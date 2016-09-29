Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4171 от 29.09.2016 под заголовком: Сюрприз для «Ростелекома»

Сын Сергея Кириенко внезапно назначен вторым топ-менеджером «Ростелекома»

Этот карьерный взлет, возможно, совпал с приходом в Кремль его отца
Что могло заинтересовать «Ростелеком» во Владимире Кириенко?
Что могло заинтересовать «Ростелеком» во Владимире Кириенко?
М. Стулов / Ведомости

Тридцатитрехлетний Владимир Кириенко назначен старшим вице-президентом по развитию и управлению бизнесом «Ростелекома», объявил вчера госоператор. Он будет руководить маркетингом, координировать коммерческую деятельность и бизнес-функции макрорегиональных филиалов, а также управлять новыми бизнес-направлениями. Президент «Ростелекома» Сергей Калугин говорит, что задача Кириенко – «способствовать более активному движению в новые, быстрорастущие сегменты рынка» (слова приведены в сообщении компании).

Кириенко сменит на этом посту одного из самых опытных топ-менеджеров телекоммуникационной отрасли – Ларису Ткачук. Она приходила в «Ростелеком» в 2013 г. на должность коммерческого директора, а весной 2015 г. стала старшим вице-президентом. Кроме того, за плечами Ткачук 20-летний опыт работы в «Мегафоне», откуда она уходила заместителем гендиректора.

Внезапный ход

Двое знакомых Ткачук рассказывают, что перестановка стала для нее, да и для других менеджеров «Ростелекома», полной неожиданностью; никто не понимает, в чем дело. Вынужденная уступить место, она возьмет паузу, а затем будет искать, где продолжить карьеру, говорят собеседники «Ведомостей». Представитель «Ростелекома» надеется, что Ткачук останется работать старшим вице-президентом, но функции ее пока неясны.

Что могло заинтересовать «Ростелеком» во Владимире Кириенко? В 2005 г. он окончил Высшую школу экономики по специальности «экономика и финансы фирмы», а в 2014 г. – московскую школу управления «Сколково». Опыта в области связи у Кириенко нет. За последние 11 лет он успел побывать председателем советов директоров телекомпании «Волга», Саровбизнесбанка, Нижегородпромстройбанка – по данным ЕГРЮЛ, всюду он был в числе совладельцев, но сейчас Кириенко-младший числится владельцем только одной компании – ООО «Капитал», которое, как сообщал журнал Forbes, управляет бизнесом семьи Кириенко. Тот же Forbes сообщал в 2015 г. со ссылкой на партнера Кириенко-младшего, что у сына гендиректора «Росатома» имеются частные инвестиции – доли в заводах и предприятиях, которые оцениваются более чем в $50 млн. Также Forbes называл Кириенко соинвестором фонда Titanium Investments размером около $50 млн; это подтвердил «Ведомостям» один из знакомых топ-менеджера. Этот фонд инвестирует в hi-tech стартапы: сервисы электронной коммерции Cloudpayments, онлайн-трансляции спортивных мероприятий 365score, мобильное приложение с новостями Drippler. Самый известный проект этого фонда в России – «Фабрика online», выпускающая онлайн-игры.

Сергей Кириенко – наиболее вероятный сменщик Вячеслава Володина

В ближайшее время сменить работу может и Сергей Кириенко. Он основной претендент на должность первого замруководителя администрации президента, курирующего внутреннюю политику, сообщал РБК и подтвердили «Ведомостям» несколько собеседников (см. статью на стр. 02).

Дети российских чиновников часто устраиваются работать в госкомпании. Например, старший сын секретаря Совета безопасности Николая Патрушева Дмитрий – предправления Россельхозбанка. Сын бывшего премьер-министра и директора Службы внешней разведки Михаила Фрадкова Петр с 2015 г. занимает должность гендиректора Российского экспортного центра, призванного продвигать отечественные товары за рубежом. А Сергей Иванов, сын бывшего руководителя администрации президента, недавно назначен старшим вице-президентом Сбербанка и будет курировать страховой бизнес (до этого он работал в «Газпроме» и Газпромбанке, а также в «Согазе»).

