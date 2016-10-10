Вслед за Володиным в Думу переходит его ближайшая соратница

Заместитель начальника кремлевского управления внутренней политики (УВП) Ольга Ситникова покидает свою должность и вслед за Вячеславом Володиным (избран председателем Госдумы) переходит на работу в нижнюю палату парламента, рассказали «Ведомостям» собеседник в окружении Володина и подтвердил собеседник, близкий к руководству Госдумы. Ситникова, которая отвечает в УВП за информационную политику и интернет, предположительно займет должность замначальника секретариата Володина. Ситникова, которая была пресс-секретарем Володина в предыдущий период его работы в Госдуме, а также занимала должность советника, когда Володин был вице-премьером правительства и руководителем аппарата Белого дома,

может в том числе взять на себя функции взаимодействия со СМИ, отметил другой собеседник.

«Она уже написала заявление и, как ожидается, может выйти на работу в Думу уже в ближайшие дни», - утверждает один из собеседников.

Ранее «Ведомости» сообщали о том, что Володин уже начал укреплять думский аппарат людьми из своей команды в том числе бывшими подчиненными из администрации президента. В пятницу стало известно об уходе с должности руководителя Росмолодежи Сергея Поспелова (прежде был одним из руководителей Молодой гвардии «Единой России» ) - он перешел в Думу на позицию первого замруководителя аппарата и в отсутствие руководителя аппарата временно исполняет функции руководителя. Секретариат Володина возглавит коллега Ситниковой по УВП Вадим Маршалко - он работал референтом в УВП, а с июля руководил аппаратом Володина в администрации президента.

После назначения новым первым замруководителя администрации президента Сергея Кириенко, как рассказывал «Ведомостям» собеседник в УВП, руководство и все сотрудники профильных управлений - по внутренней политике и по по общественным проектам продолжают работу «в прежнем режиме». Собеседник «Ведомостей» в администрации президента говорил, что начальники управлений Татьяна Воронова (УВП) и Павел Зенькович (УОП) были кратко представлены Кириенко на прошлой неделе, на этой должно состояться более предметное знакомство. Однако встреча с заместителями начальников и рядовыми сотрудниками управлений пока так и не состоялась.

Трое близких к Кремлю собеседников «Ведомостей» ранее утверждали, что Татьяна Воронова, замначальника УВП Тимур Прокопенко (отвечает за работу с партиями, Общероссийским народным фронтом и за молодежную политику), а также Ольга Ситникова, скорее всего вслед за Володиным перейдут на работу в аппарат Госдумы.