Сергей Кириенко укрепит команду выходцами из РЖД и «Роснефти»

Новый кремлевский куратор внутренней политики, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко продолжает набирать в управление внутренней политики (УВП) сотрудников, ранее не занимавшихся непосредственно политической работой. Так, департамент регионального кадрового резерва в УВП возглавит выходец из «Российских железных дорог» Антон Награльян (он возглавлял в госкорпорации департамент управления персоналом и являлся помощником бывшего президента РЖД Владимира Якунина), в УВП также переходит сотрудник аппарата открытого правительства Владимир Коновалов, ранее работавший с Игорем Сечиным в правительстве и «Роснефти», рассказали «Ведомостям» два близких к Кремлю собеседника и подтвердил человек в администрации президента. Начальником УВП в субботу стал Андрей Ярин (см. врез).

Награльян займется формированием «внятной скамейки запасных» для региональной власти, чтобы в случае необходимости всегда был адекватный резерв профессионалов, из которых подбиралась бы замена, говорит собеседник в администрации президента. Департамент регионального кадрового резерва был кандидатом на упразднение, он так и не вышел на эффективную работу, а в последнее время работал без начальника: прежний руководитель Елена Захаркина, ранее возглавлявшая управление делами ФСИН, перешла на работу к Олегу Плохому в управление по противодействию коррупции, говорят человек в УВП и близкий к Кремлю собеседник. Коновалов уже вышел на работу в должности главного советника УВП, но с прицелом на повышение – как только освободится более высокая должность, знает собеседник в администрации.

Может перейти вслед за своим шефом в Кремль и заместитель гендиректора «Росатома» по экономическому анализу и планированию Сергей Новиков, утверждают два близких к Кремлю собеседника «Ведомостей». «Он уже оформляется в администрацию президента», – уверяет один из них. В администрации президента, однако, переход Новикова не подтвердили, а собеседник в «Росатоме» заявил, что Новиков меньше года назад пришел в компанию и сейчас продолжает курировать «внедрение важных методик», а потому его переход маловероятен. Получить комментарии самого Новикова «Ведомостям» не удалось.

Субботние указы В субботу Владимир Путин подписал указы об отставке начальника УВП Татьяны Вороновой (она возглавит аппарат Госдумы) и о назначении на этот пост замполпреда президента в Центральном федеральном округе Андрея Ярина.

В политической среде существует колоссальное непонимание логики и смысловой нагрузки этих назначений, говорит на условиях анонимности бывший сотрудник администрации президента. Он уверен, что принцип «с бора по сосенке» был принят, с одной стороны, потому, что у Кириенко не хватает профильных людей, а с другой – потому что ему не дали поставить своего человека на должность начальника УВП, после чего была выбрана компромиссная фигура. «Кириенко предпочитает формировать команду по принципу приглашения профессионалов из разных отраслей», – не соглашается собеседник в администрации президента.

По мнению политолога Леонида Давыдова, в отличие от двух предыдущих кураторов УВП Владислава Суркова и Вячеслава Володина, которые работали полностью со своими людьми, первые шаги Кириенко демонстрируют, что он создает «широкую коалицию». «Награльян работал с Якуниным в РЖД, Коновалов – из открытого правительства, а ранее работал в секретариате Игоря Сечина. Назначение Коновалова интересно еще и тем, что прекращает противостояние с открытым правительством», – говорит Давыдов.

Фигура начальника УВП в последние годы никогда не была самостоятельна: Олег Говорун, Константин Костин, Олег Морозов, Татьяна Воронова – все так или иначе ориентировались в своей деятельности на решения, которые сверху им спускали Сурков и Володин, говорит политолог, а ранее сотрудник УВП Андрей Колядин: «Ярин – хороший орговик, жесткий человек. Видимо, не стоит задач, которые бы инициировали новые смыслы, иначе бы взяли специалиста по организации избирательных штабов». Создающиеся очертания управления внутренней политики, по мнению эксперта, говорят о том, что задача проведения досрочных выборов президента не ставится.