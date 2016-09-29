Сын Сергея Кириенко внезапно назначен вторым топ-менеджером «Ростелекома»

Что могло заинтересовать «Ростелеком» во Владимире Кириенко?
М. Стулов / Ведомости
Тридцатитрехлетний Владимир Кириенко назначен старшим вице-президентом по развитию и управлению бизнесом «Ростелекома», объявил вчера госоператор. Он будет руководить маркетингом, координировать коммерческую деятельность и бизнес-функции макрорегиональных филиалов, а также управлять новыми бизнес-направлениями. Президент «Ростелекома» Сергей Калугин говорит, что задача Кириенко – «способствовать более активному движению в новые, быстрорастущие сегменты рынка» (слова приведены в сообщении компании).
Кириенко сменит на этом посту одного из самых опытных топ-менеджеров телекоммуникационной отрасли – Ларису Ткачук. Она приходила в «Ростелеком» в 2013 г. на должность коммерческого директора, а весной 2015 г. стала старшим вице-президентом. Кроме того, за плечами Ткачук 20-летний опыт работы в «Мегафоне», откуда она уходила заместителем гендиректора.
Внезапный ход
Двое знакомых Ткачук рассказывают, что перестановка стала для нее, да и для других менеджеров «Ростелекома», полной неожиданностью; никто не понимает, в чем дело. Вынужденная уступить место, она возьмет паузу, а затем будет искать, где продолжить карьеру, говорят собеседники «Ведомостей». Представитель «Ростелекома» надеется, что Ткачук останется работать старшим вице-президентом, но функции ее пока неясны.
Что могло заинтересовать «Ростелеком» во Владимире Кириенко? В 2005 г. он окончил Высшую школу экономики по специальности «экономика и финансы фирмы», а в 2014 г. – московскую школу управления «Сколково». Опыта в области связи у Кириенко нет. За последние 11 лет он успел побывать председателем советов директоров телекомпании «Волга», Саровбизнесбанка, Нижегородпромстройбанка – по данным ЕГРЮЛ, всюду он был в числе совладельцев, но сейчас Кириенко-младший числится владельцем только одной компании – ООО «Капитал», которое, как сообщал журнал Forbes, управляет бизнесом семьи Кириенко. Тот же Forbes сообщал в 2015 г. со ссылкой на партнера Кириенко-младшего, что у сына гендиректора «Росатома» имеются частные инвестиции – доли в заводах и предприятиях, которые оцениваются более чем в $50 млн. Также Forbes называл Кириенко соинвестором фонда Titanium Investments размером около $50 млн; это подтвердил «Ведомостям» один из знакомых топ-менеджера. Этот фонд инвестирует в hi-tech стартапы: сервисы электронной коммерции Cloudpayments, онлайн-трансляции спортивных мероприятий 365score, мобильное приложение с новостями Drippler. Самый известный проект этого фонда в России – «Фабрика online», выпускающая онлайн-игры.
В ближайшее время сменить работу может и Сергей Кириенко. Он основной претендент на должность первого замруководителя администрации президента, курирующего внутреннюю политику, сообщал РБК и подтвердили «Ведомостям» несколько собеседников (см. статью на стр. 02).
Дети российских чиновников часто устраиваются работать в госкомпании. Например, старший сын секретаря Совета безопасности Николая Патрушева Дмитрий – предправления Россельхозбанка. Сын бывшего премьер-министра и директора Службы внешней разведки Михаила Фрадкова Петр с 2015 г. занимает должность гендиректора Российского экспортного центра, призванного продвигать отечественные товары за рубежом. А Сергей Иванов, сын бывшего руководителя администрации президента, недавно назначен старшим вице-президентом Сбербанка и будет курировать страховой бизнес (до этого он работал в «Газпроме» и Газпромбанке, а также в «Согазе»).
Сергей Портер / Ведомости
Сергей Иванов, 32 года
Младший сын руководителя администрации президента Сергея Иванова.
Родился в 1980 г. в Москве.
В 2002 г. окончил Московский Государственный институт международных отношений МИД РФ по специальности «Финансы и кредит».
Начал карьеру в 2002 г. с должности эксперта департамента привлечения инвестиций ФГУП «Госинкор».
В 2003 г. стал главным экспертом управления по международным проектам «Газпрома».
С 2004 г. – помощник председателя правления Газпромбанка.
С 2005 г. – вице-президент Газпромбанка.
С 2011 г. – председатель правления «Согаза».
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Внешэкономбанк
Александр Иванов, 36 лет
Старший сын руководителя администрации президента Сергея Иванова.
Родился 18 марта 1977 г. в Москве.
В 2000 г. окончил Московский государственный институт международных отношений МИД России по специальности «Мировая экономика», а в 2003 г. - Финансовую академию при правительстве РФ по той же специальности.
В 2000–2002 гг. работал экспертом отдела российских банков, банков стран СНГ и Балтии Внешэкономбанка.
Затем до 2006 г. трудился в ВТБ (последняя должность – управляющий директор департамента корпоративного развития и финансовых активов), после чего вернулся в ВЭБ и с апреля 2012 г. стал заместителем председателя госкорпорации.
