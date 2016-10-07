Бывший охранник Путина ушел с поста калининградского губернатора

Спустя всего 70 дней после назначения на пост врио калининградского губернатора Евгений Зиничев неожиданно покинул его по собственному желанию, сообщила в четверг пресс-служба Кремля. Отставка Зиничева, работавшего ранее личным адъютантом Владимира Путина, совпала с первым днем работы новой облдумы, и отмену традиционного посещения губернатором парламента объяснили неотложными делами государственной важности. Позднее выяснилось, что Зиничев улетел в Москву, был принят президентом и обратился к нему с просьбой перевести его на работу в Москве, мотивировав это «семейными обстоятельствами», пояснил днем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. На встрече с новым врио губернатора Антоном Алихановым (он возглавлял областное правительство) Путин объяснил, что «в таких случаях настаивать на другом нельзя», однако не раскрыл детали.

Указ об отставке Зиничева и назначении Алиханова был опубликован на официальном сайте президента лишь спустя два часа, что для Кремля не свойственно: обо всех последних громких отставках информагентства объявляли почти синхронно с обнародованием соответствующих указов. Раскрывать причины отставки Зиничева и говорить о том, была ли она ожидаемой и какую работу предложат ему в Москве, Песков «Ведомостям» не стал, лишь повторив, что отставка произошла «исключительно по собственному желанию и по семейным обстоятельствам».

Отставка спустя такой короткий срок – это прецедент, но причины могут крыться в том, что и назначение в июле стало для Зиничева полной неожиданностью, говорит близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей». «Решение в июле было принято в сжатые сроки, Зиничев ехал в Кремль, будучи уверенным, что получит предложение о высокой должности в одной из силовых структур, а оказалось иначе. Отставка, скорее всего, стала следствием того скоропалительного решения», – считает он. Решение об отставке Зиничева стало неожиданным для всех, добавляет бывший депутат калининградской облдумы Соломон Гинзбург.

Еще один из Коми Бывший глава Коми Владимир Торлопов признал вину в создании преступного сообщества и мошенничестве на 2,5 млрд руб., сообщило следствие. Торлопов, руководивший республикой до арестованного Вячеслава Гайзера, помещен под домашний арест.

«Это точно не заранее запланированная история. Даже то, как комментировал ее Путин, создало ощущение казуса», – отмечает политолог Михаил Виноградов. Ничего сверхъестественного не случилось: решение действительно вызвано какими-то личными обстоятельствами либо «у него не пошло на новом месте», предполагает политолог Леонид Давыдов. Оба эксперта подчеркивают, что серьезных проблем с управлением у Зиничева не было. Об этом свидетельствуют и результаты выборов в Госдуму в регионе с традиционно протестным голосованием: «Единая Россия» получила около 37% голосов, поднявшись по этому показателю по сравнению с 2011 г. с 61-й на 53-ю позицию, отмечается в исследовании фонда «Петербургская политика». В публичном пространстве Алиханов был более заметным, чем Зиничев, отмечает Виноградов, а губернатор мог не найти себя в новой должности, не счел для себя комфортными степень публичности и объем функций, что могло стать причиной отставки. Политолог Евгений Минченко считает, что уход Зиничева может быть связан с его переходом на вакансию, которая «ближе ему по бэкграунду», а назначение Алиханова – стечение обстоятельств, которому мог поспособствовать руководитель «Ростеха» Сергей Чемезов (к нему близок министр промышленности Денис Мантуров, у которого ранее работал Алиханов).

Если за отставкой стоят семейные обстоятельства, то это станет публичным, если же реальная причина не раскроется – «значит, можно говорить о кадровой ошибке, которую приходится наспех исправлять, тогда название этому – «чехарда», полагает политолог Глеб Павловский. Второй вариант был бы плохим прецедентом для модели назначения внеклановых бюрократов, в том числе из силовых структур, для наведения порядка «жесткой рукой» – эта модель претендует стать эталонной для управленческой реформы по Путину, говорит эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников.