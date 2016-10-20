Международные отношения

Лидеры ЕС не исключили усиления санкций за поддержку Асада

В проекте резолюции саммита Россия прямо не упомянута, но понятно, что именно она имеется в виду
Лидеры ЕС не исключили введения санкций за поддержку Асада
Лидеры ЕС не исключили введения санкций за поддержку Асада
Pavel Golovkin / AP

Лидеры Евросоюза не исключают введения санкций - как индивидуальных, так и коллективных - за поддержку режима сирийского президента Башара Асада, пишет AFP. В проекте резолюции проходящего в Брюсселе 20 октября саммита лидеров 28 стран ЕС Россия не упомянута прямо как возможный объект санкций, но это достаточно прозрачно подразумевается, пишет агентство.

«ЕС рассматривает все варианты, включая дальнейшие ограничительные меры в отношении физических лиц и организаций, поддерживающих режим, в случае если он не прекратит свои преступления, - говорится в документе. - ЕС резко осуждает атаки на мирное население Алеппо со стороны сирийского режима и его союзников, в особенности России». Лидеры ЕС намерены потребовать неограниченный гуманитарный доступ в Алеппо, прекращения военных действий и возобновления политического процесса в Сирии под эгидой ООН.

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Европейское политическое издание Euractive со ссылкой на свои источники сообщает, что усиление антироссийских санкций со стороны ЕС не будет предметом обсуждения на саммите глав Евросоюза, несмотря на давление стран Прибалтики и Польши. Тем не менее «негативная роль» России в Сирии подвергнется решительному осуждению, также поднимут вопрос о привлечении виновных в военных преступлениях в Сирии к суду международного трибунала.

Что касается грозной антироссийской риторики, она пока останется в Европарламенте, пишет Euractive. В подписанном правоцентристской Европейской народной партией, либеральной ALDE и «зелеными» обращении к саммиту содержится требование «ужесточить санкции против России», но ему вряд ли дадут ход. По мнению дипломатических источников издания, к вопросу об усилении санкций Европа вернется не раньше их планового пересмотра в январе и марте 2017 г.

После состоявшихся накануне в Берлине переговоров российского президента Владимира Путина с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и лидером Франции Франсуа Олландом Меркель не исключила новых санкций ЕС против России из-за Сирии. «Мы не исключаем этого варианта», - сказала она.

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Курдский бронеавтомобиль на окраине Кобани
SEDAT SUNA / EPA / Vostock Photo
Курдский бронеавтомобиль на окраине Кобани
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Военнослужащие Сирийской арабской армии ремонтируют бронированную технику, предназначенную для возведения защитных рвов
Илья Питалев / РИА Новости
Военнослужащие Сирийской арабской армии ремонтируют бронированную технику, предназначенную для возведения защитных рвов
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Самодельный бронеавтомобиль в Кобани
SEDAT SUNA / EPA / Vostock Photo
Самодельный бронеавтомобиль в Кобани
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Самодельная ракетная установка повстанцев в городе Алеппо
Ameer Alhalbi / ZUMA / ТАСС
Самодельная ракетная установка повстанцев в городе Алеппо
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Зенитное орудие в кузове пикапа в городе Ариха
Ammar Abdullah / Reuters
Зенитное орудие в кузове пикапа в городе Ариха
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Повстанческий бронеавтомобиль на окраине Кобани
AP
Повстанческий бронеавтомобиль на окраине Кобани
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Самодельная ракетная установка сирийского производства «Эль-Филь» (слон — араб.) на базе автомобиля «ГАЗ» в пригороде Дамаска. Вес ракеты 500 кг
Михаил Алаеддин / РИА Новости
Самодельная ракетная установка сирийского производства «Эль-Филь» (слон — араб.) на базе автомобиля «ГАЗ» в пригороде Дамаска. Вес ракеты 500 кг
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Курдский импровизированный БТР в провинции Хасеке
Rodi Said / Reuters
Курдский импровизированный БТР в провинции Хасеке
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Автомобиль Сирийской арабской армии в городе Шейх-Мискин
Михаил Алаеддин / РИА Новости
Автомобиль Сирийской арабской армии в городе Шейх-Мискин
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Самодельный бронеавтомобиль
Zain Karam / Reuters
Самодельный бронеавтомобиль
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