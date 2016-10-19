Судьи поговорят о служебной этике, ведомственной охране и социальных гарантиях

Завершается работа над проектом итогового документа девятого Всероссийского съезда судей, который пройдет в декабре этого года в Москве и задаст ориентиры развития судебной системы на следующие шесть лет, сообщил во вторник председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев на заседании Совета судей. В итоговый документ вошли предложения по самому широкому кругу вопросов – от судоустройства до социальных гарантий судьям. Несколько месяцев назад судьи были также готовы обсуждать возможность унификации разноуровневых систем судов – общей юрисдикции и арбитражных, – но в проект итогового документа съезда идея модернизации не прошла. В структуре арбитражного судопроизводства лучше все оставить, как есть, пояснил «Ведомостям» Лебедев. «Не нужно ломать то, что нормально работает», – подчеркнул он, напомнив, что процесс унификации двух судебных систем успешно идет на процессуальном уровне.

Тем не менее все еще обсуждается возможность включения в итоговую резолюцию съезда предложений о создании самостоятельных кассационных федеральных судов общей юрисдикции, знает собеседник «Ведомостей» в судейском сообществе. По его мнению, такой шаг будет способствовать формированию объективной, независимой и самостоятельной судебной инстанции для рассмотрения жалоб.

Создание отдельных кассационных судов обсуждается довольно давно, говорит депутат Госдумы Дмитрий Вяткин. По его мнению, идея эта интересная, но надо понимать, что рассматривать этот вопрос следует прежде всего с точки зрения возможностей финансирования.

Верховный суд защитит инвестиции В следующем году пленум Верховного суда рассмотрит вопросы защиты инвестиций, пообещал Лебедев. А на ближайшем заседании обсудят практику применения законодательства об уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской деятельности.

Между тем именно в недостаточное финансирование уже сейчас упираются многие проблемы судебной системы, говорили участники заседания Совета судей, такие, например, как информатизация судов, введение обязательной видеозаписи судебных заседаний, архивное хранение судебных дел. Лебедев обещает решить проблему низкой оплаты труда секретарей и помощников судей. Для этого прорабатываются сразу два возможных варианта, сообщил он: внесение изменений в указ президента о порядке выплат госслужащим и разработка законопроекта о судебной службе.

Также на съезд планируется вынести вопрос о создании ведомственной службы охраны судов – по предварительной оценке, это может потребовать дополнительного финансирования в 4,85 млрд руб. Но в судебном департаменте при Верховном суде уже придумали, на чем сэкономить. Как доложил начальник управления судебного департамента Евгений Голошумов, в связи с внедрением с 2017 г. элементов электронного правосудия предлагается рассмотреть вопрос о поправках в процессуальное законодательство, предусматривающих обязательное предоставление в суд документов в электронном виде (исключение сделают только для отдельных категорий граждан), это позволит снизить нагрузку на аппарат судов. Также предлагается обсудить вопрос о законодательном закреплении аудио- и видеозаписи заседаний в качестве самостоятельной или альтернативной формы протокола судебного заседания – это позволит отказаться от ведения трудоемкого бумажного протокола.

Кроме этого судьи считают, что им нужен закон о нормативах служебной нагрузки. Соответствующие предложения уже готовит судебный департамент, сообщил Голошумов. Научно обоснованные нормы нагрузки судей предстоит согласовать с Минфином, после этого будет создана межведомственная рабочая группа, которой предстоит поставить окончательную точку в вопросе, волнующем судей уже много лет: проблему чрезмерной нагрузки на суды обсуждали еще на прошлом съезде судей.

Еще одна задача, которую предстоит решить предстоящему съезду, – это правка Кодекса судейской этики, который сегодня запрещает судьям рассматривать дела с участием организаций, где работают их родственники. Описание конфликта интересов должно быть скорректировано или вообще исключено из кодекса – по словам Лебедева, по этому пункту судейское сообщество выступило практически единым фронтом. «Все делегаты об этом просили», – сказал он. Слишком широкая трактовка понятия «конфликт интересов» привела к серьезным проблемам с подбором судейских кадров. По данным Верхового суда, на долю потенциальных конфликтов интересов, связанных с местом работы близких родственников судьи, пришлась треть отказов в согласовании кандидатур будущих судей президентской комиссией по кадрам.