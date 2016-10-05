«Росатом» возглавил Алексей Лихачев из Минэкономразвития

Алексей Лихачев, первый замминистра экономического развития, назначен генеральным директором госкорпорации «Росатом». Текст президентского указа о назначении Лихачева опубликовал сайт Кремля. Прежний руководитель «Росатома» Сергей Кириенко сегодня же стал первым заместителем руководителя администрации президента.

Лихачев два созыва (в 2000-2007 гг.) был депутатом Госдумы и считается человеком, близким к Сергею Кириенко, с которым он знаком еще по Горьковскому обкому ВЛКСМ, говорит источник в «Росатоме». Лихачев – протеже Кириенко и явно будет прислушиваться к советам бывшего руководителя корпорации, рассказывает его знакомый.

Человек Кириенко

Назначение вполне логичное: после того как Лихачев ушел из депутатов, он курировал внешнеэкономические вопросы в правительстве, а именно эти вопросы для «Росатома» носят приоритетный характер, рассказал эсер Михаил Емельянов. «В Госдуму он пришел в составе партии СПС, по блоку "Новой силы" - непосредственно от Кириенко», - вспоминает Емельянов. Назначение Лихачева было условием перехода Кириенко в администрацию, это абсолютно его человек, знает собеседник в Госдуме.

Политик Борис Надеждин тоже знаком с Лихачевым по СПС. По его словам, Лихачев очень похож на Кириенко: «Причем не только внешне, но он такой же умный, работоспособный и очень конкретный. Работать с ним всегда было удобно, всегда старался конкретно решать проблемы, а если не мог решить, то прямо об этом говорил». Надеждин говорит, что Лихачев всегда занимался экономикой и «старался держаться подальше от политики». В Госдуме он занимался вопросами ВТО, позже этим же занимался в Минэкономразвития, говорит Надеждин.

В Министерстве экономического развития Лихачев курировал вопросы внешней торговли. В его компетенции находились торговые переговоры с другими странами, в том числе о создании зон свободной торговли, вопросы развития Евроазиатского экономического союза (ЕАЭС) и отношений между этим союзом и другими странами, говорит чиновник Минэкономразвития.

Лихачев курировал в министерстве и развитие системы госзакупок, и по этому вопросу взаимодействовал с «Росатомом», когда там реформировалась система закупок, вспоминает источник в компании. Больше о его участии в работе атомной отрасли ему ничего не известно.

Лихачев родился в 1962 г. в г. Арзамас-75 (Саров). В 1985 г. окончил радиофизический факультет Горьковского государственного университета, после чего два года отработал по специальности, затем сделал карьеру в комсомоле, в 1992 г. был секретарем Горьковского горкома ВЛКСМ. В 1992-2000 гг. – управляющий нижегородской социально-промышленной страховой компанией «Аваль». После Госдумы работал в Минэкономразвития, сначала советником министра, затем директором департамента, замминистра и, наконец, с 13 февраля 2015 г. - первым замминистра.