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Сергей Иванов, 32 года Младший сын руководителя администрации президента Сергея Иванова.&#13; Родился в 1980 г. в Москве.&#13; В 2002 г. окончил Московский Государственный институт международных отношений МИД РФ по специальности «Финансы и кредит».&#13; Начал карьеру в 2002 г. с должности эксперта департамента привлечения инвестиций ФГУП «Госинкор».&#13; В 2003 г. стал главным экспертом управления по международным проектам «Газпрома».&#13; С 2004 г. – помощник председателя правления Газпромбанка.&#13; С 2005 г. – вице-президент Газпромбанка.&#13; С 2011 г. – председатель правления «Согаза».
Сергей Портер / Ведомости
Сергей Иванов, 32 года Младший сын руководителя администрации президента Сергея Иванова. Родился в 1980 г. в Москве. В 2002 г. окончил Московский Государственный институт международных отношений МИД РФ по специальности «Финансы и кредит». Начал карьеру в 2002 г. с должности эксперта департамента привлечения инвестиций ФГУП «Госинкор». В 2003 г. стал главным экспертом управления по международным проектам «Газпрома». С 2004 г. – помощник председателя правления Газпромбанка. С 2005 г. – вице-президент Газпромбанка. С 2011 г. – председатель правления «Согаза».
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Александр Иванов, 36 лет Старший сын руководителя администрации президента Сергея Иванова.&#13; Родился 18 марта 1977 г. в Москве.&#13; В 2000 г. окончил Московский государственный институт международных отношений МИД России по специальности «Мировая экономика», а в 2003 г. - Финансовую академию при правительстве РФ по той же специальности.&#13; В 2000–2002 гг. работал экспертом отдела российских банков, банков стран СНГ и Балтии Внешэкономбанка.&#13; Затем до 2006 г. трудился в ВТБ (последняя должность – управляющий директор департамента корпоративного развития и финансовых активов), после чего вернулся в ВЭБ и с апреля 2012 г. стал заместителем председателя госкорпорации.&#13; С августа 2012 г. - председатель совета директоров Росэксимбанка.
Внешэкономбанк
Александр Иванов, 36 лет Старший сын руководителя администрации президента Сергея Иванова. Родился 18 марта 1977 г. в Москве. В 2000 г. окончил Московский государственный институт международных отношений МИД России по специальности «Мировая экономика», а в 2003 г. - Финансовую академию при правительстве РФ по той же специальности. В 2000–2002 гг. работал экспертом отдела российских банков, банков стран СНГ и Балтии Внешэкономбанка. Затем до 2006 г. трудился в ВТБ (последняя должность – управляющий директор департамента корпоративного развития и финансовых активов), после чего вернулся в ВЭБ и с апреля 2012 г. стал заместителем председателя госкорпорации. С августа 2012 г. - председатель совета директоров Росэксимбанка.
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Денис Бортников, 38 лет Сын директора ФСБ Александра Бортникова.&#13; Родился в ноябре 1974 г.&#13; Окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов.&#13; С 1996 по 2004 гг. работал в Промышленно-строительном банке (в июне 2007 г. переименован в &quot;Банк ВТБ Северо-Запад&quot;).&#13; С 2004 г. - советник управляющего Северо-Западным филиалом &quot;Гута-банка&quot;.&#13; С 2005 г. - замуправляющего &quot;Внешторгбанка розничные услуги&quot;.&#13; С 2006 г. – замуправляющего филиалом Внешторгбанка в Санкт-Петербурге.&#13; В 2007–2010 гг. – заместитель и первый зампред правления, а с февраля 2011 г. – председатель правления «Банка ВТБ Северо-Запад». После интеграции банка с ВТБ стал руководителем Северо-Западного регионального центра банка ВТБ и старшим вице-президентом.