С августа 2012 г. - председатель совета директоров Росэксимбанка.
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Екатерина Кузьмина / Ведомости
Денис Бортников, 38 лет
Сын директора ФСБ Александра Бортникова.
Родился в ноябре 1974 г.
Окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов.
С 1996 по 2004 гг. работал в Промышленно-строительном банке (в июне 2007 г. переименован в "Банк ВТБ Северо-Запад").
С 2004 г. - советник управляющего Северо-Западным филиалом "Гута-банка".
С 2005 г. - замуправляющего "Внешторгбанка розничные услуги".
С 2006 г. – замуправляющего филиалом Внешторгбанка в Санкт-Петербурге.
В 2007–2010 гг. – заместитель и первый зампред правления, а с февраля 2011 г. – председатель правления «Банка ВТБ Северо-Запад». После интеграции банка с ВТБ стал руководителем Северо-Западного регионального центра банка ВТБ и старшим вице-президентом.
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Максим Стулов / Ведомости
Борис Ковальчук, 35 лет
Сын акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука.
Родился в декабре 1977 г. в Ленинграде.
В 2001 г. окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета.
В 2006–2009 гг. – директор департамента приоритетных национальных проектов правительства РФ.
В апреле 2009 г. назначен замгендиректора по развитию госкорпорации «Росатом».
В ноябре 2009 г. – и. о. председателя правления «Интер РАО ЕЭС».
С июня 2010 г. – председатель правления «Интер РАО ЕЭС».
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Сергей Портер / Ведомости
Максим Воробьев, 36 лет
Младший сын сенатора от Вологодской области Юрия Воробьева.
Родился в августе 1976 г. в Красноярском крае.
В 1993—1998 гг. обучался на факультете международных экономических отношений МГИМО МИД РФ. В 2006 г. окончил курс Global Executive MBA школы бизнеса IESE.
С 1997 г. — менеджер по продажам, а затем исполнительный директор группы компаний «Русское море».
В 2002 г. выкупил долю в «Русском море» у брата Андрея Воробьева и стал основным владельцем группы.
С 2007 г. — председатель совета директоров группы компаний «Русское море» и компании «Главстрой СПб».
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Денис Абрамов / Ведомости
Андрей Воробьев, 42 года
Старший сын сенатора от Вологодской области Юрия Воробьева.
Родился в апреле 1970 г. в Красноярске.
В 1995 г. окончил Владикавказский государственный университет, в 1998 г. — экономический факультет Всероссийской академии внешней торговли, затем Высшую школу экономики — институт коммуникационного менеджмента. Кандидат экономических наук.
В 1991—1999 гг. занимался бизнесом (в 1997—1999 гг. управляющий производством ЗАО «Богородскрыба» (Москва). В 1999—2000 гг. - работал в аппарате правительства РФ, был помощником вице-премьера Сергея Шойгу.
С 2000 г. - президент Межрегионального общественного фонда поддержки Всероссийской политической партии «Единство и Отечество» — Единая Россия».
С 2001 г. - член Генерального совета Всероссийской партии «Единство и Отечество — Единая Россия».
В 2002 г. стал сенатором от Республики Адыгея.
С 2002 г. — член Комитета Совета Федерации по бюджету.
С 2003 г. - член Комиссии по контролю за обеспечением деятельности Совета Федерации.
7 декабря 2003 г. избран депутатом Государственной Думы.
С 2005 г. - руководитель Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия».
В 2007 г. назначен первым замначальника предвыборного штаба «Единой России».
2 декабря 2007 г. избран депутатом Госдумы пятого созыва по списку «Единой России».
В мае 2007 г. стало известно, что Андрей Воробьев является основателем группы компаний «Русское море», одного из крупнейших продавцов рыбы и морепродуктов в России. До 2002 г. он был владельцем 60% акций одноименного ЗАО и его гендиректором.
С ноября 2012 г. - и. о. губернатора Московской области.
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Максим Стулов / Ведомости
Дмитрий и Андрей Патрушевы, 35 лет и 31 год соответственно
Дмитрий Патрушев (на фото)
Старший сын секретаря Совета безопасности Николая Патрушева.
Родился в октябре 1977 г. в Санкт-Петербурге.
В 1999 г. окончил Государственный университет управления по специальности «Менеджмент». В 2002 – 2004 гг. прошел обучение в Дипломатической академии МИД России по специальности «Мировая экономика». Доктор экономических наук.
С 1999 по 2002 гг. работал в Министерстве транспорта РФ.
В 2004 г. поступил на работу во Внешторгбанк (с 01.03.2007 – «Банк ВТБ»), с 2007 г. занимал должность старшего вице-президента банка.
С 26 мая 2010 г. – председатель правления, член наблюдательного совета Россельхозбанка.
Читайте интервью с Дмитрием Патрушевым
Андрей Патрушев
Младший сын секретаря Совета безопасности Николая Патрушева.
Родился в 1981 г.
В 2003 г. окончил Академию ФСБ.
