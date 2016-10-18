Шойгу объявил о досрочном прекращении авиаударов в Алеппо

Российские ВКС и ВВС Сирии идут на этот шаг для введения гуманитарной паузы

Российские ВКС и ВВС Сирии идут на этот шаг для введения гуманитарной паузы

Российские Воздушно-космические силы (ВКС) и ВВС Сирии прекращают наносить авиаудары в Алеппо с 10.00 вторника, 18 октября, за два дня до объявленной «гуманитарной паузе». Об этом заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании. Он объяснил, что досрочное прекращение авиаударов необходимо для введения «гуманитарной паузы» 20 октября.

Шойгу пообещал, что сирийские войска будут отведены и боевикам предоставят выход из восточного Алеппо по двум специальным коридорам. По словам министра, первый коридор будет открыт по дороге «Кастелло», второй – в районе рынка Сук-Эль-Хай.

Шойгу отметил, что принятие такого решения «позволит гарантировать безопасность выхода по шести коридорам мирных жителей и подготовить к эвакуации больных и раненых из восточной части Алеппо».

Однако глава военного ведомства не уточнил, до какого времени сохранится прекращение авиаударов. Шойгу призвал власти других стран повлиять на решение вооруженных формирований прекратить бои и выйти из города.

Он рассказал, что российские военные специалисты в настоящее время уже прибыли в Женеву для переговоров по Алеппо. «Полагаем, что российская инициатива должна способствовать успеху в работе военных экспертов ряда государств, которая завтра начнется в Женеве», – сказал Шойгу, уточнив, что переговоры будут направлены прежде всего на отделение террористов от умеренной оппозиции и их вывод из восточной части Алеппо.

Вчера, 17 октября, начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Сергей Рудской сообщил, что 20 октября с 8.00 до 16.00 в районе Алеппо на время гуманитарной паузы ВКС России и сирийские правительственные войска прекратят удары авиацией и ведение огня из других видов оружия.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини назвала введение Россией «гуманитарной паузы» «позитивным шагом». В госдепе США посчитали план России запоздалым. Представитель госдепартамента США Марк Тонер заявил, что такое предложение было озвучено «слишком поздно».

После срыва в сентябре перемирия в Сирии, о котором договорились Москва и Вашингтон, ВКС России вместе с сирийскими войсками возобновили наступление в районе Алеппо. Западные страны уже не раз обвиняли Москву в бомбежке мирного населения Сирии. Так, 17 октября, агентство Associated Press со ссылкой на местных активистов сообщило об очередном обстреле российской авиацией мирных граждан. Жертвами атаки стали 13 человек, в том числе пятеро детей.

В последующем заявлении Совета ЕС отмечалось, что обстрелы гражданских объектов в сирийском Алеппо могут приравнять к военным преступлениям. По мнению глав МИД стран ЕС, уничтожение гражданского населения носит намеренный характер. Лидеры западных стран несколько раз призывали к рассмотрению действий Москвы в Международном уголовном суде. Российская сторона опровергает обвинения ЕС и США.