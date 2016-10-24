Независимые наблюдатели не могут получить видео с избирательных участков

Независимым наблюдателям отказано в доступе к материалам видеотрансляции, которая велась с участков в день выборов в Госдуму. Это обнаружил Алексей Алпатов из подмосковной Ивантеевки (входила в Щелковский избирательный округ № 127). Он следил за ходом выборов при помощи трансляции, организованной правительством Московской области. На сохраненной им видеозаписи с участка № 720 в Ивантеевке слышно, как член участковой комиссии при подсчете огласил результат партии «Яблоко» – 50 голосов. Однако, по данным ГАС «Выборы», у «Яблока» на этом участке оказалось всего 35 голосов. Таким же образом, утверждает Алпатов, на этом участке были занижены результаты «Справедливой России» и Партии роста и завышены – «Единой России». Он обратился в Мособлизбирком с просьбой расследовать этот инцидент, но получил ответ («Ведомости» с ним ознакомились): проводить проверку избирком не уполномочен, после подведения итогов голосования пересчет бюллетеней возможен только в судебном порядке, причем по новому закону на это отведено всего 10 дней.

Тогда Алпатов обратился в Минкомсвязи с просьбой предоставить ему доступ к официальным видеоматериалам с нескольких подмосковных участков. Согласно принятому в 2012 г. постановлению Центризбиркома о порядке применения средств видеонаблюдения и трансляции изображения в помещениях для голосования на выборах и референдумах фактически любой желающий может запросить записи в Минкомсвязи, причем удаленно. Такая процедура реально работала после президентских выборов 2012 г., вспоминает Алпатов: каждый мог обратиться на портал госуслуг и получить ссылку для скачивания видео. Но к 2016 г. все изменилось: Минкомсвязи сообщило, что видео с участков теперь находится в компетенции областного правительства. Оттуда заявление Алпатова переправили снова в Мособлизбирком, и круг замкнулся.

Аналогичный отказ в предоставлении видеозаписи получил Игорь Оборин из подмосковного Серпухова, об этом он сообщил в своем твиттере. Ранее также стало известно, что проблемы с доступом к видео возникли у КПРФ и «Яблока» в Татарстане. О значительных нарушениях в Щелковском округе заявляла кандидат в Госдуму от КПРФ Наталья Еремейцева, ее требование провести пересчет голосов поддержал председатель Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов, но пересчитывать голоса не стали.

Порядок выдачи видео, записанного в день выборов, изменился, подтверждает член ЦИК Антон Лопатин: в августе 2016 г. ЦИК утвердил постановление, которым разрешил регионам самостоятельно определять параметры видеонаблюдения – они могут отличаться от стандарта, утвержденного к президентским выборам 2012 г. Это объясняется прежде всего другой схемой финансирования видеонаблюдения: значительная часть проекта реализовывалась регионами, и денег в это было вложено гораздо меньше, чем в наблюдение за выборами президента. Поэтому условия хранения и передачи видео определялись прежде всего исходя из возможностей заказчика.

При этом, констатирует Алпатов, многие регионы постарались ограничить круг тех, кто может запросить записи с камер. Например, в Мосгоризбирком могут обратиться только лица, чьи права были нарушены действием (бездействием) избирательных комиссий. По решениям комиссий Санкт-Петербурга и Татарстана избиратель, как участник избирательного процесса, может запросить видео только с избирательного участка, где он голосовал лично. При этом «проситель» должен лично прибыть в избирком для копирования видеоматериалов и не может получить их удаленно через интернет, как раньше. «Нас призывают проявлять гражданскую активность, но сами комиссии не хотят заниматься нарушениями», – констатирует Алпатов.

Исполнительная власть не заинтересована в распространении видео с избирательных участков, констатирует эксперт по избирательному праву Андрей Бузин. На записях хорошо видно, что голосование и подсчет голосов повсеместно проводятся как минимум с нарушением процедуры, а иногда «можно разглядеть и что похуже», подчеркивает он.