В сентябре 2006 г. был назначен советником председателя совета директоров «Роснефти» Игоря Сечина.
В апреле 2007 г. был награжден орденом Почета «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».
Осенью 2011 г. перешел на работу в «Зарубежнефть», в январе 2012 г. назначен первым замгендиректора СП «Зарубежнефти» и PetroVietnam – «Вьетсовпетро».
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Сергей Портер / Ведомости
Игорь Лебедев, 40 лет
Сын депутата Государственной Думы Владимира Жириновского.
Родился в сентябре 1972 г.
В 1996 г. окончил Московскую государственную юридическую академию. Кандидат социологических наук, доктор исторических наук.
Начал политическую карьеру в 1994 г., работая помощником Владимира Жириновского в Госдуме первого созыва.
В 1997 г. возглавлял аппарат фракции ЛДПР в Госдуме.
В 1998-1999 гг. - советник министра труда и социального развития.
В 1999 г. избран депутатом Госдумы, переизбирался на всех последующих выборах.
В 2011 г. стал заместителем председателя Госдумы.
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ИТАР-ТАСС
Сергей Матвиенко, 39 лет
Сын председателя Совета Федерафии Валентины Матвиенко.
Родился в мае 1973 г.
Имеет высшее образование по специальностям "международная экономика" и "финансово-кредитный менеджмент".
В 1992 г. — менеджер чекового инвестиционного фонда «Августина».
В 1995 г. создал компанию «Северная феерия».
В 1997 г. основал ООО «Зодчий», работал в банках «Ленвнешторг», «Инкомбанк».
С 2004 по 2006 гг. - вице-президент по информационным технологиям ВТБ.
Затем возглавил компанию "ВТБ Капитал", позднее переименованную в "ВТБ Девелопмент".
Параллельно работал в банке "Санкт-Петербург", сначала в должности главы дирекции по информационным технологиям, а в апреле 2003 г. - вице-президента.
В июле 2010 г. покинул банк, при этом остался бенефициарным владельцем 4,12% его голосующих акций. В списке лиц, оказывающих существенное влияние на решения органов управления банка, на 14 января 2013 г. не значится.
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Сергей Портер / Ведомости
Петр Фрадков, 35 лет
Старший сын директора Службы внешней разведки Михаила Фрадкова.
Родился в феврале 1978 г. в Москве.
Окончил Московский государственный институт международных отношений МИД России по специальности «мировая экономика», бизнес-школу Кингстонского университета и Академию народного хозяйства при Правительстве РФ. Кандидат экономических наук.
С 2000 по 2004 гг. работал экспертом I категории, заместителем представителя Внешэкономбанка в США, начальником отдела Внешэкономбанка СССР.
В 2004-2005 гг. – заместитель генерального директора ОАО «Дальневосточное морское пароходство».
В 2005-2007 гг. – заместитель директора дирекции – директор департамента, первый заместитель директора дирекции Внешэкономбанка СССР.
С 2007 г. по декабрь 2012 г. - член правления государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». С 2007 г. по октябрь 2011 г. - зампред Внешэкономбанка.
С октября 2011 г. – председатель правления, гендиректор ОАО «ЭКСАР».
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rosim.ru
Павел Фрадков, 31 год
Младший сын директора Службы внешней разведки Михаила Фрадкова.
Родился в сентябре 1981 г.
В 1998 г. окончил Московское суворовское военное училище, в 2003 г. - Академию ФСБ, в 2005 г. - Дипломатическую академию МИД РФ.
С 2005 г. на государственной службе, в том числе работал в МИДе в чине третьего секретаря.
27 августа 2012 г. назначен замруководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
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russianseagroup.ru
Глеб Франк, 30 лет
Сын гендиректора, председателя правления “Совкомфлота”.
Родился в 1982 г.
С 2006 по 2009 гг. работал заместителем гендиректора по общим вопросам ООО "Газпромбанк - Инвест".
C ноября 2011 г. по июль 2012 гг. - председатель совета директоров ООО "Балтийский универсальный терминал".
В 2011 г. вошел в советы директоров ООО "Русское Время", ОАО "ГК "Русское море", ОАО "Стройтрансгаз".
В 2012 г. вошел в советы директоров ООО "СПб Реновация", ОАО "Роснефтьбункер", ООО "ИФСК "АРКС", ОАО "УСК МОСТ".
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viym.ru
Андрей Якунин, 38 лет
Сын президента РЖД Владимира Якунина.
Родился в апреле 1975 г. в Санкт-Петербурге.
В 1997 г. окончил экономический факультет СПбГУ, в 2002 г. – аспирантуру СПбГУ, в 2007 г. – Лондонскую школу бизнеса. Кандидат экономических наук.
В 2005 – 2006 гг. - гендиректор гостиницы “Прибалтийская”.
В 2006 г. основал вместе с инвестором Яиром Зивом в Лондоне инвестфонд Venture Investments & Yield Management LLP (VIYM), занимающийся инвестициями в девелопрские проекты (специализируется на строительстве гостиниц в России).