Международные отношения
Статья опубликована в № 4186 от 20.10.2016 под заголовком: США наметили новую цель

США планируют отбить у экстремистов их сирийскую «столицу»

Сирийские оппозиционеры в скорое освобождение Ракки не верят
Ракку американцы хотят взять до января
Ракку американцы хотят взять до января
Bram Janssen / AP

США собирают коалиционные силы, чтобы выбить «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России) из Ракки – его фактической столицы в Сирии, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. В последние недели они проводили активные консультации по этому поводу с различными участниками проамериканской коалиции, включая Турцию, Великобританию и сирийских курдов, утверждает газета. Целью операции станут изоляция экстремистов, снижение их способности управлять подвластными территориями в Сирии и Ираке и блокировка путей отхода из города. Ракку американцы хотят взять до января, когда администрация Барака Обамы покинет Белый дом.

В понедельник иракские войска и курдские формирования при наземной и авиационной поддержке коалиции начали операцию по освобождению Мосула – второго по численности города Ирака, который уже больше двух лет контролируют боевики ИГ. Силы коалиции насчитывают до 98 000 человек, боевиков ИГ в Мосуле, по разным оценкам, – от 5000 до 7000.

Американцам необходимо решить как минимум две серьезные проблемы перед началом операции, считает бывший вице-премьер Сирии и секретарь сирийской партии «Народная воля» Кадри Джамиль: «Американцы не участвуют в наземной операции в Сирии, что существенно усложняет задачу. Помимо этого есть серьезные противоречия между турками, которые на севере Сирии часто преследуют собственные интересы, и отрядами курдов, которые очень хорошо подготовлены. Говорить о начале операции по освобождению Ракки преждевременно, сначала должна завершиться операция в Мосуле, а это может занять немало времени».

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Валерий ГерасимовНачальник Генштаба ВС России
Надеемся, что наши партнеры из международной коалиции осознают, к чему приведут свободно кочующие крупные банды. Необходимо не гонять террористов из одной страны в другую, а уничтожать их на месте.

Проведение операции по освобождению Ракки маловероятно, согласен заместитель директора Института прогнозирования и урегулирования политических конфликтов Александр Кузнецов: «Освободителей на севере Сирии стало слишком много, они уже расталкивают друг друга локтями. Противоречий между союзниками США слишком много: курдов не любят в арабском мире, они сильны, пока их поддерживает американская авиация. Президент Турции Эрдоган воспринимает северную Сирию и Ирак как свои вотчины, а в курдах видит угрозу национальной безопасности». Операция в Мосуле и сообщения американских СМИ преследуют цель пиара, убежден эксперт: «Обама хочет представить себя успешным лидером, а если справится с Мосулом – так и победителем террористов, хотя проблему в регионе это не решит».

Сирийские курды пойдут на операцию в Ракке, только если американцы поддержат их политические требования, уверяет представитель сирийской Партии демократического союза Абд Салам Али: «Сейчас в Сирии нет ни одной другой силы, которая справилась бы с этой задачей: правительственные войска слишком заняты Алеппо, от Свободной сирийской армии практически ничего не осталось, есть только разбросанные радикалы, которые пытаются примкнуть к одной из группировок. Но мы требуем, чтобы нам предоставили автономию в составе федеративной Сирии, и без этого наши военные на сделку не пойдут». Предположения о том, что участие курдов во взятии Ракки приведет к росту этнических конфликтов и притоку добровольцев в ИГ, Али отвергает: «Ракку нельзя назвать полностью арабским городом, 30–40% жителей там – курды, я сам из этого города и не могу назвать наши отношения с арабами конфликтными. Более того, даже если мы примем участие в операции, то оставаться и управлять городом у нас никаких планов нет – только если жители захотят присоединиться к плану федерации».

