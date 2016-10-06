Приход Сергея Кириенко в Кремль может изменить российскую внутреннюю политику

Указы об освобождении Вячеслава Володина с поста первого замруководителя администрации президента и назначении на его место Сергея Кириенко появились на сайте Кремля в 13.10 – спустя менее чем через час после начала первого заседания новой Госдумы, но до того, как Володин стал ее председателем. Команда Володина продолжает работу в администрации, но приход Кириенко может совпасть со структурной реформой блока внутренней политики администрации, говорили близкие к Кремлю собеседники еще месяц назад.

Перестройка и кадровая ротация действительно обсуждаются, подтвердили в среду два человека, близких к Кремлю: в частности, рассматривается объединение управления внутренней политики (УВП), возглавляемого Татьяной Вороновой (собеседники «Ведомостей» предсказывают ей пост руководителя аппарата Думы), с управлением по общественным проектам (УОП), которым руководит выходец из УВП Павел Зенькович. Ожидается и постепенная замена ключевых кадров, говорит один из собеседников: «В Кремле Кириенко должен конвертировать свой опыт успешного управленца и международные связи в повышение доверия Запада и ориентирующейся на него общественности к политическим институтам, которое сейчас, как показала явка на выборы, уязвимое место». Возможно, эти институты будут подвергнуты трансформации и Кириенко, человек, не связанный с группами влияния, получит на это карт-бланш, допускает он.

Руководство УВП сменится, не сомневается другой близкий к Кремлю собеседник: с приходом Кириенко внутренняя политика станет более респектабельной, вся околополитическая мишура уйдет в партию и Госдуму. Кириенко – опытный аппаратчик, он не будет рубить сплеча, уверен третий собеседник, близкий к Кремлю: ждать немедленных и резких изменений не стоит. Еще один человек, близкий к администрации президента, уверяет, что Зенькович в администрации останется, Воронова – пока тоже, гипотетическое объединение УВП и УОП – вопрос следующего этапа.

Напоследок Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия соглашения госкорпорации «Росатом» и министерства энергетики США о сотрудничестве в переводе российских исследовательских реакторов на низкообогащенное урановое топливо.

В УВП «Ведомостям» сказали, что все сотрудники продолжают работу в обычном режиме и в ближайшее время возможна встреча Кириенко с руководителями УВП и УОП.

Переход Кириенко может быть связан как с его стремлением сменить сферу деятельности, так и с желанием президента освежить работу в сфере политики, полагает бывший кремлевский чиновник.

Главный плюс Кириенко – сочетание административного, политического, государственно-управленческого опыта; кроме того, другие претенденты участвовали в различных политических комбинациях и конфликтах последних 10 лет, а Кириенко – нет, объясняет бывший кремлевский чиновник.

«В современных крайне жестких реалиях нужен просто более масштабный и респектабельный человек, – говорит собеседник в администрации президента, – не политтехнолог, не интриган, как двое предыдущих, не человек с маузером, а абсолютно холодные мозги и разноаспектный опыт».

Главная задача Кремля сейчас – президентская кампания, отмечает человек, близкий к администрации президента: Кириенко должен «сшивать» внутреннюю и внешнюю повестки – он может коммуницировать с людьми, в том числе с системными либералами, которые начнут передавать сигналы от новой администрации США или иных групп влияния. Приход человека, встроенного в систему финансово-промышленных групп влияния, с одной стороны, повысит связанность внутренней политики с социально-экономическим блоком и корпорациями, полагает он, а с другой – такая встроенность может усилить конкуренцию и конфликтность групп влияния.

Назначение Кириенко обусловлено тем, что он дистанцирован от борьбы номенклатурных групп и не имеет политических обязательств, кроме как перед Путиным, считает близкий к Кремлю политолог Алексей Чеснаков. Структурных реформ в администрации ждать вряд ли стоит, говорит он: конфигурация групп и интересов давно сложилась, вряд ли даже столь сильная фигура справится.

По мнению политолога Аббаса Галлямова, смена фигур может привести к перераспределению полномочий: в частности, Володин может забрать в Думу функцию взаимодействия с партиями и общественными объединениями. Это позволит хотя бы частично вывести политику из тени и укрепит институт парламента, полагает эксперт. Но Кириенко будет техническим исполнителем, повестку формирует президент, уверен Галлямов: «Что президент скажет – завинчивать или развинчивать гайки, – то он и будет делать. Назначение Кириенко может свидетельствовать о желании Путина отказаться от эксцессов охранительного курса в пользу терпимости к критике и оппозиции. Иначе зачем назначать именно Кириенко?»

Вопрос в том, задумал ли Путин какие-то импровизации сам или будет выбирать из проектов Кириенко, констатирует политолог Михаил Виноградов.

На «Росатом» назначен близкий к Кириенко человек, это показывает, что сменщик Володина – не технический чиновник, а политическая фигура с потенциалом, подчеркивает политолог Евгений Минченко: «Думаю, по символическому капиталу он один из лидеров. И у него есть потенциал стать новым центром силы».

Преувеличивать командную близость нового главы «Росатома» с Кириенко не следует, возражает политолог Екатерина Шульман, поскольку, вопреки обычному мнению, для нашей бюрократической культуры несвойственно формирование устойчивых команд. «Но уйти с должности, оставив [на ней] своего или близкого себе человека, – признак высокого аппаратного класса», – соглашается она и вспоминает, что Сергей Шойгу, уйдя из МЧС, оставил министром своего зама.

Значение Кириенко в системе преувеличивать не нужно, полагает политолог Андрей Колесников: «Кириенко может стать этакой Эллой Памфиловой для политической системы и гражданского общества, как и она, изображать большую честность и конкурентность, но не в решающей степени. Он что, отменит закон об иностранных агентах, спасет «Мемориал» или «Левада-центр»?» Но высокопоставленный чиновник правительства верит, что Кириенко способен помочь «Мемориалу» покинуть реестр агентов.