Уровень ксенофобных настроений в России снизился – «Левада-центр»

Число россиян, не ощущающих межнациональной напряженности в местах своего проживания, достигло минимального значения: о ее наличии заявляют лишь 18% опрошенных, о возможности столкновений на национальной почве – 12%, выяснил «Левада-центр». У пятой части респондентов нет этнических предубеждений, но 70% называют тех, чье проживание в России они хотели бы ограничить: это выходцы с Кавказа (34% опрошенных против 54% в октябре 2013 г.), из бывших среднеазиатских республик (29% против 45%) и китайцы (24% против 45%). Снизилось и число тех, кто поддерживает лозунг «Россия для русских» (см. график). При этом за ограничение потока приезжих высказываются 66% россиян.

Уровень этнофобных установок вернулся к значениям 2011 г., уйдя от аномальных перекосов последних нескольких лет, поясняет социолог «Левада-центра» Карина Пипия. По ее мнению, снижение симпатий к правой повестке связано с отсутствием единой и артикулированной позиции у русских националистов, а также с жестким контролем данной сферы антиэкстремистским законодательством. В марте 2016 г. желание россиян ограничить поток мигрантов достигало максимума (80%), что связано с интересом к миграционному кризису в Европе и освещением его в негативном контексте, говорит Пипия: «Кроме того, критика коллапса с беженцами там воссоединяется с антизападными установками населения, рационализируя и без того высокий уровень неприязни в отношении Запада». При этом снижение потока мигрантов и репрессивные меры по борьбе с нелегальной миграцией пока значимым образом не отражаются на привычных стереотипах в отношении к мигрантам, отмечает социолог.

В Федеральном агентстве по делам национальностей «Ведомостям» заявили, что внимательно относятся к любым опросам, но информацию о реальном положении дел получают из разных источников: из системы мониторинга межнациональных конфликтов, от экспертов на местах, из обращений граждан.

Уровень ксенофобных настроений заметно снизился, подтверждает руководитель центра «Сова» Александр Верховский: «В 2013 г. был пик ксенофобии, шла антимигрантская кампания, которая транслировалась по телевидению. Сейчас мы возвращаемся к тому, что было пять лет назад». Радует, что выросло число тех, кто не испытывает никаких эмоций, думая о мигрантах, добавляет он: «Люди об этом не задумываются – и это хорошо». При этом межнациональную напряженность россияне могут понимать по-разному: для кого-то это национальные столкновения, для кого-то ссоры или разговоры в телевизоре, а не личный опыт, подчеркивает эксперт. Но уровень агрессивности не упал, а трансформировался, считает Верховский: «Украинская тема в какой-то момент заменила тему ксенофобии, теперь все переключились на конфликт в Сирии. Негатива в отношении мигрантов стало меньше, поскольку повестка оказалась перекошена на конфликт с Западом».