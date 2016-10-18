В США обсуждают смену стратегии в Сирии из-за российских C-300

Пентагон задумался о смене стратегии в Сирии из-за размещения там российских ПВО, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в оборонных ведомствах.

По данным издания, изначально США не слишком одобряли воздушное патрулирование в Сирии, а установка российских ПВО увеличивает «вероятность войны».

На последней встрече Национального совета безопасности обсуждалась вероятность смены стратегии, а именно замены полетов увеличением поставок вооружений курдам и повстанцам в Алеппо.

Однако другой источник газеты заметил, что, несмотря на установку систем С-300 и С-400, ничего сильно не изменилось. По его словам, безопасность в воздухе осталась примерно такой же, как и весь год до этого.