Япония и Россия ищут новый взгляд на территориальную проблему

Япония рассматривает вариант создания совместной с Россией администрации на южнокурильских островах Кунашир и Итуруп, рассчитывая при этом полностью вернуть под контроль меньшие по размеру Шикотан и группу островов Хабомаи, сообщило в воскресенье японское деловое издание Nikkei со ссылкой на собеседников в правительственных кругах двух стран. Убедить Владимира Путина начать переговоры на эту тему японский премьер Синдзо Абэ намеревается во время запланированного на декабрь визита президента России в родную для Абэ префектуру Ямагути, утверждает издание.

МИД Японии эту информацию опроверг, заявив, что «фундаментальная позиция Японии остается неизменной: мирный договор будет заключен после решения вопроса о владении четырьмя северными островами» (цитата по Reuters). А собеседник Reuters в правящей партии Японии назвал условия, о которых написала Nikkei, «не очень реалистичными». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей» о том, обсуждается ли возможность передачи Японии Шикотана и Хабомаи и введения совместной администрации на Кунашире и Итурупе, ответил отрицательно.

Уже пытались Декларация, подписанная 19 октября 1956 г. и вступившая в силу 12 декабря 1956 г., предполагала прекращение состояния войны между двумя странами и передачу Японии Хабомаи и Шикотана после подписания мирного договора.

Между тем японский лидер еще в мае на встрече с Путиным в Сочи заявил о «новом подходе» к проблеме мирного договора и представил план из восьми пунктов, касающийся наращивания двустороннего сотрудничества в разных областях экономики. В своей речи на экономическом форуме во Владивостоке в сентябре Абэ предложил Путину совместно «проявить смелость» и «взять на себя ответственность» за решение главной проблемы двусторонних отношений. А позже, выступая в своем парламенте, премьер пообещал «решить территориальный вопрос и покончить с ненормальной ситуацией, при которой мирный договор не заключен между двумя странами даже спустя 71 год после окончания войны». Путин в свою очередь неизменно оговаривался, что Россия «не торгует территорией», но предлагал найти компромисс, при котором «ни одна из сторон не должна чувствовать себя ущемленной или проигравшей». При этом российский президент уже не раз упоминал о советско-японской декларации 1956 г., предполагавшей передачу Японии Шикотана и Хабомаи (см. врез).

Говорить о каком-либо решении территориального вопроса сейчас рано, приоритетом пока что является повышение доверия и понимания между сторонами, считает координатор депутатской группы по взаимодействию с парламентом Японии Госдумы шестого созыва Михаил Слипенчук: «Решения по вопросу островов нет. Оно не возникает в одну секунду. Сейчас у сторон в первую очередь есть желание сохранить лицо».

«В подобных ситуациях дипломаты всегда стремятся до последнего не раскрывать карты, не допускать утечек о сути обсуждающихся деталей ввиду чувствительности темы», – поясняет «Ведомостям» на условиях анонимности российский дипломат. Он не исключает, что судьба островов действительно находится в повестке, но в таком случае об этом будет объявлено в самый последний момент. Одна из причин секретности – наличие с обеих сторон ультраконсервативных сил, которые попытаются помешать достижению договоренностей.

Стороны решили сохранять конфиденциальность до самого визита Путина в Японию, согласен завкафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов. Если решение о передаче островов примут, то оно, скорее всего, будет в рамках декларации 1956 г., так как какая-либо совместная администрация на Кунашире и Итурупе трудно осуществима, полагает эксперт. Но возможно и сохранение по итогам переговоров статус-кво, допускает Стрельцов.