оставляла и возвратный потенциал за собой в отношении плутония, и в отношении объемов это все не соответствовало положениям документа».

«Достаточно долгое время Россия в одиночку выполняла соглашения, но сейчас, как говорится в указе президента, с учетом в целом напряженности российская сторона не считает возможным продолжение подобной ситуации», - отметил Песков.

Россия приостановила межправительственное соглашение с США об утилизации оружейного плутония. Указ президента Владимира Путина, датированный 3 октября, сегодня опубликован на портале правовой информации. Решение связано с «коренным изменением обстоятельств, возникновением угрозы стратегической стабильности в результате недружественных действий США в отношении Российской Федерации и неспособности США обеспечить выполнение принятых обязательств... а также исходя из необходимости принятия безотлагательных мер по защите безопасности Российской Федерации». Плутоний не будет использоваться в военных целях, говорится в указе.