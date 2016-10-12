Запрет на критику адвокатского начальства дошел до суда

Игорь Трунов, представлявший потерпевших по многим резонансным делам, обжаловал в Лефортовском суде Москвы решение Совета адвокатской палаты Московской области о лишении его адвокатского статуса за критику руководства палаты. Об этом он сообщил в среду. Трунов утверждает, что инкриминируемые ему действия не могут стать основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности, так как они не были связаны с исполнением им профессиональных обязанностей - суждения, которые признаны порочащими институт адвокатуры, он высказывал как доктор юридических наук, профессор, общественный деятель и гражданин.

В июле квалификационная комиссия областной палаты признала дисциплинарным проступком публичное выступление Трунова о коррупции в адвокатуре, незаконном давлении руководства на неугодных адвокатов и отсутствии ротации в руководстве большинства адвокатских палат, вопреки нормам закона.

«Данные высказывания не содержат отсылки к отдельным фактам нарушений и создают общее впечатление, порочащее институт адвокатуры и подрывающее к нему общественное доверие», говорилось в решении коллегии. Трунов, по мнению комиссии, высказал и публичное неуважение к президенту палаты Алексею Галоганову.

Вынося такое решение, комиссия не учла допустимость критики публичных общественных и политических деятелей, считает Трунов. Он напоминает, что в соответствии с Декларацией о свободе политической дискуссии Комитета Министров СЕ, политические деятели, стремящиеся заручиться общественным мнением, тем самым соглашаются стать объектом общественной политической дискуссии и критики в СМИ.

А ЕСПЧ прямо настаивает: в отношении государственных служащих, действующих в официальном качестве, как и политиков, рамки допустимой критики шире, чем в отношении частных лиц. И не являются оскорбительными в отношении публичных и политических деятелей, не наказуемы такие выражения, как «идиот», «мэр-вор», «мэр-грабитель»... Президент областной палаты Алексей Галоганов является высокопоставленным политическим деятелем, членом политического совета Политической партии «Единая Россия» в Московской области, возглавляет партийный политический проект «Сеть правовой защиты населения», в котором участвую более 3000 адвокатов Московской областной палаты. В свою очередь Трунов, будучи представителем Партии пенсионеров, выступил в предвыборный год с критикой политического оппонента, чья партия не должна иметь преференций.

Галоганов жалобу Трунова не комментирует - это было бы некорректно, говорит он. Руководитель секретариата областной палаты заявила «Ведомостям», что прокомментировать ситуацию никто не может.

Болезненная чувствительность к внутрицеховой критике — общая проблема в самых разных профессиональных корпорациях , констатирует член Совета по правам человека при президенте Павел Чиков - это считается «выносом сора из избы» и «предательством». И это серьезно ограничивает возможности публичной дискуссии — не смотря на решение Конституционного суда, который разрешил госслужащим публично обсуждать проблемы своих ведомств. Поэтому решение адвокатской палаты Московской области вызывает сомнения в его обоснованности — мы не знаем всех нюансов, но в любом случае оно является мощным сигналом для всех представителей профессии: «не сметь критиковать!», уверен Чиков.