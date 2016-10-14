Минюст уточняет правила допроса участников сделки со следствием

Министерство юстиции предлагает дополнить Уголовно-процессуальный кодекс новой статьей 275.1 о порядке допроса и оглашения показаний обвиняемого, чье дело выделено в отдельное производство в связи с досудебным соглашением о сотрудничестве. Допрос таких свидетелей должен проходить по общим правилам, но их не будут предупреждать об уголовной ответственности за дачу ложных показаний или отказ говорить. Максимум, что грозит участникам сделки со следствием, – это пересмотр их собственного приговора в связи с нарушением досудебного соглашения о сотрудничестве.

Законопроект опубликован на сайте раскрытия информации. Он разработан во исполнение решения Конституционного суда, уточняет Минюст. В июле этого года тот проверил нормы, которые позволяют участникам сделки со следствием свидетельствовать против других участников преступления, и не нашел в них противоречий Конституции. Поводом для рассмотрения этого дела стала жалоба жителя Вологды Дмитрия Усенко, осужденного на основании показаний его подельников. Такая практика нарушает конституционный запрет на использование доказательств, полученных незаконным путем, утверждал Усенко, помимо прочего, пошедших на сделку свидетелей не предупреждают об ответственности за дачу ложных показаний.

Конституционный суд пришел к выводу, что действующие правила не противоречат Основному закону: показания лица, заключившего сделку со следствием, не имеют заранее установленной силы и подлежат проверке по всем правилам уголовно-процессуального закона, разъяснил суд. Но при этом он обязал законодателя уточнить порядок участия тех, кто заключил сделку с правосудием, в процессах по делам их предполагаемых сообщников. Процедура допроса таких лиц должна обеспечивать право обвиняемого по основному делу на эффективную судебную защиту, включая право допрашивать показывающих против него, указал суд.

«Кировлес» снова в суде Дело «Кировлеса» поступило в президиум Верховного суда вместе с постановлением Европейского суда по правам человека и уже передано судьям для изучения, сообщает сайт Верховного суда.

На самом деле проблем с допросом таких свидетелей и сейчас практически не возникает, говорит адвокат Вадим Кобзев. Суды руководствуются общим правилом, по которому любой выступающий в суде может быть допрошен обеими сторонами. Предупреждение о возможности пересмотра сделки со следствием также является излишним, считает он: условия такого соглашения изначально предусматривают возможность его отмены, если обвиняемый нарушит взятые на себя обязательства. Все эти поправки не решают главную проблему, которая проистекает из таких сделок, считает адвокат: приговор, вынесенный на основании такого соглашения, предрешает судьбу остальных обвиняемых. Формально считается, что такие дела не имеют преюдициального значения, но де-факто ни один суд не вынесет решения, противоречащего ранее принятому, – ведь тогда предыдущее придется отменять. Даже если свидетель изменит показания, суд услышит только то, что захочет.

Этот факт в феврале признал ЕСПЧ, усмотревший нарушение права на справедливый суд в деле «Кировлеса», возбужденном в отношении оппозиционера Алексея Навального. Выделение уголовного дела в отношении экс-директора «Кировлеса» Вячеслава Опалева, заключившего сделку со следствием, и его рассмотрение в порядке особого производства являлись «способом обойти важные процедурные гарантии»: фактически приговор по делу признавшегося в растрате Опалева имел преюдициальное значение для решения по делу «Кировлеса».