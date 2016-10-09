Совет Безопасности ООН отклонил российский проект резолюции по Сирии

«Проект резолюции не принимается, поскольку за него не было подано требуемого числа голосов», – сказал постпред России при ООН Виталий Чуркин

Члены Совета Безопасности ООН не поддержали российский проект резолюции по Сирии. На состоявшемся вечером 8 октября заседании за него проголосовали представители четырех стан, девять членов СБ высказались против, двое воздержались. «Таким образом, проект резолюции не принимается, поскольку за него не было подано требуемого числа голосов», – сказал постпред России при ООН Виталий Чуркин (цитата по «Интерфаксу»). Российский проект помимо самой России поддержали Китай, Египет и Венесуэла, воздержались Ангола и Уругвай.

Вчера стало известно, что Москва внесла в СБ ООН свой проект резолюции по Сирии. Он поддерживал предложение специального посланника генсекретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры о выводе боевиков террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) из восточной части Алеппо. В документе также содержалась просьба к генсеку организации Пан Ги Муну «представить Совету Безопасности детальный план реализации» этой инициативы.

Перед голосованием заместитель постпреда США при ООН Дэвид Прессман обвинил Россию в намеренном затягивании времени для того, чтобы дать правительству Сирии время захватить Алеппо. «Данная резолюция была обманной попыткой добиться того, чтобы СБ санкционировал то, что Россия и сирийский режим делают в Алеппо», – сказал Прессман. «Россия хочет, чтобы было больше разговоров, а тем временем они попытаются город захватить жестокой силой. Мы же хотим меньше говорить и больше делать для того, чтобы прекратить эту бойню», – заключил Прессман.

На заседании также рассматривался проект резолюции, подготовленный Францией. Он предусматривал запрет на полеты военной авиации над Алеппо, а также содержал призыв соблюдать режим прекращения огня в Сирии. Кроме того, Франция требовала обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи пострадавшему населению. Россия, воспользовавшись своим правом постоянного члена СБ ООН, наложила на него вето. За французский проект проголосовали 11 стран, две, включая Россию, высказались против, еще две воздержались.

Чуркин перед голосованием заявил, что ни российский, ни французский проекты резолюций по Сирии не будут приняты. «Сегодня мы с вами участвуем в одной из самых странных мизансцен в истории Совета Безопасности ООН. Нам предстоит голосование по двум проектам резолюции Совета, и все мы прекрасно понимаем, что ни один из них не будет принят», – сказал Чуркин. Он подчеркнул, что «такая трата времени непозволительна».