Екатерина Кузьмина / Ведомости
Денис Бортников, 38 лет Сын директора ФСБ Александра Бортникова. Родился в ноябре 1974 г. Окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов. С 1996 по 2004 гг. работал в Промышленно-строительном банке (в июне 2007 г. переименован в "Банк ВТБ Северо-Запад"). С 2004 г. - советник управляющего Северо-Западным филиалом "Гута-банка". С 2005 г. - замуправляющего "Внешторгбанка розничные услуги". С 2006 г. – замуправляющего филиалом Внешторгбанка в Санкт-Петербурге. В 2007–2010 гг. – заместитель и первый зампред правления, а с февраля 2011 г. – председатель правления «Банка ВТБ Северо-Запад». После интеграции банка с ВТБ стал руководителем Северо-Западного регионального центра банка ВТБ и старшим вице-президентом.
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Борис Ковальчук, 35 лет Сын акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука.&#13; Родился в декабре 1977 г. в Ленинграде.&#13; В 2001 г. окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета.&#13; В 2006–2009 гг. – директор департамента приоритетных национальных проектов правительства РФ.&#13; В апреле 2009 г. назначен замгендиректора по развитию госкорпорации «Росатом».&#13; В ноябре 2009 г. – и. о. председателя правления «Интер РАО ЕЭС».&#13; С июня 2010 г. – председатель правления «Интер РАО ЕЭС».
Максим Стулов / Ведомости
Борис Ковальчук, 35 лет Сын акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука. Родился в декабре 1977 г. в Ленинграде. В 2001 г. окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. В 2006–2009 гг. – директор департамента приоритетных национальных проектов правительства РФ. В апреле 2009 г. назначен замгендиректора по развитию госкорпорации «Росатом». В ноябре 2009 г. – и. о. председателя правления «Интер РАО ЕЭС». С июня 2010 г. – председатель правления «Интер РАО ЕЭС».
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Максим Воробьев, 36 лет Младший сын сенатора от Вологодской области Юрия Воробьева.&#13; Родился в августе 1976 г. в Красноярском крае.&#13; В 1993—1998 гг. обучался на факультете международных экономических отношений МГИМО МИД РФ. В 2006 г. окончил курс Global Executive MBA школы бизнеса IESE.&#13; С 1997 г. — менеджер по продажам, а затем исполнительный директор группы компаний «Русское море».&#13; В 2002 г. выкупил долю в «Русском море» у брата Андрея Воробьева и стал основным владельцем группы.&#13; С 2007 г. — председатель совета директоров группы компаний «Русское море» и компании «Главстрой СПб».
Сергей Портер / Ведомости
Максим Воробьев, 36 лет Младший сын сенатора от Вологодской области Юрия Воробьева. Родился в августе 1976 г. в Красноярском крае. В 1993—1998 гг. обучался на факультете международных экономических отношений МГИМО МИД РФ. В 2006 г. окончил курс Global Executive MBA школы бизнеса IESE. С 1997 г. — менеджер по продажам, а затем исполнительный директор группы компаний «Русское море». В 2002 г. выкупил долю в «Русском море» у брата Андрея Воробьева и стал основным владельцем группы. С 2007 г. — председатель совета директоров группы компаний «Русское море» и компании «Главстрой СПб».