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16 октября премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению второго по величине города страны, нефтяного центра Мосула от боевиков «Исламского государства» (запрещено в России)
Azad Lashkari / REUTERS
16 октября премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению второго по величине города страны, нефтяного центра Мосула от боевиков «Исламского государства» (запрещено в России)
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Боевики ИГ (запрещено в России) захватили Мосул в июне 2014 г. Аль-Абади неоднократно обещал, что город будет отбит в 2016 г. Архивный кадр
REUTERS
Боевики ИГ (запрещено в России) захватили Мосул в июне 2014 г. Аль-Абади неоднократно обещал, что город будет отбит в 2016 г. Архивный кадр
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Население Мосула - 1,5 млн человек, это крупнейший город под контролем ИГ, сообщает Reuters. По данным ООН, в городе и окрестностях проживало 2,5 млн человек, до того как его заняли боевики. Архивный кадр
Hussein Malla / AP
Население Мосула - 1,5 млн человек, это крупнейший город под контролем ИГ, сообщает Reuters. По данным ООН, в городе и окрестностях проживало 2,5 млн человек, до того как его заняли боевики. Архивный кадр
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Первые 24 часа операции по освобождению Мосула сопровождались интенсивными перестрелками и попытками террористов-смертников «Исламского государства» атаковать отряды пешмерги на заминированных машинах, сообщает CNN
Hamit Huseyin / Anadolu Agency/Getty Images
Первые 24 часа операции по освобождению Мосула сопровождались интенсивными перестрелками и попытками террористов-смертников «Исламского государства» атаковать отряды пешмерги на заминированных машинах, сообщает CNN
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В операции участвует около 30 000 военнослужащих иракской армии и союзного ополчения, около 4000 курдских боевиков
Hamit Huseyin /Anadolu Agency / Getty Images
В операции участвует около 30 000 военнослужащих иракской армии и союзного ополчения, около 4000 курдских боевиков
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США поддержали операцию по освобождению Мосула - американские военнослужащие занимаются консультированием наземных войск. В операции принимают участие более 5000 военнослужащих США
Bram Janssen / AP Photo
США поддержали операцию по освобождению Мосула - американские военнослужащие занимаются консультированием наземных войск. В операции принимают участие более 5000 военнослужащих США
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Также в военной операции участвуют военные Франции, Великобритании и Канады
Yunus Keles/Anadolu Agency / Getty Images
Также в военной операции участвуют военные Франции, Великобритании и Канады
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В первый же день стало известно, что к наступлению на Мосул присоединились ополченцы-сунниты. По оценке коалиции, Мосул защищают от 4000 до 8000 боевиков ИГ
Yunus Keles/Anadolu Agency / Getty Images
В первый же день стало известно, что к наступлению на Мосул присоединились ополченцы-сунниты. По оценке коалиции, Мосул защищают от 4000 до 8000 боевиков ИГ
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Агентство ООН по делам беженцев сообщило об организации пяти палаточных лагерей для беженцев из Мосула - их хватит, чтобы принять 45 000 человек. В ближайшие недели будет организовано еще шесть лагерей на 120 000 человек, но их все равно недостаточно, опасаются миротворцы
Ari Jala / REUTERS
Агентство ООН по делам беженцев сообщило об организации пяти палаточных лагерей для беженцев из Мосула - их хватит, чтобы принять 45 000 человек. В ближайшие недели будет организовано еще шесть лагерей на 120 000 человек, но их все равно недостаточно, опасаются миротворцы
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Гуманитарный коридор для беженцев из Мосула открыт в Ираке с мая, сообщает ООН. С тех пор территорию, находящуюся под контролем боевиков ИГ (запрещено в России), покинули 180 000 человек. Архивный кадр
Mustafa Kerim/Anadolu Agency / Getty Images
Гуманитарный коридор для беженцев из Мосула открыт в Ираке с мая, сообщает ООН. С тех пор территорию, находящуюся под контролем боевиков ИГ (запрещено в России), покинули 180 000 человек. Архивный кадр
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