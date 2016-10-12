Правительство притормозило законопроект о запрете беби-боксов

Во вторник в Госдуму поступил официальный отзыв правительства на законопроект эсеров Елены Мизулиной (Совет Федерации) и Олега Михеева (бывший депутат Думы) о запрете беби-боксов, из которого следует, что он требует «существенной» переработки. Поправки в закон об основных гарантиях прав ребенка и в КоАП запрещали беби-боксы, где матери могли анонимно оставить новорожденных (см. врез). По мнению авторов, государство не должно поощрять отказы от новорожденных, потому что это влечет их рост.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 26 сентября представила положительный проект заключения, в котором говорилось о поддержке проекта с учетом доработки. Но официальный отзыв правительства, поступивший в Госдуму, заметно отличается от первого: там сказано, что проект нуждается в «существенной доработке» до первого чтения. Правительство критикует высокие штрафы и напоминает о необходимости в рамках Национальной стратегии действий в интересах детей поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Как пояснил «Ведомостям» собеседник в аппарате правительства, этот отзыв означает, что Белый дом «считает аргументы Мизулиной недостаточными для запрета [беби-боксов], а меры, которые она предлагает, избыточными».

5 млн за бокс Законопроект Мизулиной вводил штраф за создание беби-бокса для юридических лиц в размере от 1 млн до 5 млн руб. либо грозил приостановлением их деятельности на срок до 90 суток.

Правительство поменяло текст отзыва из-за негативной реакции, которую вызвали публикации о поддержке кабинетом этих поправок, объясняет собеседник в аппарате Думы. «Заключение от правительства было необязательным, и в конечном счете принимать его или нет – не будет зависеть от этого заключения, но теперь текст нужно будет переписать к первому чтению – в таком виде его не рассмотрят в комитете», – говорит другой собеседник в Госдуме. Новый руководитель комитета по делам семьи коммунистка Тамара Плетнева заявила, что законопроект нужно принимать, но поддержала идею уменьшения штрафов. Сама Мизулина сообщила, что удивлена отрицательным отзывом правительства, но подчеркнула, что точку в вопросе рассмотрения законопроекта в Думе ставит не правительство, а комитет Думы по вопросам семьи, женщин и детей. «Меня удивила ситуация, связанная с заменой отзыва. Я знаю регламент правительства и знаю, что после принятия решения на комиссии по законопроектной деятельности составляется протокол и само решение – в данном случае официальный отзыв – только подписывается председателем или заместителем председателя правительства, который курирует деятельность этой комиссии», – отметила она.

Установление запрета на беби-боксы никак не сможет повлиять на решение матери отказаться от новорожденного, считает юрист практики частных клиентов юридической фирмы ЮСТ Екатерина Екимова. Нужно помнить, что обычно возможностью оставить новорожденного в беби-боксе пользуются женщины, роды которых прошли вне медицинского учреждения, напоминает она. «Поэтому рассматриваемый законопроект в принципе не направлен на упразднение практики оставления новорожденных детей их матерями», – говорит она. Обычно беби-боксами пользуются женщины, которые не смогли по каким-то причинам воспользоваться помощью врачей при родах, а это ситуация огромного риска для жизни и здоровья, считает Екимова. Практика применения этого института находится в стадии становления и большинство доводов о необходимости ее запретить необоснованны, а новые замечания правительства аргументированны, говорит она.