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Андрей Воробьев, 42 года Старший сын сенатора от Вологодской области Юрия Воробьева.&#13; Родился в апреле 1970 г. в Красноярске.&#13; В 1995 г. окончил Владикавказский государственный университет, в 1998 г. — экономический факультет Всероссийской академии внешней торговли, затем Высшую школу экономики — институт коммуникационного менеджмента. Кандидат экономических наук.&#13; В 1991—1999 гг. занимался бизнесом (в 1997—1999 гг. управляющий производством ЗАО «Богородскрыба» (Москва). В 1999—2000 гг. - работал в аппарате правительства РФ, был помощником вице-премьера Сергея Шойгу.&#13; С 2000 г. - президент Межрегионального общественного фонда поддержки Всероссийской политической партии «Единство и Отечество» — Единая Россия».&#13; С 2001 г. - член Генерального совета Всероссийской партии «Единство и Отечество — Единая Россия».&#13; В 2002 г. стал сенатором от Республики Адыгея.&#13; С 2002 г. — член Комитета Совета Федерации по бюджету.&#13; С 2003 г. - член Комиссии по контролю за обеспечением деятельности Совета Федерации.&#13; 7 декабря 2003 г. избран депутатом Государственной Думы.&#13; С 2005 г. - руководитель Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия».&#13; В 2007 г. назначен первым замначальника предвыборного штаба «Единой России».&#13; 2 декабря 2007 г. избран депутатом Госдумы пятого созыва по списку «Единой России».&#13; В мае 2007 г. стало известно, что Андрей Воробьев является основателем группы компаний «Русское море», одного из крупнейших продавцов рыбы и морепродуктов в России. До 2002 г. он был владельцем 60% акций одноименного ЗАО и его гендиректором.&#13; С ноября 2012 г. - и. о. губернатора Московской области.
Денис Абрамов / Ведомости
Андрей Воробьев, 42 года Старший сын сенатора от Вологодской области Юрия Воробьева. Родился в апреле 1970 г. в Красноярске. В 1995 г. окончил Владикавказский государственный университет, в 1998 г. — экономический факультет Всероссийской академии внешней торговли, затем Высшую школу экономики — институт коммуникационного менеджмента. Кандидат экономических наук. В 1991—1999 гг. занимался бизнесом (в 1997—1999 гг. управляющий производством ЗАО «Богородскрыба» (Москва). В 1999—2000 гг. - работал в аппарате правительства РФ, был помощником вице-премьера Сергея Шойгу. С 2000 г. - президент Межрегионального общественного фонда поддержки Всероссийской политической партии «Единство и Отечество» — Единая Россия». С 2001 г. - член Генерального совета Всероссийской партии «Единство и Отечество — Единая Россия». В 2002 г. стал сенатором от Республики Адыгея. С 2002 г. — член Комитета Совета Федерации по бюджету. С 2003 г. - член Комиссии по контролю за обеспечением деятельности Совета Федерации. 7 декабря 2003 г. избран депутатом Государственной Думы. С 2005 г. - руководитель Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия». В 2007 г. назначен первым замначальника предвыборного штаба «Единой России». 2 декабря 2007 г. избран депутатом Госдумы пятого созыва по списку «Единой России». В мае 2007 г. стало известно, что Андрей Воробьев является основателем группы компаний «Русское море», одного из крупнейших продавцов рыбы и морепродуктов в России. До 2002 г. он был владельцем 60% акций одноименного ЗАО и его гендиректором. С ноября 2012 г. - и. о. губернатора Московской области.
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Дмитрий и Андрей Патрушевы, 35 лет и 31 год соответственно Дмитрий Патрушев (на фото)&#13; Старший сын секретаря Совета безопасности Николая Патрушева.&#13; Родился в октябре 1977 г. в Санкт-Петербурге.&#13; В 1999 г. окончил Государственный университет управления по специальности «Менеджмент». В 2002 – 2004 гг. прошел обучение в Дипломатической академии МИД России по специальности «Мировая экономика». Доктор экономических наук.&#13; С 1999 по 2002 гг. работал в Министерстве транспорта РФ.&#13; В 2004 г. поступил на работу во Внешторгбанк (с 01.03.2007 – «Банк ВТБ»), с 2007 г. занимал должность старшего вице-президента банка.&#13; С 26 мая 2010 г. – председатель правления, член наблюдательного совета Россельхозбанка.&#13; &#13; Читайте интервью с Дмитрием Патрушевым&#13; &#13; Андрей Патрушев&#13; Младший сын секретаря Совета безопасности Николая Патрушева.&#13; Родился в 1981 г.&#13; В 2003 г. окончил Академию ФСБ.&#13; В сентябре 2006 г. был назначен советником председателя совета директоров «Роснефти» Игоря Сечина.&#13; В апреле 2007 г. был награжден орденом Почета «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».&#13; Осенью 2011 г. перешел на работу в «Зарубежнефть», в январе 2012 г. назначен первым замгендиректора СП «Зарубежнефти» и PetroVietnam – «Вьетсовпетро».
