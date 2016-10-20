США планируют отбить у экстремистов их сирийскую «столицу»

США собирают коалиционные силы, чтобы выбить «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России) из Ракки – его фактической столицы в Сирии, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. В последние недели они проводили активные консультации по этому поводу с различными участниками проамериканской коалиции, включая Турцию, Великобританию и сирийских курдов, утверждает газета. Целью операции станут изоляция экстремистов, снижение их способности управлять подвластными территориями в Сирии и Ираке и блокировка путей отхода из города. Ракку американцы хотят взять до января, когда администрация Барака Обамы покинет Белый дом.

В понедельник иракские войска и курдские формирования при наземной и авиационной поддержке коалиции начали операцию по освобождению Мосула – второго по численности города Ирака, который уже больше двух лет контролируют боевики ИГ. Силы коалиции насчитывают до 98 000 человек, боевиков ИГ в Мосуле, по разным оценкам, – от 5000 до 7000.

Американцам необходимо решить как минимум две серьезные проблемы перед началом операции, считает бывший вице-премьер Сирии и секретарь сирийской партии «Народная воля» Кадри Джамиль: «Американцы не участвуют в наземной операции в Сирии, что существенно усложняет задачу. Помимо этого есть серьезные противоречия между турками, которые на севере Сирии часто преследуют собственные интересы, и отрядами курдов, которые очень хорошо подготовлены. Говорить о начале операции по освобождению Ракки преждевременно, сначала должна завершиться операция в Мосуле, а это может занять немало времени».

нет фото Валерий Герасимов Начальник Генштаба ВС России Надеемся, что наши партнеры из международной коалиции осознают, к чему приведут свободно кочующие крупные банды. Необходимо не гонять террористов из одной страны в другую, а уничтожать их на месте.

Проведение операции по освобождению Ракки маловероятно, согласен заместитель директора Института прогнозирования и урегулирования политических конфликтов Александр Кузнецов: «Освободителей на севере Сирии стало слишком много, они уже расталкивают друг друга локтями. Противоречий между союзниками США слишком много: курдов не любят в арабском мире, они сильны, пока их поддерживает американская авиация. Президент Турции Эрдоган воспринимает северную Сирию и Ирак как свои вотчины, а в курдах видит угрозу национальной безопасности». Операция в Мосуле и сообщения американских СМИ преследуют цель пиара, убежден эксперт: «Обама хочет представить себя успешным лидером, а если справится с Мосулом – так и победителем террористов, хотя проблему в регионе это не решит».

Сирийские курды пойдут на операцию в Ракке, только если американцы поддержат их политические требования, уверяет представитель сирийской Партии демократического союза Абд Салам Али: «Сейчас в Сирии нет ни одной другой силы, которая справилась бы с этой задачей: правительственные войска слишком заняты Алеппо, от Свободной сирийской армии практически ничего не осталось, есть только разбросанные радикалы, которые пытаются примкнуть к одной из группировок. Но мы требуем, чтобы нам предоставили автономию в составе федеративной Сирии, и без этого наши военные на сделку не пойдут». Предположения о том, что участие курдов во взятии Ракки приведет к росту этнических конфликтов и притоку добровольцев в ИГ, Али отвергает: «Ракку нельзя назвать полностью арабским городом, 30–40% жителей там – курды, я сам из этого города и не могу назвать наши отношения с арабами конфликтными. Более того, даже если мы примем участие в операции, то оставаться и управлять городом у нас никаких планов нет – только если жители захотят присоединиться к плану федерации».