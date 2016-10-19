Татьяна Воронова переходит из Кремля в Госдуму

Начальник управления внутренней политики (УВП) администрации президента Татьяна Воронова покидает свою должность и переходит на работу в Госдуму, сообщили «Ведомостям» собеседник в администрации президента и собеседник, близкий к руководству Госдумы. Предполагается, что она возглавит аппарат нижней палаты парламента.

Кандидатура Вороновой действительно была внесена в среду на рассмотрение комитета по регламенту, подтвердил «Ведомостям» член комитета от фракции ЛДПР Александр Курдюмов.

Другой сотрудник УВП и ближайший соратник бывшего первого замруководителя администрации президента Вячеслава Володина Тимур Прокопенко, как утверждает собеседник «Ведомостей» в администрации президента, свою должность пока сохранит и продолжит курировать свой блок полномочий (отвечает за работу с партиями, Общероссийским народным фронтом и за молодежную политику).

Ранее «Ведомости» со ссылкой на несколько близких к Кремлю собеседников писали о том, что ряд сотрудников УВП, cреди которых и Воронова, могут покинуть свою должность после того, как Володин принял депутатский мандат и был освобожден от должности в администрации президента.

В итоге вскоре после перехода Володина в Госдуму из администрации президента началась миграция людей из «команды Володина». В частности, замруководителя аппарата Госдумы на прошлой неделе стала экс-замглавы УВП Ольга Ситникова, а начальник аппарата Володина в администрации президента Вадим Маршалко был назначен руководителем его секретариата в Госдуме. Еще один замначальника УВП Игорь Дивейкин, курировавший работу с регионами, а до этого служивший в Службе безопасности президента и руководивший аппаратом Володина, несколько дней назад возглавил управделами Думы. Кроме того, в Думу с должности руководителя Росмолодежи на должность первого замруководителя аппарата перешел Сергей Поспелов.