Максим Стулов / Ведомости
Дмитрий и Андрей Патрушевы, 35 лет и 31 год соответственно Дмитрий Патрушев (на фото) Старший сын секретаря Совета безопасности Николая Патрушева. Родился в октябре 1977 г. в Санкт-Петербурге. В 1999 г. окончил Государственный университет управления по специальности «Менеджмент». В 2002 – 2004 гг. прошел обучение в Дипломатической академии МИД России по специальности «Мировая экономика». Доктор экономических наук. С 1999 по 2002 гг. работал в Министерстве транспорта РФ. В 2004 г. поступил на работу во Внешторгбанк (с 01.03.2007 – «Банк ВТБ»), с 2007 г. занимал должность старшего вице-президента банка. С 26 мая 2010 г. – председатель правления, член наблюдательного совета Россельхозбанка. Читайте интервью с Дмитрием Патрушевым Андрей Патрушев Младший сын секретаря Совета безопасности Николая Патрушева. Родился в 1981 г. В 2003 г. окончил Академию ФСБ. В сентябре 2006 г. был назначен советником председателя совета директоров «Роснефти» Игоря Сечина. В апреле 2007 г. был награжден орденом Почета «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». Осенью 2011 г. перешел на работу в «Зарубежнефть», в январе 2012 г. назначен первым замгендиректора СП «Зарубежнефти» и PetroVietnam – «Вьетсовпетро».
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Игорь Лебедев, 40 лет Сын депутата Государственной Думы Владимира Жириновского.&#13; Родился в сентябре 1972 г.&#13; В 1996 г. окончил Московскую государственную юридическую академию. Кандидат социологических наук, доктор исторических наук.&#13; Начал политическую карьеру в 1994 г., работая помощником Владимира Жириновского в Госдуме первого созыва.&#13; В 1997 г. возглавлял аппарат фракции ЛДПР в Госдуме.&#13; В 1998-1999 гг. - советник министра труда и социального развития.&#13; В 1999 г. избран депутатом Госдумы, переизбирался на всех последующих выборах.&#13; В 2011 г. стал заместителем председателя Госдумы.
Сергей Портер / Ведомости
Игорь Лебедев, 40 лет Сын депутата Государственной Думы Владимира Жириновского. Родился в сентябре 1972 г. В 1996 г. окончил Московскую государственную юридическую академию. Кандидат социологических наук, доктор исторических наук. Начал политическую карьеру в 1994 г., работая помощником Владимира Жириновского в Госдуме первого созыва. В 1997 г. возглавлял аппарат фракции ЛДПР в Госдуме. В 1998-1999 гг. - советник министра труда и социального развития. В 1999 г. избран депутатом Госдумы, переизбирался на всех последующих выборах. В 2011 г. стал заместителем председателя Госдумы.
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Сергей Матвиенко, 39 лет Сын председателя Совета Федерафии Валентины Матвиенко.&#13; Родился в мае 1973 г.&#13; Имеет высшее образование по специальностям &quot;международная экономика&quot; и &quot;финансово-кредитный менеджмент&quot;.&#13; В 1992 г. — менеджер чекового инвестиционного фонда «Августина».&#13; В 1995 г. создал компанию «Северная феерия».&#13; В 1997 г. основал ООО «Зодчий», работал в банках «Ленвнешторг», «Инкомбанк».&#13; С 2004 по 2006 гг. - вице-президент по информационным технологиям ВТБ.&#13; Затем возглавил компанию &quot;ВТБ Капитал&quot;, позднее переименованную в &quot;ВТБ Девелопмент&quot;.&#13; Параллельно работал в банке &quot;Санкт-Петербург&quot;, сначала в должности главы дирекции по информационным технологиям, а в апреле 2003 г. - вице-президента.&#13; В июле 2010 г. покинул банк, при этом остался бенефициарным владельцем 4,12% его голосующих акций. В списке лиц, оказывающих существенное влияние на решения органов управления банка, на 14 января 2013 г. не значится.
ИТАР-ТАСС
Сергей Матвиенко, 39 лет Сын председателя Совета Федерафии Валентины Матвиенко. Родился в мае 1973 г. Имеет высшее образование по специальностям "международная экономика" и "финансово-кредитный менеджмент". В 1992 г. — менеджер чекового инвестиционного фонда «Августина». В 1995 г. создал компанию «Северная феерия». В 1997 г. основал ООО «Зодчий», работал в банках «Ленвнешторг», «Инкомбанк». С 2004 по 2006 гг. - вице-президент по информационным технологиям ВТБ. Затем возглавил компанию "ВТБ Капитал", позднее переименованную в "ВТБ Девелопмент". Параллельно работал в банке "Санкт-Петербург", сначала в должности главы дирекции по информационным технологиям, а в апреле 2003 г. - вице-президента. В июле 2010 г. покинул банк, при этом остался бенефициарным владельцем 4,12% его голосующих акций. В списке лиц, оказывающих существенное влияние на решения органов управления банка, на 14 января 2013 г. не значится.
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Петр Фрадков, 35 лет Старший сын директора Службы внешней разведки Михаила Фрадкова.&#13; Родился в феврале 1978 г. в Москве.&#13; Окончил Московский государственный институт международных отношений МИД России по специальности «мировая экономика», бизнес-школу Кингстонского университета и Академию народного хозяйства при Правительстве РФ. Кандидат экономических наук.&#13; С 2000 по 2004 гг. работал экспертом I категории, заместителем представителя Внешэкономбанка в США, начальником отдела Внешэкономбанка СССР.&#13; В 2004-2005 гг. – заместитель генерального директора ОАО «Дальневосточное морское пароходство».&#13; В 2005-2007 гг. – заместитель директора дирекции – директор департамента, первый заместитель директора дирекции Внешэкономбанка СССР.&#13; С 2007 г. по декабрь 2012 г. - член правления государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». С 2007 г. по октябрь 2011 г. - зампред Внешэкономбанка.&#13; С октября 2011 г. – председатель правления, гендиректор ОАО «ЭКСАР».
Сергей Портер / Ведомости
Петр Фрадков, 35 лет Старший сын директора Службы внешней разведки Михаила Фрадкова. Родился в феврале 1978 г. в Москве. Окончил Московский государственный институт международных отношений МИД России по специальности «мировая экономика», бизнес-школу Кингстонского университета и Академию народного хозяйства при Правительстве РФ. Кандидат экономических наук. С 2000 по 2004 гг. работал экспертом I категории, заместителем представителя Внешэкономбанка в США, начальником отдела Внешэкономбанка СССР. В 2004-2005 гг. – заместитель генерального директора ОАО «Дальневосточное морское пароходство». В 2005-2007 гг. – заместитель директора дирекции – директор департамента, первый заместитель директора дирекции Внешэкономбанка СССР. С 2007 г. по декабрь 2012 г. - член правления государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». С 2007 г. по октябрь 2011 г. - зампред Внешэкономбанка. С октября 2011 г. – председатель правления, гендиректор ОАО «ЭКСАР».
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Павел Фрадков, 31 год Младший сын директора Службы внешней разведки Михаила Фрадкова.&#13; Родился в сентябре 1981 г.&#13; В 1998 г. окончил Московское суворовское военное училище, в 2003 г. - Академию ФСБ, в 2005 г. - Дипломатическую академию МИД РФ.&#13; С 2005 г. на государственной службе, в том числе работал в МИДе в чине третьего секретаря.&#13; 27 августа 2012 г. назначен замруководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
rosim.ru
Павел Фрадков, 31 год Младший сын директора Службы внешней разведки Михаила Фрадкова. Родился в сентябре 1981 г. В 1998 г. окончил Московское суворовское военное училище, в 2003 г. - Академию ФСБ, в 2005 г. - Дипломатическую академию МИД РФ. С 2005 г. на государственной службе, в том числе работал в МИДе в чине третьего секретаря. 27 августа 2012 г. назначен замруководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
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Глеб Франк, 30 лет Сын гендиректора, председателя правления “Совкомфлота”.&#13; Родился в 1982 г.&#13; С 2006 по 2009 гг. работал заместителем гендиректора по общим вопросам ООО &quot;Газпромбанк - Инвест&quot;.&#13; C ноября 2011 г. по июль 2012 гг. - председатель совета директоров ООО &quot;Балтийский универсальный терминал&quot;.&#13; В 2011 г. вошел в советы директоров ООО &quot;Русское Время&quot;, ОАО &quot;ГК &quot;Русское море&quot;, ОАО &quot;Стройтрансгаз&quot;.&#13; В 2012 г. вошел в советы директоров ООО &quot;СПб Реновация&quot;, ОАО &quot;Роснефтьбункер&quot;, ООО &quot;ИФСК &quot;АРКС&quot;, ОАО &quot;УСК МОСТ&quot;.
russianseagroup.ru
Глеб Франк, 30 лет Сын гендиректора, председателя правления “Совкомфлота”. Родился в 1982 г. С 2006 по 2009 гг. работал заместителем гендиректора по общим вопросам ООО "Газпромбанк - Инвест". C ноября 2011 г. по июль 2012 гг. - председатель совета директоров ООО "Балтийский универсальный терминал". В 2011 г. вошел в советы директоров ООО "Русское Время", ОАО "ГК "Русское море", ОАО "Стройтрансгаз". В 2012 г. вошел в советы директоров ООО "СПб Реновация", ОАО "Роснефтьбункер", ООО "ИФСК "АРКС", ОАО "УСК МОСТ".
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Андрей Якунин, 38 лет Сын президента РЖД Владимира Якунина.&#13; Родился в апреле 1975 г. в Санкт-Петербурге.&#13; В 1997 г. окончил экономический факультет СПбГУ, в 2002 г. – аспирантуру СПбГУ, в 2007 г. – Лондонскую школу бизнеса. Кандидат экономических наук.&#13; В 2005 – 2006 гг. - гендиректор гостиницы “Прибалтийская”.&#13; В 2006 г. основал вместе с инвестором Яиром Зивом в Лондоне инвестфонд Venture Investments &amp; Yield Management LLP (VIYM), занимающийся инвестициями в девелопрские проекты (специализируется на строительстве гостиниц в России).
viym.ru
Андрей Якунин, 38 лет Сын президента РЖД Владимира Якунина. Родился в апреле 1975 г. в Санкт-Петербурге. В 1997 г. окончил экономический факультет СПбГУ, в 2002 г. – аспирантуру СПбГУ, в 2007 г. – Лондонскую школу бизнеса. Кандидат экономических наук. В 2005 – 2006 гг. - гендиректор гостиницы “Прибалтийская”. В 2006 г. основал вместе с инвестором Яиром Зивом в Лондоне инвестфонд Venture Investments & Yield Management LLP (VIYM), занимающийся инвестициями в девелопрские проекты (специализируется на строительстве гостиниц в России).
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