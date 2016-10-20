Меркель и Олланд рассказали Путину о военных преступлениях России в Сирии

В Берлине завершились длившиеся около пяти часов переговоры российского президента Владимира Путина с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и лидером Франции Франсуа Олландом. Первая часть встречи касалась Украины и проходила в «нормандском формате» - при участии президента этой страны Петра Порошенко. Во второй – уже без него, говорили о ситуации в Сирии.

Участники «нормандского саммита» подтвердили, что в основе урегулирования по-прежнему лежат минские соглашения. Судя по итоговым заявлениям лидеров, в центре переговоров были вопросы безопасности и разведения конфликтующих сторон. «Договорились, что мы продолжим выбор тех точек и тех мест на территории, где можно будет продолжить эту работу… Подтвердили, что мы готовы расширить миссию ОБСЕ в зоне отвода и в пунктах хранения тяжёлой техники», - сказал Путин. Стенограмма его итогового выступления приводится на его официальном сайте.

«Никто не будет препятствовать деятельности ОБСЕ», - приводит заявление украинского президента Петра Порошенко его пресс-служба. После завершения разведения сил на трех участках в Золотом, Петровском и Станице Луганской области там появятся мониторинговые посты миссии, сказал он. После этого начнутся переговоры по определению следующих четырех мест разведения.

По словам Порошенко, стороны договорились о введении «вооруженной» или как ее еще называют «полицейской» миссии ОБСЕ, которая будет обеспечивать безопасность, как во время избирательного процесса, так и на переходный период». Расширение миссии ОБСЕ напрямую увязывалось с «обеспечением подготовки к будущим местным выборам, когда условия безопасности дадут» возможность провести их. Порошенко отдельно подчеркнул, что Россия «поддержала необходимость внедрения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ».

Путин также отметил, что стороны договорились продолжить совместную работу «на политическом треке», включая достижение «договорённостей о порядке имплементации и введения в действие договора об особом статусе в отдельных районах Луганской и Донецкой областей, в Луганской народной республике и Донецкой народной республике». По вопросам гуманитарного характера «прогресса пока нет никакого», уточнил Путин.

Сирийскую часть встречи федеральный канцлер Германии Ангела Меркель охарактеризовала как «очень ясный и жесткий обмен мнениями». «Я от имени Федеративной республики четко дала понять, что международное право ясно определяет, что такое военные преступления, и что бомбардировки бесчеловечны. Для населения они являются ужасным испытанием», - передает ее слова ТАСС. «То, что происходит в Алеппо - это военное преступление», - подтвердил европейскую позицию Франсуа Олланд. Прекращение бомбардировок, по его словам, является одним из первых и базовых требований к России.

Путин говорил о готовности продлить «насколько это будет возможно, исходя из реально складывающейся ситуации на территории… паузу в нанесении авиационных ударов». Олланд подчеркнул, что паузы в несколько часов – «абсолютно недостаточно». Российский президент уточнил, что Москва готова прекратить бомбардировки «до тех пор, пока не столкнёмся с активизацией бандформирований, засевших в Алеппо». При этом Москва рассчитывает, что США сдержат свои обещания «по разведению террористов «Джабхат ан-Нусры» и иже с ними таких же террористических организаций от так называемой здоровой части оппозиции, чтобы нам было понятно, как мы можем вместе дальше продолжать совместную работу».

«После переговоров в Берлине у нас создалось впечатление, что возможно продление перемирия в Алеппо. Однако в первую очередь подтвердить это надлежит России и сирийским властям», - заключил Олланд.

Новые санкции ЕС против России из-за Сирии не исключены, дала понять Меркель по итогам переговоров в Берлине. «Исключать нельзя, но завтра на первом месте будет стоять дискуссия о том, как помочь людям», - сказала она.