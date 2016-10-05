Путин попросил новую Думу поддержать проектный подход

Среди безотлагательных и главных задач депутатов нового созыва Госдумы президент Владимир Путин назвал принятие законов, которые будут способствовать росту экономики, поддержке предпринимательства укреплению обороноспособности страны и развитию международных связей со всеми заинтересованными партнёрами. Также он напомнил о запуске приоритетных проектов в экономике и социальной сфере и попросил обеспечить их «оперативное законодательное сопровождение», а при формировании бюджета - их финансирование в полном объеме.

Путин поздравил депутатов седьмого созыва с избранием и началом работы. Избирательную кампанию он назвал открытой, честной и конкурентной: «Вижу в безусловной легитимности парламента – залог силы и авторитета законодательной власти». Он добавил, что за счет возвращения выборов депутатов-одномандатников выросла роль Думы как представительного органа власти. Благодаря появлению в Думе представителей «общественных, профессиональных и местных организаций» усилится связь парламента с избирателями и регионами, а значит возрастет «качество законотворческого процесса», убежден он. По мнению Путина, Дума «призвана стать постоянной площадкой для широкого общественного и политического диалога».

Среди безотлагательных и главных задач депутатов нового созыва Госдумы президент Владимир Путин назвал принятие законов, которые будут способствовать росту экономики, поддержке предпринимательства укреплению обороноспособности страны и развитию международных связей со всеми заинтересованными партнёрами. Также он напомнил о запуске приоритетных проектов в экономике и социальной сфере и попросил обеспечить их «оперативное законодательное сопровождение», а при формировании бюджета - их финансирование в полном объеме.

Путин напомнил депутатам, что их избиратели «сформулировали запрос на содержательные изменения в экономике, социальной сфере». В связи с этим он призвал их «особое внимание следует уделить решению задач в области образования, здравоохранения, жилищной политики, экологии», в сферах, «которые прямо влияют на благополучие людей, на социальное, демографическое развитие».

Однако еще до этого он потребовал «снять законодательные барьеры, которые стоят на пути развития конкуренции, притока инвестиций, внедрения современных технологий, обеспечить сбалансированное развитие российских регионов, северных, дальневосточных территорий», чтобы добиться вывода экономики «на новую траекторию роста». Также он пообещал депутатам законопроекты об укреплении «защиты бизнеса от давления со стороны недобросовестных – такие, к сожалению, еще есть – сотрудников правоохранительных органов».

«И, конечно, нам нужно укреплять безопасность и обороноспособность страны, отстаивать её позиции на мировой арене. Рассчитываю, что парламент, все фракции окажут этой работе необходимую политическую и законодательную поддержку», - сказал Путин. Он напомнил призыв Петра Столыпина к Думе объединить усилия «для поддержания исторического, высшего права России – быть сильной». «Мы никогда не вкладываем в это понятие – быть сильной – какие‑то великодержавные нотки. Мы никому никогда ничего не навязываем и навязывать не собираемся. Сила России – внутри нас самих, она внутри нашего народа, в наших людях, в наших традициях и в нашей культуре, в нашей экономике, в нашей огромной территории и природных богатствах. В обороноспособности, конечно. Но самое главное, наша сила, безусловно, в единстве нашего народа», - объяснил он депутатам. Также он напомнил, что «любой народ и любая страна имеют точно такое же право – быть сильными».